Informacje o cenie AnonymousCodingCult (ACC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.076219 $ 0.076219 $ 0.076219 Minimum 24h $ 0.084198 $ 0.084198 $ 0.084198 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.076219$ 0.076219 $ 0.076219 Maksimum 24h $ 0.084198$ 0.084198 $ 0.084198 Historyczne maksimum $ 0.188123$ 0.188123 $ 0.188123 Najniższa cena $ 0.02861669$ 0.02861669 $ 0.02861669 Zmiana ceny (1H) +3.24% Zmiana ceny (1D) +5.07% Zmiana ceny (7D) -5.75% Zmiana ceny (7D) -5.75%

Aktualna cena AnonymousCodingCult (ACC) wynosi $0.082484. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ACC wahał się między $ 0.076219 a $ 0.084198, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ACC w historii to $ 0.188123, a najniższy to $ 0.02861669.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ACC zmieniły się o +3.24% w ciągu ostatniej godziny, o +5.07% w ciągu 24 godzin i o -5.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AnonymousCodingCult (ACC)

Kapitalizacja rynkowa $ 557.07K$ 557.07K $ 557.07K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 557.07K$ 557.07K $ 557.07K Podaż w obiegu 6.79M 6.79M 6.79M Całkowita podaż 6,793,079.867717 6,793,079.867717 6,793,079.867717

Obecna kapitalizacja rynkowa AnonymousCodingCult wynosi $ 557.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ACC w obiegu wynosi 6.79M, przy całkowitej podaży 6793079.867717. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 557.07K.