Aktualna cena AnonymousCodingCult to 0.082484 USD. Śledź aktualizacje cen ACC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ACC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena AnonymousCodingCult to 0.082484 USD. Śledź aktualizacje cen ACC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ACC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ACC

Informacje o cenie ACC

Czym jest ACC

Oficjalna strona internetowa ACC

Tokenomika ACC

Prognoza cen ACC

Cena AnonymousCodingCult (ACC)

Aktualna cena 1 ACC do USD:

$0.082484
+5.00%1D
+5.00%1D
AnonymousCodingCult (ACC) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie AnonymousCodingCult (ACC) (USD)

$ 0.076219
$ 0.076219$ 0.076219
$ 0.084198
$ 0.084198$ 0.084198
Aktualna cena AnonymousCodingCult (ACC) wynosi $0.082484. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ACC wahał się między $ 0.076219 a $ 0.084198, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ACC w historii to $ 0.188123, a najniższy to $ 0.02861669.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ACC zmieniły się o +3.24% w ciągu ostatniej godziny, o +5.07% w ciągu 24 godzin i o -5.75% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AnonymousCodingCult (ACC)

Obecna kapitalizacja rynkowa AnonymousCodingCult wynosi $ 557.07K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ACC w obiegu wynosi 6.79M, przy całkowitej podaży 6793079.867717. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 557.07K.

Historia ceny AnonymousCodingCult (ACC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AnonymousCodingCult do USD wyniosła $ +0.00397939.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AnonymousCodingCult do USD wyniosła $ -0.0180273483.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AnonymousCodingCult do USD wyniosła $ -0.0305162013.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AnonymousCodingCult do USD wyniosła $ -0.01019985153438412.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00397939+5.07%
30 Dni$ -0.0180273483-21.85%
60 dni$ -0.0305162013-36.99%
90 dni$ -0.01019985153438412-11.00%

Co to jest AnonymousCodingCult (ACC)

Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny AnonymousCodingCult (w USD)

Jaka będzie wartość AnonymousCodingCult (ACC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AnonymousCodingCult (ACC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AnonymousCodingCult.

Sprawdź teraz prognozę ceny AnonymousCodingCult!

Tokenomika AnonymousCodingCult (ACC)

Zrozumienie tokenomiki AnonymousCodingCult (ACC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ACCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AnonymousCodingCult (ACC)

Jaka jest dziś wartość AnonymousCodingCult (ACC)?
Aktualna cena ACC w USD wynosi 0.082484USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ACC do USD?
Aktualna cena ACC w USD wynosi $ 0.082484. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AnonymousCodingCult?
Kapitalizacja rynkowa dla ACC wynosi $ 557.07K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ACC w obiegu?
W obiegu ACC znajduje się 6.79M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ACC?
ACC osiąga ATH w wysokości 0.188123 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ACC?
ACC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02861669 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ACC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ACC wynosi -- USD.
Czy w tym roku ACC pójdzie wyżej?
ACC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ACC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe AnonymousCodingCult (ACC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

