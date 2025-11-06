Informacje o cenie Altered State Machine (ASTO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00380385 $ 0.00380385 $ 0.00380385 Minimum 24h $ 0.00387954 $ 0.00387954 $ 0.00387954 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00380385$ 0.00380385 $ 0.00380385 Maksimum 24h $ 0.00387954$ 0.00387954 $ 0.00387954 Historyczne maksimum $ 0.890471$ 0.890471 $ 0.890471 Najniższa cena $ 0.00377727$ 0.00377727 $ 0.00377727 Zmiana ceny (1H) -0.49% Zmiana ceny (1D) -1.14% Zmiana ceny (7D) -11.33% Zmiana ceny (7D) -11.33%

Aktualna cena Altered State Machine (ASTO) wynosi $0.00382382. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASTO wahał się między $ 0.00380385 a $ 0.00387954, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASTO w historii to $ 0.890471, a najniższy to $ 0.00377727.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASTO zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -1.14% w ciągu 24 godzin i o -11.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Altered State Machine (ASTO)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M Podaż w obiegu 289.48M 289.48M 289.48M Całkowita podaż 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0 1,852,288,699.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Altered State Machine wynosi $ 1.11M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASTO w obiegu wynosi 289.48M, przy całkowitej podaży 1852288699.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.08M.