Aktualna cena Altered State Machine to 0.00382382 USD. Śledź aktualizacje cen ASTO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ASTO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ASTO

Informacje o cenie ASTO

Czym jest ASTO

Oficjalna strona internetowa ASTO

Tokenomika ASTO

Prognoza cen ASTO

Cena Altered State Machine (ASTO)

Aktualna cena 1 ASTO do USD:

$0.00382196
$0.00382196
-1.10%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Altered State Machine (ASTO) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Altered State Machine (ASTO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00380385
$ 0.00380385
Minimum 24h
$ 0.00387954
$ 0.00387954
Maksimum 24h

$ 0.00380385
$ 0.00380385

$ 0.00387954
$ 0.00387954

$ 0.890471
$ 0.890471

$ 0.00377727
$ 0.00377727

-0.49%

-1.14%

-11.33%

-11.33%

Aktualna cena Altered State Machine (ASTO) wynosi $0.00382382. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ASTO wahał się między $ 0.00380385 a $ 0.00387954, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ASTO w historii to $ 0.890471, a najniższy to $ 0.00377727.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ASTO zmieniły się o -0.49% w ciągu ostatniej godziny, o -1.14% w ciągu 24 godzin i o -11.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Altered State Machine (ASTO)

$ 1.11M
$ 1.11M

--
--

$ 7.08M
$ 7.08M

289.48M
289.48M

1,852,288,699.0
1,852,288,699.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Altered State Machine wynosi $ 1.11M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ASTO w obiegu wynosi 289.48M, przy całkowitej podaży 1852288699.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.08M.

Historia ceny Altered State Machine (ASTO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Altered State Machine do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Altered State Machine do USD wyniosła $ -0.0005230744.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Altered State Machine do USD wyniosła $ -0.0016557580.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Altered State Machine do USD wyniosła $ -0.004011017758293394.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.14%
30 Dni$ -0.0005230744-13.67%
60 dni$ -0.0016557580-43.30%
90 dni$ -0.004011017758293394-51.19%

Co to jest Altered State Machine (ASTO)

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Altered State Machine (ASTO)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Altered State Machine (w USD)

Jaka będzie wartość Altered State Machine (ASTO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Altered State Machine (ASTO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Altered State Machine.

Sprawdź teraz prognozę ceny Altered State Machine!

ASTO na lokalne waluty

Tokenomika Altered State Machine (ASTO)

Zrozumienie tokenomiki Altered State Machine (ASTO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ASTOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Altered State Machine (ASTO)

Jaka jest dziś wartość Altered State Machine (ASTO)?
Aktualna cena ASTO w USD wynosi 0.00382382USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ASTO do USD?
Aktualna cena ASTO w USD wynosi $ 0.00382382. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Altered State Machine?
Kapitalizacja rynkowa dla ASTO wynosi $ 1.11M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ASTO w obiegu?
W obiegu ASTO znajduje się 289.48M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ASTO?
ASTO osiąga ATH w wysokości 0.890471 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ASTO?
ASTO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00377727 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ASTO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ASTO wynosi -- USD.
Czy w tym roku ASTO pójdzie wyżej?
ASTO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ASTO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:59:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Altered State Machine (ASTO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,459.55

$3,425.60

$161.88

$0.9999

$1,477.93

$103,459.55

$3,425.60

$161.88

$2.3883

$1.1242

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03619

$0.00419

$0.000010766

$0.0000000619

$0.2009

$1.4187

$0.01832

