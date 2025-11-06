Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) (USD)

Sprawdź prognozy cen Altered State Machine na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ASTO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Altered State Machine
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Altered State Machine
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:08:12 (UTC+8)

Prognoza ceny Altered State Machine na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Altered State Machine może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.003836.

Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Altered State Machine może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.004027.

Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ASTO na 2027 rok wyniesie $ 0.004229 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ASTO na 2028 rok wyniesie $ 0.004440 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ASTO w 2029 roku wyniesie $ 0.004662 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ASTO w 2030 roku wyniesie $ 0.004895 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Altered State Machine może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.007975.

Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Altered State Machine może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.012990.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.003836
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004027
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004229
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004440
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004662
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004895
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005140
    34.01%
  • 2032
    $ 0.005397
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.005667
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005951
    55.13%
  • 2035
    $ 0.006248
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006561
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006889
    79.59%
  • 2038
    $ 0.007233
    88.56%
  • 2039
    $ 0.007595
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007975
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Altered State Machine na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.003836
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.003836
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.003839
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.003851
    0.41%
Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na dziś

Przewidywana cena dla ASTO w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.003836. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Altered State Machine (ASTO) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ASTO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.003836. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Altered State Machine (ASTO) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ASTO, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.003839. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Altered State Machine (ASTO) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ASTO wynosi $0.003851. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Altered State Machine

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

289.48M
289.48M 289.48M

Najnowsza cena ASTO to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto ASTO ma podaż w obiegu wynoszącą 289.48M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.11M.

Historyczna cena Altered State Machine

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Altered State Machine, cena Altered State Machine wynosi 0.003836USD. Podaż w obiegu Altered State Machine (ASTO) wynosi 289.48M ASTO, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,110,497.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.52%
    $ 0
    $ 0.003879
    $ 0.003803
  • 7 D
    -10.71%
    $ -0.000411
    $ 0.004461
    $ 0.003806
  • 30 Dni
    -14.04%
    $ -0.000538
    $ 0.004461
    $ 0.003806
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Altered State Machine zanotował zmianę ceny o $0, co stanowi 0.52% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Altered State Machine osiągnął maksimum na poziomie $0.004461 i minimum na poziomie $0.003806. Zanotowano zmianę ceny o -10.71%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał ASTO do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Altered State Machine o -14.04%, co odpowiada około $-0.000538 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ASTO.

Jak działa moduł przewidywania ceny Altered State Machine (ASTO)?

Moduł predykcji ceny Altered State Machine to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ASTO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Altered State Machine na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ASTO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Altered State Machine. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ASTO.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ASTO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Altered State Machine.

Dlaczego prognoaza ceny ASTO jest ważna?

Prognozy cen ASTO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w ASTO?
Według Twoich prognoz ASTO osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny ASTO na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Altered State Machine (ASTO), przewidywana cena ASTO osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 ASTO w 2026 roku?
Cena 1 Altered State Machine (ASTO) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz ASTO wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena ASTO w 2027 roku?
Altered State Machine (ASTO) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ASTO do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa ASTO w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Altered State Machine (ASTO) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa ASTO w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Altered State Machine (ASTO) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 ASTO w 2030 roku?
Cena 1 Altered State Machine (ASTO) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz ASTO wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny ASTO na 2040 rok?
Altered State Machine (ASTO) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ASTO do 2040 roku.
