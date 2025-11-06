GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena AllUnity EUR to 1.15 USD. Śledź aktualizacje cen EURAU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EURAU łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena AllUnity EUR to 1.15 USD. Śledź aktualizacje cen EURAU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe EURAU łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o EURAU

Informacje o cenie EURAU

Czym jest EURAU

Biała księga EURAU

Oficjalna strona internetowa EURAU

Tokenomika EURAU

Prognoza cen EURAU

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo AllUnity EUR

Cena AllUnity EUR (EURAU)

Nienotowany

Aktualna cena 1 EURAU do USD:

$1.15
$1.15$1.15
+0.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
AllUnity EUR (EURAU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:58:51 (UTC+8)

Informacje o cenie AllUnity EUR (EURAU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
Minimum 24h
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
Maksimum 24h

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.00%

+0.31%

-0.90%

-0.90%

Aktualna cena AllUnity EUR (EURAU) wynosi $1.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EURAU wahał się między $ 1.15 a $ 1.15, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EURAU w historii to $ 1.19, a najniższy to $ 1.1.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EURAU zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.31% w ciągu 24 godzin i o -0.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AllUnity EUR (EURAU)

$ 20.29M
$ 20.29M$ 20.29M

--
----

$ 20.29M
$ 20.29M$ 20.29M

17.63M
17.63M 17.63M

17,630,279.33
17,630,279.33 17,630,279.33

Obecna kapitalizacja rynkowa AllUnity EUR wynosi $ 20.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EURAU w obiegu wynosi 17.63M, przy całkowitej podaży 17630279.33. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.29M.

Historia ceny AllUnity EUR (EURAU) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AllUnity EUR do USD wyniosła $ +0.00360582.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AllUnity EUR do USD wyniosła $ -0.0196775350.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AllUnity EUR do USD wyniosła $ -0.0207094300.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AllUnity EUR do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00360582+0.31%
30 Dni$ -0.0196775350-1.71%
60 dni$ -0.0207094300-1.80%
90 dni$ 0--

Co to jest AllUnity EUR (EURAU)

AllUnity EUR (EURAU) is a fully regulated euro-denominated stablecoin issued under the European Union’s Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Launched on 31/07/2025, EURAU is designed to offer secure, programmable, and transparent euro liquidity for institutional and retail applications across public blockchain networks.

AllUnity GmbH, the issuer of EURAU, is a German company headquartered in Frankfurt and licensed as an electronic money institution (EMI) by the Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). The company operates as a joint venture between DWS (Deutsche Bank), Flow Traders, and Galaxy Digital. This structure provides a strong institutional foundation for long-term compliance, infrastructure resilience, and adoption across financial markets.

EURAU is fully backed 1:1 by euro-denominated reserves, held with authorized credit institutions (multiple reserve banks) within the European Economic Area. The reserves are safeguarded under strict prudential standards and are not used for lending or investment purposes. On-chain issuance and redemption follow a verified flow with wallet and account whitelisting, designed to align with AML, KYC, and regulatory expectations. Users are able to mint and redeem EURAU through authorized partners and platforms, with an emphasis on transparency and auditability.

Technically, EURAU is deployed initially on Ethereum as an ERC-20 token. Future expansion includes Solana and other EVM-compatible chains. The smart contract architecture ensures upgradability through secure multisig control, subject to internal governance procedures. Minting and burning are controlled by permissioned wallets operated by regulated partners to prevent unauthorized issuance and maintain supply integrity.

The token aims to serve multiple use cases, including digital asset trading, payments, treasury solutions, and on-chain finance (DeFi). EURAU is designed to be accessible to exchanges, market makers, payment institutions, fintechs, and tokenized asset platforms looking to integrate euro liquidity in a compliant manner.

AllUnity maintains active collaborations with infrastructure providers, custodians, and trading venues, including confirmed listings with Gate.io and Bullish.com. The stablecoin plays a foundational role in building a euro-based financial ecosystem on public blockchain infrastructure, while staying fully aligned with European regulatory frameworks.

The project roadmap includes expanding interoperability across additional chains, supporting on/off ramps with banking partners, and enabling programmability for enterprise use cases.

The EURAU token contract address on Ethereum is: 0x4933A85b5b5466Fbaf179F72D3DE273c287EC2c2

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AllUnity EUR (EURAU)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AllUnity EUR (w USD)

Jaka będzie wartość AllUnity EUR (EURAU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AllUnity EUR (EURAU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AllUnity EUR.

Sprawdź teraz prognozę ceny AllUnity EUR!

EURAU na lokalne waluty

Tokenomika AllUnity EUR (EURAU)

Zrozumienie tokenomiki AllUnity EUR (EURAU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena EURAUjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AllUnity EUR (EURAU)

Jaka jest dziś wartość AllUnity EUR (EURAU)?
Aktualna cena EURAU w USD wynosi 1.15USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena EURAU do USD?
Aktualna cena EURAU w USD wynosi $ 1.15. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AllUnity EUR?
Kapitalizacja rynkowa dla EURAU wynosi $ 20.29M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż EURAU w obiegu?
W obiegu EURAU znajduje się 17.63M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) EURAU?
EURAU osiąga ATH w wysokości 1.19 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla EURAU?
EURAU zaliczył cenę ATL w wysokości 1.1 USD.
Jaki jest wolumen obrotu EURAU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla EURAU wynosi -- USD.
Czy w tym roku EURAU pójdzie wyżej?
EURAU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny EURAU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:58:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe AllUnity EUR (EURAU)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,448.34
$103,448.34$103,448.34

-0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,424.61
$3,424.61$3,424.61

+0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.80
$161.80$161.80

+0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.93
$1,477.93$1,477.93

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,448.34
$103,448.34$103,448.34

-0.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,424.61
$3,424.61$3,424.61

+0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.80
$161.80$161.80

+0.79%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3862
$2.3862$2.3862

+4.82%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1194
$1.1194$1.1194

+3.15%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03620
$0.03620$0.03620

+44.80%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00419
$0.00419$0.00419

-44.13%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010848
$0.000010848$0.000010848

+474.57%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000619
$0.0000000619$0.0000000619

+309.93%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2007
$0.2007$0.2007

+301.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4105
$1.4105$1.4105

+73.87%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01832
$0.01832$0.01832

+46.56%