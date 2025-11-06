Informacje o cenie AllUnity EUR (EURAU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Minimum 24h $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Maksimum 24h $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 Historyczne maksimum $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najniższa cena $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +0.31% Zmiana ceny (7D) -0.90% Zmiana ceny (7D) -0.90%

Aktualna cena AllUnity EUR (EURAU) wynosi $1.15. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs EURAU wahał się między $ 1.15 a $ 1.15, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs EURAU w historii to $ 1.19, a najniższy to $ 1.1.

Pod względem krótkoterminowych wyniki EURAU zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.31% w ciągu 24 godzin i o -0.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AllUnity EUR (EURAU)

Kapitalizacja rynkowa $ 20.29M$ 20.29M $ 20.29M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 20.29M$ 20.29M $ 20.29M Podaż w obiegu 17.63M 17.63M 17.63M Całkowita podaż 17,630,279.33 17,630,279.33 17,630,279.33

Obecna kapitalizacja rynkowa AllUnity EUR wynosi $ 20.29M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż EURAU w obiegu wynosi 17.63M, przy całkowitej podaży 17630279.33. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.29M.