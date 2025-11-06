Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) (USD)

Sprawdź prognozy cen AllUnity EUR na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość EURAU w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę AllUnity EUR % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny AllUnity EUR na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy AllUnity EUR może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.15. Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy AllUnity EUR może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.2075. Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EURAU na 2027 rok wyniesie $ 1.2678 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena EURAU na 2028 rok wyniesie $ 1.3312 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EURAU w 2029 roku wyniesie $ 1.3978 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena EURAU w 2030 roku wyniesie $ 1.4677 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena AllUnity EUR może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.3907. Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena AllUnity EUR może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.8943. Rok Cena Wzrost 2025 $ 1.15 0.00%

2026 $ 1.2075 5.00%

2027 $ 1.2678 10.25%

2028 $ 1.3312 15.76%

2029 $ 1.3978 21.55%

2030 $ 1.4677 27.63%

2031 $ 1.5411 34.01%

2032 $ 1.6181 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.6990 47.75%

2034 $ 1.7840 55.13%

2035 $ 1.8732 62.89%

2036 $ 1.9668 71.03%

2037 $ 2.0652 79.59%

2038 $ 2.1684 88.56%

2039 $ 2.2769 97.99%

2040 $ 2.3907 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny AllUnity EUR na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 1.15 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 1.1501 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 1.1511 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 1.1547 0.41% Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na dziś Przewidywana cena dla EURAU w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.15 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny AllUnity EUR (EURAU) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny EURAU z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.1501 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa AllUnity EUR (EURAU) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla EURAU, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.1511 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa AllUnity EUR (EURAU) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena EURAU wynosi $1.1547 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen AllUnity EUR Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 20.29M$ 20.29M $ 20.29M Podaż w obiegu 17.63M 17.63M 17.63M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena EURAU to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto EURAU ma podaż w obiegu wynoszącą 17.63M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 20.29M. Zobacz na żywo cenę EURAU

Historyczna cena AllUnity EUR Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami AllUnity EUR, cena AllUnity EUR wynosi 1.15USD. Podaż w obiegu AllUnity EUR (EURAU) wynosi 17.63M EURAU , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $20,289,209 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.34% $ 0.003935 $ 1.15 $ 1.15

7 D -0.85% $ -0.009878 $ 1.1656 $ 1.1444

30 Dni -1.24% $ -0.014287 $ 1.1656 $ 1.1444 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin AllUnity EUR zanotował zmianę ceny o $0.003935 , co stanowi 0.34% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs AllUnity EUR osiągnął maksimum na poziomie $1.1656 i minimum na poziomie $1.1444 . Zanotowano zmianę ceny o -0.85% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał EURAU do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana AllUnity EUR o -1.24% , co odpowiada około $-0.014287 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny EURAU.

Jak działa moduł przewidywania ceny AllUnity EUR (EURAU)? Moduł predykcji ceny AllUnity EUR to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu EURAU. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania AllUnity EUR na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów EURAU, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę AllUnity EUR. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość EURAU. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę EURAU, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał AllUnity EUR.

Dlaczego prognoaza ceny EURAU jest ważna?

Prognozy cen EURAU są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

