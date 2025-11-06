Informacje o cenie All In (ALLIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Najniższa cena $ 0.03478359$ 0.03478359 $ 0.03478359 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) +5.54% Zmiana ceny (7D) +5.54%

Aktualna cena All In (ALLIN) wynosi $0.03990551. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ALLIN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ALLIN w historii to $ 4.51, a najniższy to $ 0.03478359.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ALLIN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o +5.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o All In (ALLIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 36.77K$ 36.77K $ 36.77K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 39.75K$ 39.75K $ 39.75K Podaż w obiegu 921.44K 921.44K 921.44K Całkowita podaż 995,994.0 995,994.0 995,994.0

Obecna kapitalizacja rynkowa All In wynosi $ 36.77K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ALLIN w obiegu wynosi 921.44K, przy całkowitej podaży 995994.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 39.75K.