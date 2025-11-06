Informacje o cenie aiPump (AIPUMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 0 Historyczne maksimum $ 0.04072074 Najniższa cena $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) -4.76% Zmiana ceny (7D) +17.21%

Aktualna cena aiPump (AIPUMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIPUMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIPUMP w historii to $ 0.04072074, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIPUMP zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -4.76% w ciągu 24 godzin i o +17.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aiPump (AIPUMP)

Kapitalizacja rynkowa $ 123.59K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 295.20K Podaż w obiegu 418.67M Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa aiPump wynosi $ 123.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIPUMP w obiegu wynosi 418.67M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 295.20K.