GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena aiPump to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AIPUMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIPUMP łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena aiPump to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AIPUMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIPUMP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AIPUMP

Informacje o cenie AIPUMP

Czym jest AIPUMP

Biała księga AIPUMP

Oficjalna strona internetowa AIPUMP

Tokenomika AIPUMP

Prognoza cen AIPUMP

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo aiPump

Cena aiPump (AIPUMP)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AIPUMP do USD:

$0.0002952
$0.0002952$0.0002952
-5.10%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
aiPump (AIPUMP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:46 (UTC+8)

Informacje o cenie aiPump (AIPUMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04072074
$ 0.04072074$ 0.04072074

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-4.76%

+17.21%

+17.21%

Aktualna cena aiPump (AIPUMP) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIPUMP wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIPUMP w historii to $ 0.04072074, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIPUMP zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -4.76% w ciągu 24 godzin i o +17.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o aiPump (AIPUMP)

$ 123.59K
$ 123.59K$ 123.59K

--
----

$ 295.20K
$ 295.20K$ 295.20K

418.67M
418.67M 418.67M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa aiPump wynosi $ 123.59K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIPUMP w obiegu wynosi 418.67M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 295.20K.

Historia ceny aiPump (AIPUMP) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny aiPump do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny aiPump do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny aiPump do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny aiPump do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-4.76%
30 Dni$ 0-22.85%
60 dni$ 0-47.17%
90 dni$ 0--

Co to jest aiPump (AIPUMP)

Fairlaunch or own AI Agents, operating any social media aiPump is the first platform that allows to create & fairlaunch AI-driven agents on Solana, Base, and Ethereum.

These agents interact autonomously on digital platforms (such as their own X, Telegram, Chatbots and web3 wallets), providing engagement and utility while also having associated

tokens for ownership and monetization.

aiPump is like Pump Fun, for AI Agents. Launch an AI Agent on aiPump and get:

AI Twitter Agent AI Telegram Agent Proof of Consciousness AI Video Chatbot

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny aiPump (w USD)

Jaka będzie wartość aiPump (AIPUMP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w aiPump (AIPUMP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla aiPump.

Sprawdź teraz prognozę ceny aiPump!

AIPUMP na lokalne waluty

Tokenomika aiPump (AIPUMP)

Zrozumienie tokenomiki aiPump (AIPUMP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIPUMPjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące aiPump (AIPUMP)

Jaka jest dziś wartość aiPump (AIPUMP)?
Aktualna cena AIPUMP w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIPUMP do USD?
Aktualna cena AIPUMP w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa aiPump?
Kapitalizacja rynkowa dla AIPUMP wynosi $ 123.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIPUMP w obiegu?
W obiegu AIPUMP znajduje się 418.67M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIPUMP?
AIPUMP osiąga ATH w wysokości 0.04072074 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIPUMP?
AIPUMP zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIPUMP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIPUMP wynosi -- USD.
Czy w tym roku AIPUMP pójdzie wyżej?
AIPUMP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIPUMP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:39:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe aiPump (AIPUMP)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,780.29
$103,780.29$103,780.29

+0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.21
$3,440.21$3,440.21

+1.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.94
$161.94$161.94

+0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,780.29
$103,780.29$103,780.29

+0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,440.21
$3,440.21$3,440.21

+1.22%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3478
$2.3478$2.3478

+3.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.94
$161.94$161.94

+0.88%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1422
$1.1422$1.1422

+5.25%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03552
$0.03552$0.03552

+42.08%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00361
$0.00361$0.00361

-51.86%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2330
$0.2330$0.2330

+366.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000008335
$0.000008335$0.000008335

+341.47%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000613
$0.0000000613$0.0000000613

+305.96%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5422
$1.5422$1.5422

+90.11%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01801
$0.01801$0.01801

+44.08%