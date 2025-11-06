GiełdaDEX+
Aktualna cena AI Dev Agent to 0.00123257 USD. Śledź aktualizacje cen AIDEV do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIDEV łatwo w MEXC już teraz.

Logo AI Dev Agent

Cena AI Dev Agent (AIDEV)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AIDEV do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji.
AI Dev Agent (AIDEV) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:37:24 (UTC+8)

Informacje o cenie AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

Aktualna cena AI Dev Agent (AIDEV) wynosi $0.00123257. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIDEV wahał się między $ 0.00112704 a $ 0.00126268, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIDEV w historii to $ 0.00782371, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIDEV zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +7.37% w ciągu 24 godzin i o -15.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AI Dev Agent (AIDEV)

Obecna kapitalizacja rynkowa AI Dev Agent wynosi $ 95.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIDEV w obiegu wynosi 77.68M, przy całkowitej podaży 400000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 493.08K.

Historia ceny AI Dev Agent (AIDEV) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AI Dev Agent do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AI Dev Agent do USD wyniosła $ -0.0006737310.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AI Dev Agent do USD wyniosła $ +0.0094899674.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AI Dev Agent do USD wyniosła $ +0.00094857505531768224.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+7.37%
30 Dni$ -0.0006737310-54.66%
60 dni$ +0.0094899674+769.93%
90 dni$ +0.00094857505531768224+334.01%

Co to jest AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AI Dev Agent (AIDEV)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny AI Dev Agent (w USD)

Jaka będzie wartość AI Dev Agent (AIDEV) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AI Dev Agent (AIDEV) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AI Dev Agent.

Sprawdź teraz prognozę ceny AI Dev Agent!

AIDEV na lokalne waluty

Tokenomika AI Dev Agent (AIDEV)

Zrozumienie tokenomiki AI Dev Agent (AIDEV) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIDEVjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AI Dev Agent (AIDEV)

Jaka jest dziś wartość AI Dev Agent (AIDEV)?
Aktualna cena AIDEV w USD wynosi 0.00123257USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIDEV do USD?
Aktualna cena AIDEV w USD wynosi $ 0.00123257. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AI Dev Agent?
Kapitalizacja rynkowa dla AIDEV wynosi $ 95.75K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIDEV w obiegu?
W obiegu AIDEV znajduje się 77.68M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIDEV?
AIDEV osiąga ATH w wysokości 0.00782371 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIDEV?
AIDEV zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIDEV?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIDEV wynosi -- USD.
Czy w tym roku AIDEV pójdzie wyżej?
AIDEV może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIDEV, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

