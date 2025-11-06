Cena AI Dev Agent (AIDEV)
Aktualna cena AI Dev Agent (AIDEV) wynosi $0.00123257. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIDEV wahał się między $ 0.00112704 a $ 0.00126268, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIDEV w historii to $ 0.00782371, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki AIDEV zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +7.37% w ciągu 24 godzin i o -15.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa AI Dev Agent wynosi $ 95.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIDEV w obiegu wynosi 77.68M, przy całkowitej podaży 400000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 493.08K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AI Dev Agent do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AI Dev Agent do USD wyniosła $ -0.0006737310.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AI Dev Agent do USD wyniosła $ +0.0094899674.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AI Dev Agent do USD wyniosła $ +0.00094857505531768224.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+7.37%
|30 Dni
|$ -0.0006737310
|-54.66%
|60 dni
|$ +0.0094899674
|+769.93%
|90 dni
|$ +0.00094857505531768224
|+334.01%
AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.
