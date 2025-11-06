Informacje o cenie AI Dev Agent (AIDEV) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00112704 $ 0.00112704 $ 0.00112704 Minimum 24h $ 0.00126268 $ 0.00126268 $ 0.00126268 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00112704$ 0.00112704 $ 0.00112704 Maksimum 24h $ 0.00126268$ 0.00126268 $ 0.00126268 Historyczne maksimum $ 0.00782371$ 0.00782371 $ 0.00782371 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) +7.37% Zmiana ceny (7D) -15.06% Zmiana ceny (7D) -15.06%

Aktualna cena AI Dev Agent (AIDEV) wynosi $0.00123257. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIDEV wahał się między $ 0.00112704 a $ 0.00126268, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIDEV w historii to $ 0.00782371, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIDEV zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +7.37% w ciągu 24 godzin i o -15.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AI Dev Agent (AIDEV)

Kapitalizacja rynkowa $ 95.75K$ 95.75K $ 95.75K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 493.08K$ 493.08K $ 493.08K Podaż w obiegu 77.68M 77.68M 77.68M Całkowita podaż 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AI Dev Agent wynosi $ 95.75K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIDEV w obiegu wynosi 77.68M, przy całkowitej podaży 400000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 493.08K.