Informacje o cenie AI Analysis Token (AIAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.366089 $ 0.366089 $ 0.366089 Minimum 24h $ 0.370763 $ 0.370763 $ 0.370763 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.366089$ 0.366089 $ 0.366089 Maksimum 24h $ 0.370763$ 0.370763 $ 0.370763 Historyczne maksimum $ 0.918633$ 0.918633 $ 0.918633 Najniższa cena $ 0.21345$ 0.21345 $ 0.21345 Zmiana ceny (1H) +0.05% Zmiana ceny (1D) +0.03% Zmiana ceny (7D) +0.89% Zmiana ceny (7D) +0.89%

Aktualna cena AI Analysis Token (AIAT) wynosi $0.369274. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIAT wahał się między $ 0.366089 a $ 0.370763, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIAT w historii to $ 0.918633, a najniższy to $ 0.21345.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIAT zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.03% w ciągu 24 godzin i o +0.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AI Analysis Token (AIAT)

Kapitalizacja rynkowa $ 40.75M$ 40.75M $ 40.75M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 184.64M$ 184.64M $ 184.64M Podaż w obiegu 110.35M 110.35M 110.35M Całkowita podaż 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AI Analysis Token wynosi $ 40.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIAT w obiegu wynosi 110.35M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 184.64M.