Cena AI Analysis Token (AIAT)
Aktualna cena AI Analysis Token (AIAT) wynosi $0.369274. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIAT wahał się między $ 0.366089 a $ 0.370763, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIAT w historii to $ 0.918633, a najniższy to $ 0.21345.
Pod względem krótkoterminowych wyniki AIAT zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.03% w ciągu 24 godzin i o +0.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa AI Analysis Token wynosi $ 40.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIAT w obiegu wynosi 110.35M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 184.64M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AI Analysis Token do USD wyniosła $ +0.00010437.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AI Analysis Token do USD wyniosła $ +0.0445678636.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AI Analysis Token do USD wyniosła $ +0.0300712004.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AI Analysis Token do USD wyniosła $ +0.0706112420483346.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00010437
|+0.03%
|30 Dni
|$ +0.0445678636
|+12.07%
|60 dni
|$ +0.0300712004
|+8.14%
|90 dni
|$ +0.0706112420483346
|+23.64%
Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.
The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.
These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.
These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.
Zrozumienie tokenomiki AI Analysis Token (AIAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIATjuż teraz!
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.
