Aktualna cena AI Analysis Token to 0.369274 USD. Śledź aktualizacje cen AIAT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIAT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AIAT

Informacje o cenie AIAT

Czym jest AIAT

Biała księga AIAT

Oficjalna strona internetowa AIAT

Tokenomika AIAT

Prognoza cen AIAT

Cena AI Analysis Token (AIAT)

Aktualna cena 1 AIAT do USD:

$0.369274
$0.369274
0.00%1D
USD
AI Analysis Token (AIAT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:58:02 (UTC+8)

Informacje o cenie AI Analysis Token (AIAT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.366089
$ 0.366089
Minimum 24h
$ 0.370763
$ 0.370763
Maksimum 24h

$ 0.366089
$ 0.366089

$ 0.370763
$ 0.370763

$ 0.918633
$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345

+0.05%

+0.03%

+0.89%

+0.89%

Aktualna cena AI Analysis Token (AIAT) wynosi $0.369274. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIAT wahał się między $ 0.366089 a $ 0.370763, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIAT w historii to $ 0.918633, a najniższy to $ 0.21345.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIAT zmieniły się o +0.05% w ciągu ostatniej godziny, o +0.03% w ciągu 24 godzin i o +0.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AI Analysis Token (AIAT)

$ 40.75M
$ 40.75M

--
--

$ 184.64M
$ 184.64M

110.35M
110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AI Analysis Token wynosi $ 40.75M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIAT w obiegu wynosi 110.35M, przy całkowitej podaży 500000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 184.64M.

Historia ceny AI Analysis Token (AIAT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny AI Analysis Token do USD wyniosła $ +0.00010437.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny AI Analysis Token do USD wyniosła $ +0.0445678636.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny AI Analysis Token do USD wyniosła $ +0.0300712004.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny AI Analysis Token do USD wyniosła $ +0.0706112420483346.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00010437+0.03%
30 Dni$ +0.0445678636+12.07%
60 dni$ +0.0300712004+8.14%
90 dni$ +0.0706112420483346+23.64%

Co to jest AI Analysis Token (AIAT)

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla AI Analysis Token (AIAT)

Prognoza ceny AI Analysis Token (w USD)

Jaka będzie wartość AI Analysis Token (AIAT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w AI Analysis Token (AIAT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla AI Analysis Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny AI Analysis Token!

AIAT na lokalne waluty

Tokenomika AI Analysis Token (AIAT)

Zrozumienie tokenomiki AI Analysis Token (AIAT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIATjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące AI Analysis Token (AIAT)

Jaka jest dziś wartość AI Analysis Token (AIAT)?
Aktualna cena AIAT w USD wynosi 0.369274USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIAT do USD?
Aktualna cena AIAT w USD wynosi $ 0.369274. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa AI Analysis Token?
Kapitalizacja rynkowa dla AIAT wynosi $ 40.75M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIAT w obiegu?
W obiegu AIAT znajduje się 110.35M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIAT?
AIAT osiąga ATH w wysokości 0.918633 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIAT?
AIAT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.21345 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIAT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIAT wynosi -- USD.
Czy w tym roku AIAT pójdzie wyżej?
AIAT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIAT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:58:02 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,496.46

$3,426.18

$161.87

$1.0000

$1,477.92

$103,496.46

$3,426.18

$161.87

$2.3805

$1.1219

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03621

$0.00419

$0.000010767

$0.0000000619

$0.1990

$1.4153

$0.01777

