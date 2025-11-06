Informacje o cenie AgentForge (AGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.083254$ 0.083254 $ 0.083254 Najniższa cena $ 0.00847396$ 0.00847396 $ 0.00847396 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena AgentForge (AGE) wynosi $0.00956599. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AGE w historii to $ 0.083254, a najniższy to $ 0.00847396.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AGE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o AgentForge (AGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa AgentForge wynosi $ 9.57K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AGE w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.57K.