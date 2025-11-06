Informacje o cenie Agent DORA (AD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00167666$ 0.00167666 $ 0.00167666 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Agent DORA (AD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AD w historii to $ 0.00167666, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Agent DORA (AD)

Kapitalizacja rynkowa $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Podaż w obiegu 999.40M 999.40M 999.40M Całkowita podaż 999,400,776.823176 999,400,776.823176 999,400,776.823176

Obecna kapitalizacja rynkowa Agent DORA wynosi $ 11.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AD w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999400776.823176. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.95K.