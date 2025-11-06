GiełdaDEX+
Aktualna cena Agent DORA to 0 USD. Śledź aktualizacje cen AD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AD

Informacje o cenie AD

Czym jest AD

Oficjalna strona internetowa AD

Tokenomika AD

Prognoza cen AD

Logo Agent DORA

Cena Agent DORA (AD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AD do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Agent DORA (AD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:36:52 (UTC+8)

Informacje o cenie Agent DORA (AD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00167666
$ 0.00167666$ 0.00167666

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Agent DORA (AD) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AD w historii to $ 0.00167666, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Agent DORA (AD)

$ 11.95K
$ 11.95K$ 11.95K

--
----

$ 11.95K
$ 11.95K$ 11.95K

999.40M
999.40M 999.40M

999,400,776.823176
999,400,776.823176 999,400,776.823176

Obecna kapitalizacja rynkowa Agent DORA wynosi $ 11.95K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AD w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999400776.823176. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.95K.

Historia ceny Agent DORA (AD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Agent DORA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Agent DORA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Agent DORA do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Agent DORA do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-15.47%
60 dni$ 0-22.85%
90 dni$ 0--

Co to jest Agent DORA (AD)

Agent DORA is the Onchain Agnostic AI Agent of Griffain Engine, fondly called as the Google of Griffain, for its effective On-Chain agnostic search and trading. $AD is the ticker and the AI Meme of Agent DORA, created by the community members of Agent DORA to act as parody and showcase the true potential and capabilities of Agent DORA to Crypto and global audience, to bring in exponential value proposition and attention to Griffain Platform

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Agent DORA (AD)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Agent DORA (w USD)

Jaka będzie wartość Agent DORA (AD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Agent DORA (AD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Agent DORA.

Sprawdź teraz prognozę ceny Agent DORA!

AD na lokalne waluty

Tokenomika Agent DORA (AD)

Zrozumienie tokenomiki Agent DORA (AD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ADjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Agent DORA (AD)

Jaka jest dziś wartość Agent DORA (AD)?
Aktualna cena AD w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AD do USD?
Aktualna cena AD w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Agent DORA?
Kapitalizacja rynkowa dla AD wynosi $ 11.95K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AD w obiegu?
W obiegu AD znajduje się 999.40M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AD?
AD osiąga ATH w wysokości 0.00167666 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AD?
AD zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AD wynosi -- USD.
Czy w tym roku AD pójdzie wyżej?
AD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:36:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Agent DORA (AD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

