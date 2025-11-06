GiełdaDEX+
Aktualna cena Agent Daredevil to 0.00029654 USD. Śledź aktualizacje cen DARE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe DARE łatwo w MEXC już teraz.

Logo Agent Daredevil

Cena Agent Daredevil (DARE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 DARE do USD:

$0.0002971
$0.0002971$0.0002971
-1.50%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Agent Daredevil (DARE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:36:44 (UTC+8)

Informacje o cenie Agent Daredevil (DARE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00029013
$ 0.00029013$ 0.00029013
Minimum 24h
$ 0.00032886
$ 0.00032886$ 0.00032886
Maksimum 24h

$ 0.00029013
$ 0.00029013$ 0.00029013

$ 0.00032886
$ 0.00032886$ 0.00032886

$ 0.00080996
$ 0.00080996$ 0.00080996

$ 0.00007769
$ 0.00007769$ 0.00007769

-2.40%

-1.79%

-15.21%

-15.21%

Aktualna cena Agent Daredevil (DARE) wynosi $0.00029654. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DARE wahał się między $ 0.00029013 a $ 0.00032886, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DARE w historii to $ 0.00080996, a najniższy to $ 0.00007769.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DARE zmieniły się o -2.40% w ciągu ostatniej godziny, o -1.79% w ciągu 24 godzin i o -15.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Agent Daredevil (DARE)

$ 159.20K
$ 159.20K$ 159.20K

--
----

$ 300.38K
$ 300.38K$ 300.38K

530.00M
530.00M 530.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Agent Daredevil wynosi $ 159.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DARE w obiegu wynosi 530.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 300.38K.

Historia ceny Agent Daredevil (DARE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Agent Daredevil do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Agent Daredevil do USD wyniosła $ +0.0001583549.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Agent Daredevil do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Agent Daredevil do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-1.79%
30 Dni$ +0.0001583549+53.40%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Agent Daredevil (DARE)

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Agent Daredevil (DARE)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Agent Daredevil (w USD)

Jaka będzie wartość Agent Daredevil (DARE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Agent Daredevil (DARE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Agent Daredevil.

Sprawdź teraz prognozę ceny Agent Daredevil!

DARE na lokalne waluty

Tokenomika Agent Daredevil (DARE)

Zrozumienie tokenomiki Agent Daredevil (DARE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena DAREjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Agent Daredevil (DARE)

Jaka jest dziś wartość Agent Daredevil (DARE)?
Aktualna cena DARE w USD wynosi 0.00029654USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena DARE do USD?
Aktualna cena DARE w USD wynosi $ 0.00029654. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Agent Daredevil?
Kapitalizacja rynkowa dla DARE wynosi $ 159.20K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż DARE w obiegu?
W obiegu DARE znajduje się 530.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) DARE?
DARE osiąga ATH w wysokości 0.00080996 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla DARE?
DARE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00007769 USD.
Jaki jest wolumen obrotu DARE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla DARE wynosi -- USD.
Czy w tym roku DARE pójdzie wyżej?
DARE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny DARE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:36:44 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

