Informacje o cenie Agent Daredevil (DARE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00029013 Maksimum 24h $ 0.00032886 Historyczne maksimum $ 0.00080996 Najniższa cena $ 0.00007769 Zmiana ceny (1H) -2.40% Zmiana ceny (1D) -1.79% Zmiana ceny (7D) -15.21%

Aktualna cena Agent Daredevil (DARE) wynosi $0.00029654. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs DARE wahał się między $ 0.00029013 a $ 0.00032886, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs DARE w historii to $ 0.00080996, a najniższy to $ 0.00007769.

Pod względem krótkoterminowych wyniki DARE zmieniły się o -2.40% w ciągu ostatniej godziny, o -1.79% w ciągu 24 godzin i o -15.21% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Agent Daredevil (DARE)

Kapitalizacja rynkowa $ 159.20K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 300.38K Podaż w obiegu 530.00M Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Agent Daredevil wynosi $ 159.20K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż DARE w obiegu wynosi 530.00M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 300.38K.