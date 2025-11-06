Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Agent Daredevil na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość DARE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Agent Daredevil % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Agent Daredevil na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Agent Daredevil może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000288. Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Agent Daredevil może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000302. Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DARE na 2027 rok wyniesie $ 0.000317 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena DARE na 2028 rok wyniesie $ 0.000333 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DARE w 2029 roku wyniesie $ 0.000350 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena DARE w 2030 roku wyniesie $ 0.000367 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Agent Daredevil może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000598. Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Agent Daredevil może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000975. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000288 0.00%

2026 $ 0.000302 5.00%

2027 $ 0.000317 10.25%

2028 $ 0.000333 15.76%

2029 $ 0.000350 21.55%

2030 $ 0.000367 27.63%

2031 $ 0.000386 34.01%

2032 $ 0.000405 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000425 47.75%

2034 $ 0.000446 55.13%

2035 $ 0.000469 62.89%

2036 $ 0.000492 71.03%

2037 $ 0.000517 79.59%

2038 $ 0.000543 88.56%

2039 $ 0.000570 97.99%

2040 $ 0.000598 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Agent Daredevil na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000288 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000288 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000288 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000289 0.41% Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na dziś Przewidywana cena dla DARE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000288 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Agent Daredevil (DARE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny DARE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000288 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Agent Daredevil (DARE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla DARE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000288 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Agent Daredevil (DARE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena DARE wynosi $0.000289 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Agent Daredevil Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 152.67K Podaż w obiegu 530.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena DARE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto DARE ma podaż w obiegu wynoszącą 530.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 152.67K. Zobacz na żywo cenę DARE

Historyczna cena Agent Daredevil Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Agent Daredevil, cena Agent Daredevil wynosi 0.000288USD. Podaż w obiegu Agent Daredevil (DARE) wynosi 530.00M DARE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $152,672 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.95% $ 0 $ 0.000328 $ 0.000285

7 D -11.90% $ -0.000034 $ 0.000507 $ 0.000176

30 Dni 54.74% $ 0.000157 $ 0.000507 $ 0.000176 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Agent Daredevil zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -0.95% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Agent Daredevil osiągnął maksimum na poziomie $0.000507 i minimum na poziomie $0.000176 . Zanotowano zmianę ceny o -11.90% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał DARE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Agent Daredevil o 54.74% , co odpowiada około $0.000157 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny DARE.

Jak działa moduł przewidywania ceny Agent Daredevil (DARE)? Moduł predykcji ceny Agent Daredevil to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu DARE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Agent Daredevil na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów DARE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Agent Daredevil. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość DARE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę DARE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Agent Daredevil.

Dlaczego prognoaza ceny DARE jest ważna?

Prognozy cen DARE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

