Aktualna cena Aesyx Dollar to 1.02 USD. Śledź aktualizacje cen AXD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AXD łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o AXD

Informacje o cenie AXD

Czym jest AXD

Biała księga AXD

Oficjalna strona internetowa AXD

Tokenomika AXD

Prognoza cen AXD

Cena Aesyx Dollar (AXD)

Nienotowany

Aktualna cena 1 AXD do USD:

$1.02
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Aesyx Dollar (AXD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:57:33 (UTC+8)

Informacje o cenie Aesyx Dollar (AXD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.02
Minimum 24h
$ 1.031
Maksimum 24h

$ 1.02
$ 1.031
$ 1.072
$ 0.952838
-0.00%

+3.55%

Aktualna cena Aesyx Dollar (AXD) wynosi $1.02. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AXD wahał się między $ 1.02 a $ 1.031, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AXD w historii to $ 1.072, a najniższy to $ 0.952838.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AXD zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o +3.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aesyx Dollar (AXD)

$ 74.32K
--
$ 74.32K
72.84K
72,840.91463357281
Obecna kapitalizacja rynkowa Aesyx Dollar wynosi $ 74.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AXD w obiegu wynosi 72.84K, przy całkowitej podaży 72840.91463357281. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 74.32K.

Historia ceny Aesyx Dollar (AXD) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Aesyx Dollar do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Aesyx Dollar do USD wyniosła $ -0.0031106940.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Aesyx Dollar do USD wyniosła $ -0.0005656920.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Aesyx Dollar do USD wyniosła $ +0.0024165455510154.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-0.00%
30 Dni$ -0.0031106940-0.30%
60 dni$ -0.0005656920-0.05%
90 dni$ +0.0024165455510154+0.24%

Co to jest Aesyx Dollar (AXD)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Aesyx Dollar (AXD)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Aesyx Dollar (w USD)

Jaka będzie wartość Aesyx Dollar (AXD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Aesyx Dollar (AXD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Aesyx Dollar.

Sprawdź teraz prognozę ceny Aesyx Dollar!

AXD na lokalne waluty

Tokenomika Aesyx Dollar (AXD)

Zrozumienie tokenomiki Aesyx Dollar (AXD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AXDjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Aesyx Dollar (AXD)

Jaka jest dziś wartość Aesyx Dollar (AXD)?
Aktualna cena AXD w USD wynosi 1.02USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AXD do USD?
Aktualna cena AXD w USD wynosi $ 1.02. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Aesyx Dollar?
Kapitalizacja rynkowa dla AXD wynosi $ 74.32K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AXD w obiegu?
W obiegu AXD znajduje się 72.84K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AXD?
AXD osiąga ATH w wysokości 1.072 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AXD?
AXD zaliczył cenę ATL w wysokości 0.952838 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AXD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AXD wynosi -- USD.
Czy w tym roku AXD pójdzie wyżej?
AXD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AXD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Aesyx Dollar (AXD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

