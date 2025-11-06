Informacje o cenie Aesyx Dollar (AXD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1.02 $ 1.02 $ 1.02 Minimum 24h $ 1.031 $ 1.031 $ 1.031 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Maksimum 24h $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Historyczne maksimum $ 1.072$ 1.072 $ 1.072 Najniższa cena $ 0.952838$ 0.952838 $ 0.952838 Zmiana ceny (1H) -0.00% Zmiana ceny (1D) -0.00% Zmiana ceny (7D) +3.55% Zmiana ceny (7D) +3.55%

Aktualna cena Aesyx Dollar (AXD) wynosi $1.02. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AXD wahał się między $ 1.02 a $ 1.031, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AXD w historii to $ 1.072, a najniższy to $ 0.952838.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AXD zmieniły się o -0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.00% w ciągu 24 godzin i o +3.55% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aesyx Dollar (AXD)

Kapitalizacja rynkowa $ 74.32K$ 74.32K $ 74.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 74.32K$ 74.32K $ 74.32K Podaż w obiegu 72.84K 72.84K 72.84K Całkowita podaż 72,840.91463357281 72,840.91463357281 72,840.91463357281

Obecna kapitalizacja rynkowa Aesyx Dollar wynosi $ 74.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AXD w obiegu wynosi 72.84K, przy całkowitej podaży 72840.91463357281. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 74.32K.