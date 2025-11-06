Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) (USD)

Sprawdź prognozy cen Aesyx Dollar na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość AXD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Aesyx Dollar
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Aesyx Dollar
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Aesyx Dollar na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Aesyx Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 1.022.

Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Aesyx Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0731.

Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AXD na 2027 rok wyniesie $ 1.1267 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena AXD na 2028 rok wyniesie $ 1.1830 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AXD w 2029 roku wyniesie $ 1.2422 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena AXD w 2030 roku wyniesie $ 1.3043 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Aesyx Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.1246.

Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Aesyx Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.4608.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 1.022
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0731
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1267
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1830
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2422
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3043
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3695
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4380
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 1.5099
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5854
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6647
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7479
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8353
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9271
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0234
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1246
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Aesyx Dollar na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 1.022
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 1.0221
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 1.0229
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 1.0262
    0.41%
Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na dziś

Przewidywana cena dla AXD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $1.022. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Aesyx Dollar (AXD) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny AXD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $1.0221. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Aesyx Dollar (AXD) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla AXD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $1.0229. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Aesyx Dollar (AXD) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena AXD wynosi $1.0262. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Aesyx Dollar

--
----

--

$ 74.46K
$ 74.46K$ 74.46K

72.84K
72.84K 72.84K

--
----

--

Najnowsza cena AXD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto AXD ma podaż w obiegu wynoszącą 72.84K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 74.46K.

Historyczna cena Aesyx Dollar

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Aesyx Dollar, cena Aesyx Dollar wynosi 1.022USD. Podaż w obiegu Aesyx Dollar (AXD) wynosi 72.84K AXD, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $74,460.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    0.14%
    $ 0.001479
    $ 1.03
    $ 1.02
  • 7 D
    3.78%
    $ 0.038605
    $ 1.0308
    $ 0.984772
  • 30 Dni
    -0.00%
    $ -0.000039
    $ 1.0308
    $ 0.984772
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Aesyx Dollar zanotował zmianę ceny o $0.001479, co stanowi 0.14% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Aesyx Dollar osiągnął maksimum na poziomie $1.0308 i minimum na poziomie $0.984772. Zanotowano zmianę ceny o 3.78%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał AXD do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Aesyx Dollar o -0.00%, co odpowiada około $-0.000039 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny AXD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Aesyx Dollar (AXD)?

Moduł predykcji ceny Aesyx Dollar to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu AXD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Aesyx Dollar na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów AXD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Aesyx Dollar. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość AXD.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę AXD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Aesyx Dollar.

Dlaczego prognoaza ceny AXD jest ważna?

Prognozy cen AXD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w AXD?
Według Twoich prognoz AXD osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny AXD na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Aesyx Dollar (AXD), przewidywana cena AXD osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 AXD w 2026 roku?
Cena 1 Aesyx Dollar (AXD) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz AXD wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena AXD w 2027 roku?
Aesyx Dollar (AXD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AXD do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AXD w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Aesyx Dollar (AXD) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa AXD w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Aesyx Dollar (AXD) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 AXD w 2030 roku?
Cena 1 Aesyx Dollar (AXD) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz AXD wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny AXD na 2040 rok?
Aesyx Dollar (AXD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 AXD do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.