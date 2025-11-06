GiełdaDEX+
Aktualna cena Aeonix Network to 0.175396 USD. Śledź aktualizacje cen ONIX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ONIX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ONIX

Informacje o cenie ONIX

Czym jest ONIX

Biała księga ONIX

Oficjalna strona internetowa ONIX

Tokenomika ONIX

Prognoza cen ONIX

Cena Aeonix Network (ONIX)

$0.175396
0.00%1D
Aeonix Network (ONIX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:57:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Aeonix Network (ONIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0.267455
$ 0.158635
--

--

-2.68%

-2.68%

Aktualna cena Aeonix Network (ONIX) wynosi $0.175396. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONIX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONIX w historii to $ 0.267455, a najniższy to $ 0.158635.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ONIX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aeonix Network (ONIX)

$ 2.45M
--
$ 8.24M
13.94M
47,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Aeonix Network wynosi $ 2.45M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONIX w obiegu wynosi 13.94M, przy całkowitej podaży 47000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.24M.

Historia ceny Aeonix Network (ONIX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Aeonix Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Aeonix Network do USD wyniosła $ -0.0363545393.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Aeonix Network do USD wyniosła $ -0.0372983803.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Aeonix Network do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0363545393-20.72%
60 dni$ -0.0372983803-21.26%
90 dni$ 0--

Co to jest Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Aeonix Network (ONIX)

Prognoza ceny Aeonix Network (w USD)

Jaka będzie wartość Aeonix Network (ONIX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Aeonix Network (ONIX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Aeonix Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Aeonix Network!

Tokenomika Aeonix Network (ONIX)

Zrozumienie tokenomiki Aeonix Network (ONIX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ONIXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Aeonix Network (ONIX)

Jaka jest dziś wartość Aeonix Network (ONIX)?
Aktualna cena ONIX w USD wynosi 0.175396USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ONIX do USD?
Aktualna cena ONIX w USD wynosi $ 0.175396. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Aeonix Network?
Kapitalizacja rynkowa dla ONIX wynosi $ 2.45M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ONIX w obiegu?
W obiegu ONIX znajduje się 13.94M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ONIX?
ONIX osiąga ATH w wysokości 0.267455 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ONIX?
ONIX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.158635 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ONIX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ONIX wynosi -- USD.
Czy w tym roku ONIX pójdzie wyżej?
ONIX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ONIX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Aeonix Network (ONIX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

