Informacje o cenie Aeonix Network (ONIX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 Najniższa cena $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -2.68% Zmiana ceny (7D) -2.68%

Aktualna cena Aeonix Network (ONIX) wynosi $0.175396. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONIX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONIX w historii to $ 0.267455, a najniższy to $ 0.158635.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ONIX zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -2.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Aeonix Network (ONIX)

Kapitalizacja rynkowa $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.24M$ 8.24M $ 8.24M Podaż w obiegu 13.94M 13.94M 13.94M Całkowita podaż 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Aeonix Network wynosi $ 2.45M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONIX w obiegu wynosi 13.94M, przy całkowitej podaży 47000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.24M.