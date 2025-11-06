Prognoza ceny Aeonix Network (ONIX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Aeonix Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ONIX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Aeonix Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Aeonix Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Aeonix Network (ONIX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Aeonix Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.175396. Prognoza ceny Aeonix Network (ONIX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Aeonix Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.184165. Prognoza ceny Aeonix Network (ONIX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ONIX na 2027 rok wyniesie $ 0.193374 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Aeonix Network (ONIX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ONIX na 2028 rok wyniesie $ 0.203042 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Aeonix Network (ONIX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ONIX w 2029 roku wyniesie $ 0.213194 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Aeonix Network (ONIX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ONIX w 2030 roku wyniesie $ 0.223854 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Aeonix Network (ONIX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Aeonix Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.364635. Prognoza ceny Aeonix Network (ONIX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Aeonix Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.593953. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.175396 0.00%

Bieżące statystyki cen Aeonix Network Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Podaż w obiegu 13.94M 13.94M 13.94M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ONIX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto ONIX ma podaż w obiegu wynoszącą 13.94M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.45M. Zobacz na żywo cenę ONIX

Historyczna cena Aeonix Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Aeonix Network, cena Aeonix Network wynosi 0.175396USD. Podaż w obiegu Aeonix Network (ONIX) wynosi 13.94M ONIX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,445,549 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -2.68% $ -0.004706 $ 0.247489 $ 0.175395

30 Dni -20.72% $ -0.036354 $ 0.247489 $ 0.175395 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Aeonix Network zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Aeonix Network osiągnął maksimum na poziomie $0.247489 i minimum na poziomie $0.175395 . Zanotowano zmianę ceny o -2.68% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ONIX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Aeonix Network o -20.72% , co odpowiada około $-0.036354 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ONIX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Aeonix Network (ONIX)? Moduł predykcji ceny Aeonix Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ONIX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Aeonix Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ONIX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Aeonix Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ONIX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ONIX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Aeonix Network.

Dlaczego prognoaza ceny ONIX jest ważna?

Prognozy cen ONIX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

