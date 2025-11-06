Informacje o cenie Acid AI (ACID) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00691688$ 0.00691688 $ 0.00691688 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +4.76% Zmiana ceny (7D) -21.24% Zmiana ceny (7D) -21.24%

Aktualna cena Acid AI (ACID) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ACID wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ACID w historii to $ 0.00691688, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ACID zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.76% w ciągu 24 godzin i o -21.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Acid AI (ACID)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K Podaż w obiegu 999.94M 999.94M 999.94M Całkowita podaż 999,941,665.10911 999,941,665.10911 999,941,665.10911

Obecna kapitalizacja rynkowa Acid AI wynosi $ 13.88K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ACID w obiegu wynosi 999.94M, przy całkowitej podaży 999941665.10911. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.88K.