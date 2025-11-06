GiełdaDEX+
Aktualna cena Frankencoin to 1.2355 USD. Śledź aktualizacje cen ZCHF do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ZCHF łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 ZCHF do USD:

$1.2355
$1.2355$1.2355
+0.12%1D
USD
Frankencoin (ZCHF) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:56:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Frankencoin (ZCHF) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.2334
$ 1.2334$ 1.2334
Minimum 24h
$ 1.2369
$ 1.2369$ 1.2369
Maksimum 24h

$ 1.2334
$ 1.2334$ 1.2334

$ 1.2369
$ 1.2369$ 1.2369

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

0.00%

+0.12%

-1.34%

-1.34%

Aktualna cena Frankencoin (ZCHF) wynosi $ 1.2355. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ZCHF wahał się między $ 1.2334 a $ 1.2369, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ZCHF w historii to $ 1.4867555171082332, a najniższy to $ 1.0691543241973427.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ZCHF zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.12% w ciągu 24 godzin i o -1.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Frankencoin (ZCHF)

No.3882

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 108.17K
$ 108.17K$ 108.17K

$ 11.82M
$ 11.82M$ 11.82M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Frankencoin wynosi $ 0.00, przy $ 108.17K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ZCHF w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 9569702. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 11.82M.

Historia ceny Frankencoin (ZCHF) – USD

Śledź zmiany ceny Frankencoin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.001481+0.12%
30 Dni$ -0.0185-1.48%
60 dni$ -0.0155-1.24%
90 dni$ +0.6355+105.91%
Dzisiejsza zmiana ceny Frankencoin

DziśZCHF odnotował zmianę $ +0.001481 (+0.12%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Frankencoin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0185 (-1.48%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Frankencoin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ZCHF o $ -0.0155(-1.24%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Frankencoin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.6355 (+105.91%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Frankencoin (ZCHF)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Frankencoin.

Co to jest Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin is a collateralized, oracle-free stablecoin that tracks the value of the Swiss franc.

Frankencoin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Frankencoin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ZCHF, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Frankencoin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Frankencoin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Frankencoin (w USD)

Jaka będzie wartość Frankencoin (ZCHF) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Frankencoin (ZCHF) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Frankencoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Frankencoin!

Tokenomika Frankencoin (ZCHF)

Zrozumienie tokenomiki Frankencoin (ZCHF) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ZCHFjuż teraz!

Jak kupić Frankencoin (ZCHF)

Szukasz jak kupić Frankencoin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Frankencoin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ZCHF na lokalne waluty

Zasoby Frankencoin

Aby lepiej zrozumieć Frankencoin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Frankencoin
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Frankencoin

Jaka jest dziś wartość Frankencoin (ZCHF)?
Aktualna cena ZCHF w USD wynosi 1.2355USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ZCHF do USD?
Aktualna cena ZCHF w USD wynosi $ 1.2355. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Frankencoin?
Kapitalizacja rynkowa dla ZCHF wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ZCHF w obiegu?
W obiegu ZCHF znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ZCHF?
ZCHF osiąga ATH w wysokości 1.4867555171082332 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ZCHF?
ZCHF zaliczył cenę ATL w wysokości 1.0691543241973427 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ZCHF?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ZCHF wynosi $ 108.17K USD.
Czy w tym roku ZCHF pójdzie wyżej?
ZCHF może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ZCHF, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:56:16 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ZCHF do USD

Kwota

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2355 USD

Handluj ZCHF

ZCHF/USDT
$1.2355
$1.2355$1.2355
+0.12%

$103,466.27
$3,422.57
$161.67
$0.9999
$1,477.93
$103,466.27
$3,422.57
$161.67
$2.3776
$1.1211
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.03622
$0.00419
$0.000010931
$0.0000000629
$0.1990
$1.4199
$0.01777
