Aktualna cena OroBit to 1.9317 USD. Śledź aktualizacje cen XRB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XRB łatwo w MEXC już teraz.

Logo OroBit

Cena OroBit(XRB)

Aktualna cena 1 XRB do USD:

$1.9317
$1.9317
+10.86%1D
USD
OroBit (XRB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:54:34 (UTC+8)

Informacje o cenie OroBit (XRB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.6594
$ 1.6594
Minimum 24h
$ 1.9993
$ 1.9993
Maksimum 24h

$ 1.6594
$ 1.6594

$ 1.9993
$ 1.9993

--
--

--
--

-3.33%

+10.86%

+0.90%

+0.90%

Aktualna cena OroBit (XRB) wynosi $ 1.9317. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XRB wahał się między $ 1.6594 a $ 1.9993, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XRB w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XRB zmieniły się o -3.33% w ciągu ostatniej godziny, o +10.86% w ciągu 24 godzin i o +0.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OroBit (XRB)

--
--

$ 96.28K
$ 96.28K

$ 965.85M
$ 965.85M

--
--

500,000,000
500,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa OroBit wynosi --, przy $ 96.28K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XRB w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 500000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 965.85M.

Historia ceny OroBit (XRB) – USD

Śledź zmiany ceny OroBit dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.189232+10.86%
30 Dni$ +0.8092+72.08%
60 dni$ +1.1607+150.54%
90 dni$ +1.4317+286.34%
Dzisiejsza zmiana ceny OroBit

DziśXRB odnotował zmianę $ +0.189232 (+10.86%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny OroBit

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.8092 (+72.08%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny OroBit

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XRB o $ +1.1607(+150.54%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny OroBit

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +1.4317 (+286.34%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe OroBit (XRB)?

Sprawdź teraz stronę historii cen OroBit.

Co to jest OroBit (XRB)

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w OroBit. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XRB, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące OroBit na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno OroBit będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny OroBit (w USD)

Jaka będzie wartość OroBit (XRB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OroBit (XRB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OroBit.

Sprawdź teraz prognozę ceny OroBit!

Tokenomika OroBit (XRB)

Zrozumienie tokenomiki OroBit (XRB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XRBjuż teraz!

Jak kupić OroBit (XRB)

Szukasz jak kupić OroBit? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić OroBit na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby OroBit

Aby lepiej zrozumieć OroBit, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa OroBit
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące OroBit

Jaka jest dziś wartość OroBit (XRB)?
Aktualna cena XRB w USD wynosi 1.9317USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XRB do USD?
Aktualna cena XRB w USD wynosi $ 1.9317. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OroBit?
Kapitalizacja rynkowa dla XRB wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XRB w obiegu?
W obiegu XRB znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XRB?
XRB osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XRB?
XRB zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu XRB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XRB wynosi $ 96.28K USD.
Czy w tym roku XRB pójdzie wyżej?
XRB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XRB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe OroBit (XRB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator XRB do USD

Kwota

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1.9317 USD

Handluj XRB

XRB/USDT
$1.9317
$1.9317
+10.83%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,456.16

$3,422.09

$161.73

$0.9999

$1,477.93

$103,456.16

$3,422.09

$161.73

$2.3754

$1.1177

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03584

$0.00419

$0.000011051

$0.0000000644

$0.1990

$1.4488

$0.01777

