Aktualna cena XL1 to 0.0007688 USD. Śledź aktualizacje cen XL1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XL1 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XL1

Informacje o cenie XL1

Czym jest XL1

Biała księga XL1

Oficjalna strona internetowa XL1

Tokenomika XL1

Prognoza cen XL1

Historia XL1

Przewodnik zakupowy XL1

Przelicznik XL1-fiat

XL1 na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo XL1

Cena XL1(XL1)

Aktualna cena 1 XL1 do USD:

+3.11%1D
USD
XL1 (XL1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:53:22 (UTC+8)

Informacje o cenie XL1 (XL1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

0.00%

+3.11%

-11.38%

-11.38%

Aktualna cena XL1 (XL1) wynosi $ 0.0007688. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XL1 wahał się między $ 0.0007338 a $ 0.000775, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XL1 w historii to $ 0.003549262214266047, a najniższy to $ 0.000727761541964388.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XL1 zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.11% w ciągu 24 godzin i o -11.38% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o XL1 (XL1)

No.1441

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa XL1 wynosi $ 4.41M, przy $ 3.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XL1 w obiegu wynosi 5.74B, przy całkowitej podaży 38000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 29.21M.

Historia ceny XL1 (XL1) – USD

Śledź zmiany ceny XL1 dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000023189+3.11%
30 Dni$ -0.0002895-27.36%
60 dni$ +0.0002688+53.76%
90 dni$ +0.0002688+53.76%
Dzisiejsza zmiana ceny XL1

DziśXL1 odnotował zmianę $ +0.000023189 (+3.11%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny XL1

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0002895 (-27.36%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny XL1

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XL1 o $ +0.0002688(+53.76%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny XL1

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.0002688 (+53.76%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe XL1 (XL1)?

Sprawdź teraz stronę historii cen XL1.

Co to jest XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w XL1. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XL1, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące XL1 na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno XL1 będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny XL1 (w USD)

Jaka będzie wartość XL1 (XL1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w XL1 (XL1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla XL1.

Sprawdź teraz prognozę ceny XL1!

Tokenomika XL1 (XL1)

Zrozumienie tokenomiki XL1 (XL1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XL1już teraz!

Jak kupić XL1 (XL1)

Szukasz jak kupić XL1? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić XL1 na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

XL1 na lokalne waluty

1 XL1(XL1) do VND
20.230972
1 XL1(XL1) do AUD
A$0.001176264
1 XL1(XL1) do GBP
0.000584288
1 XL1(XL1) do EUR
0.000661168
1 XL1(XL1) do USD
$0.0007688
1 XL1(XL1) do MYR
RM0.003213584
1 XL1(XL1) do TRY
0.03236648
1 XL1(XL1) do JPY
¥0.1176264
1 XL1(XL1) do ARS
ARS$1.115813256
1 XL1(XL1) do RUB
0.062534192
1 XL1(XL1) do INR
0.068138744
1 XL1(XL1) do IDR
Rp12.813328208
1 XL1(XL1) do PHP
0.04524388
1 XL1(XL1) do EGP
￡E.0.036448808
1 XL1(XL1) do BRL
R$0.004120768
1 XL1(XL1) do CAD
C$0.001084008
1 XL1(XL1) do BDT
0.093685968
1 XL1(XL1) do NGN
1.1093784
1 XL1(XL1) do COP
$2.95692012
1 XL1(XL1) do ZAR
R.0.013369432
1 XL1(XL1) do UAH
0.032335728
1 XL1(XL1) do TZS
T.Sh.1.8889416
1 XL1(XL1) do VES
Bs0.1714424
1 XL1(XL1) do CLP
$0.7257472
1 XL1(XL1) do PKR
Rs0.217293632
1 XL1(XL1) do KZT
0.403781448
1 XL1(XL1) do THB
฿0.02494756
1 XL1(XL1) do TWD
NT$0.023786672
1 XL1(XL1) do AED
د.إ0.002821496
1 XL1(XL1) do CHF
Fr0.00061504
1 XL1(XL1) do HKD
HK$0.005973576
1 XL1(XL1) do AMD
֏0.29410444
1 XL1(XL1) do MAD
.د.م0.007157528
1 XL1(XL1) do MXN
$0.01429968
1 XL1(XL1) do SAR
ريال0.002883
1 XL1(XL1) do ETB
Br0.117872416
1 XL1(XL1) do KES
KSh0.099359712
1 XL1(XL1) do JOD
د.أ0.0005450792
1 XL1(XL1) do PLN
0.002836872
1 XL1(XL1) do RON
лв0.003390408
1 XL1(XL1) do SEK
kr0.00734204
1 XL1(XL1) do BGN
лв0.00130696
1 XL1(XL1) do HUF
Ft0.258501312
1 XL1(XL1) do CZK
0.016283184
1 XL1(XL1) do KWD
د.ك0.0002360216
1 XL1(XL1) do ILS
0.0024986
1 XL1(XL1) do BOB
Bs0.00530472
1 XL1(XL1) do AZN
0.00130696
1 XL1(XL1) do TJS
SM0.0071114
1 XL1(XL1) do GEL
0.002083448
1 XL1(XL1) do AOA
Kz0.7040286
1 XL1(XL1) do BHD
.د.ب0.0002890688
1 XL1(XL1) do BMD
$0.0007688
1 XL1(XL1) do DKK
kr0.004981824
1 XL1(XL1) do HNL
L0.020265568
1 XL1(XL1) do MUR
0.035380176
1 XL1(XL1) do NAD
$0.01337712
1 XL1(XL1) do NOK
kr0.00784176
1 XL1(XL1) do NZD
$0.001353088
1 XL1(XL1) do PAB
B/.0.0007688
1 XL1(XL1) do PGK
K0.0032674
1 XL1(XL1) do QAR
ر.ق0.002798432
1 XL1(XL1) do RSD
дин.0.078325344
1 XL1(XL1) do UZS
soʻm9.152379488
1 XL1(XL1) do ALL
L0.064609952
1 XL1(XL1) do ANG
ƒ0.001376152
1 XL1(XL1) do AWG
ƒ0.00138384
1 XL1(XL1) do BBD
$0.0015376
1 XL1(XL1) do BAM
KM0.00130696
1 XL1(XL1) do BIF
Fr2.2671912
1 XL1(XL1) do BND
$0.00099944
1 XL1(XL1) do BSD
$0.0007688
1 XL1(XL1) do JMD
$0.12373836
1 XL1(XL1) do KHR
3.087546928
1 XL1(XL1) do KMF
Fr0.3275088
1 XL1(XL1) do LAK
16.713043144
1 XL1(XL1) do LKR
රු0.234168792
1 XL1(XL1) do MDL
L0.01310804
1 XL1(XL1) do MGA
Ar3.4630596
1 XL1(XL1) do MOP
P0.0061504
1 XL1(XL1) do MVR
0.01183952
1 XL1(XL1) do MWK
MK1.334721368
1 XL1(XL1) do MZN
MT0.04916476
1 XL1(XL1) do NPR
रु0.109123472
1 XL1(XL1) do PYG
5.4523296
1 XL1(XL1) do RWF
Fr1.1170664
1 XL1(XL1) do SBD
$0.006319536
1 XL1(XL1) do SCR
0.010540248
1 XL1(XL1) do SRD
$0.02963724
1 XL1(XL1) do SVC
$0.006719312
1 XL1(XL1) do SZL
L0.013423248
1 XL1(XL1) do TMT
m0.0026908
1 XL1(XL1) do TND
د.ت0.0022779544
1 XL1(XL1) do TTD
$0.005204776
1 XL1(XL1) do UGX
Sh2.6877248
1 XL1(XL1) do XAF
Fr0.438216
1 XL1(XL1) do XCD
$0.00207576
1 XL1(XL1) do XOF
Fr0.438216
1 XL1(XL1) do XPF
Fr0.0791864
1 XL1(XL1) do BWP
P0.010371112
1 XL1(XL1) do BZD
$0.001545288
1 XL1(XL1) do CVE
$0.073889368
1 XL1(XL1) do DJF
Fr0.1360776
1 XL1(XL1) do DOP
$0.049341584
1 XL1(XL1) do DZD
د.ج0.100535976
1 XL1(XL1) do FJD
$0.001752864
1 XL1(XL1) do GNF
Fr6.684716
1 XL1(XL1) do GTQ
Q0.005889008
1 XL1(XL1) do GYD
$0.160802208
1 XL1(XL1) do ISK
kr0.0976376

Zasoby XL1

Aby lepiej zrozumieć XL1, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa XL1
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące XL1

Jaka jest dziś wartość XL1 (XL1)?
Aktualna cena XL1 w USD wynosi 0.0007688USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XL1 do USD?
Aktualna cena XL1 w USD wynosi $ 0.0007688. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa XL1?
Kapitalizacja rynkowa dla XL1 wynosi $ 4.41M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XL1 w obiegu?
W obiegu XL1 znajduje się 5.74B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XL1?
XL1 osiąga ATH w wysokości 0.003549262214266047 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XL1?
XL1 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000727761541964388 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XL1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XL1 wynosi $ 3.87K USD.
Czy w tym roku XL1 pójdzie wyżej?
XL1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XL1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe XL1 (XL1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator XL1 do USD

Kwota

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0.0007688 USD

Handluj XL1

XL1/USDT
$0.0007688
$0.0007688$0.0007688
+2.83%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

