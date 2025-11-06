GiełdaDEX+
Aktualna cena Xeleb Protocol to 0.01962 USD. Śledź aktualizacje cen XCX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XCX łatwo w MEXC już teraz.

Cena Xeleb Protocol(XCX)

Aktualna cena 1 XCX do USD:

$0.01962
$0.01962$0.01962
-0.80%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:44 (UTC+8)

Informacje o cenie Xeleb Protocol (XCX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01934
$ 0.01934$ 0.01934
Minimum 24h
$ 0.02038
$ 0.02038$ 0.02038
Maksimum 24h

$ 0.01934
$ 0.01934$ 0.01934

$ 0.02038
$ 0.02038$ 0.02038

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314$ 0.018251984968057314

+0.15%

-0.80%

-34.89%

-34.89%

Aktualna cena Xeleb Protocol (XCX) wynosi $ 0.01962. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XCX wahał się między $ 0.01934 a $ 0.02038, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XCX w historii to $ 0.09145411179261065, a najniższy to $ 0.018251984968057314.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XCX zmieniły się o +0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -0.80% w ciągu 24 godzin i o -34.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Xeleb Protocol (XCX)

No.1753

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 186.87K
$ 186.87K$ 186.87K

$ 19.62M
$ 19.62M$ 19.62M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,841,490.1088628
999,841,490.1088628 999,841,490.1088628

10.83%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Xeleb Protocol wynosi $ 2.12M, przy $ 186.87K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XCX w obiegu wynosi 108.30M, przy całkowitej podaży 999841490.1088628. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.62M.

Historia ceny Xeleb Protocol (XCX) – USD

Śledź zmiany ceny Xeleb Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0001582-0.80%
30 Dni$ -0.05611-74.10%
60 dni$ -0.01455-42.59%
90 dni$ -0.00038-1.90%
Dzisiejsza zmiana ceny Xeleb Protocol

DziśXCX odnotował zmianę $ -0.0001582 (-0.80%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Xeleb Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05611 (-74.10%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Xeleb Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę XCX o $ -0.01455(-42.59%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Xeleb Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00038 (-1.90%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Xeleb Protocol (XCX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Xeleb Protocol.

Co to jest Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – The AI Agent Influencer Hub where AI delivers Real Utility. Xeleb is a next-generation platform empowering individuals and businesses to create, own, and monetize AI agents with real-world applications. By combining AI and Web3, Xeleb enables tokenized agent ownership, utility-driven interactions, and community-led growth. Our mission is to bridge the gap between AI innovation and the creator economy — turning everyday users into builders and beneficiaries of AI-powered value.

Xeleb Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Xeleb Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu XCX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Xeleb Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Xeleb Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Xeleb Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Xeleb Protocol (XCX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Xeleb Protocol (XCX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Xeleb Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Xeleb Protocol!

Tokenomika Xeleb Protocol (XCX)

Zrozumienie tokenomiki Xeleb Protocol (XCX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XCXjuż teraz!

Jak kupić Xeleb Protocol (XCX)

Szukasz jak kupić Xeleb Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Xeleb Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Xeleb Protocol

Aby lepiej zrozumieć Xeleb Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Xeleb Protocol

Jaka jest dziś wartość Xeleb Protocol (XCX)?
Aktualna cena XCX w USD wynosi 0.01962USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XCX do USD?
Aktualna cena XCX w USD wynosi $ 0.01962. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Xeleb Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla XCX wynosi $ 2.12M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XCX w obiegu?
W obiegu XCX znajduje się 108.30M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XCX?
XCX osiąga ATH w wysokości 0.09145411179261065 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XCX?
XCX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.018251984968057314 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XCX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XCX wynosi $ 186.87K USD.
Czy w tym roku XCX pójdzie wyżej?
XCX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XCX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:52:44 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Xeleb Protocol (XCX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

