Aktualna cena WIKI CAT to 0.00000010201 USD. Śledź aktualizacje cen WKC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WKC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WKC

Informacje o cenie WKC

Czym jest WKC

Biała księga WKC

Oficjalna strona internetowa WKC

Tokenomika WKC

Prognoza cen WKC

Historia WKC

Przewodnik zakupowy WKC

Przelicznik WKC-fiat

WKC na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo WIKI CAT

Cena WIKI CAT(WKC)

Aktualna cena 1 WKC do USD:

$0.000000102
$0.000000102
+6.41%1D
USD
WIKI CAT (WKC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:51:47 (UTC+8)

Informacje o cenie WIKI CAT (WKC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000007866
$ 0.00000007866
Minimum 24h
$ 0.0000001044
$ 0.0000001044
Maksimum 24h

$ 0.00000007866
$ 0.00000007866

$ 0.0000001044
$ 0.0000001044

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301

+2.22%

+6.41%

-11.15%

-11.15%

Aktualna cena WIKI CAT (WKC) wynosi $ 0.00000010201. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WKC wahał się między $ 0.00000007866 a $ 0.0000001044, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WKC w historii to $ 0.000000472824771637, a najniższy to $ 0.000000000057105301.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WKC zmieniły się o +2.22% w ciągu ostatniej godziny, o +6.41% w ciągu 24 godzin i o -11.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WIKI CAT (WKC)

No.451

$ 55.68M
$ 55.68M

$ 80.50K
$ 80.50K

$ 86.79M
$ 86.79M

545.84T
545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012

64.15%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa WIKI CAT wynosi $ 55.68M, przy $ 80.50K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WKC w obiegu wynosi 545.84T, przy całkowitej podaży 853278579305012. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 86.79M.

Historia ceny WIKI CAT (WKC) – USD

Śledź zmiany ceny WIKI CAT dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000000061443+6.41%
30 Dni$ -0.00000005478-34.94%
60 dni$ -0.00000011696-53.42%
90 dni$ +0.00000008201+410.05%
Dzisiejsza zmiana ceny WIKI CAT

DziśWKC odnotował zmianę $ +0.0000000061443 (+6.41%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny WIKI CAT

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00000005478 (-34.94%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny WIKI CAT

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę WKC o $ -0.00000011696(-53.42%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny WIKI CAT

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00000008201 (+410.05%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe WIKI CAT (WKC)?

Sprawdź teraz stronę historii cen WIKI CAT.

Co to jest WIKI CAT (WKC)

WIKI CAT jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w WIKI CAT. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu WKC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące WIKI CAT na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno WIKI CAT będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny WIKI CAT (w USD)

Jaka będzie wartość WIKI CAT (WKC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WIKI CAT (WKC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WIKI CAT.

Sprawdź teraz prognozę ceny WIKI CAT!

Tokenomika WIKI CAT (WKC)

Zrozumienie tokenomiki WIKI CAT (WKC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WKCjuż teraz!

Jak kupić WIKI CAT (WKC)

Szukasz jak kupić WIKI CAT? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić WIKI CAT na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

WKC na lokalne waluty

Zasoby WIKI CAT

Aby lepiej zrozumieć WIKI CAT, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa WIKI CAT
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące WIKI CAT

Jaka jest dziś wartość WIKI CAT (WKC)?
Aktualna cena WKC w USD wynosi 0.00000010201USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WKC do USD?
Aktualna cena WKC w USD wynosi $ 0.00000010201. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WIKI CAT?
Kapitalizacja rynkowa dla WKC wynosi $ 55.68M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WKC w obiegu?
W obiegu WKC znajduje się 545.84T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WKC?
WKC osiąga ATH w wysokości 0.000000472824771637 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WKC?
WKC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000000000057105301 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WKC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WKC wynosi $ 80.50K USD.
Czy w tym roku WKC pójdzie wyżej?
WKC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WKC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:51:47 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe WIKI CAT (WKC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator WKC do USD

Kwota

WKC
WKC
USD
USD

1 WKC = 0.00000 USD

Handluj WKC

WKC/USDT
$0.000000102
$0.000000102
+6.44%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,535.30

$3,424.41

$162.09

$1.0000

$1,477.93

$103,535.30

$3,424.41

$162.09

$2.3776

$1.1131

$0.00000

$0.00000

$0.03643

$0.00419

$0.00664

$0.000010759

$0.0000000666

$0.1991

$1.4602

$0.01814

