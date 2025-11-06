GiełdaDEX+
Aktualna cena VIRUS to 0.005992 USD. Śledź aktualizacje cen VIRUS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VIRUS łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 VIRUS do USD:

$0.005992
$0.005992$0.005992
+9.14%1D
USD
VIRUS (VIRUS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:49:51 (UTC+8)

Informacje o cenie VIRUS (VIRUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.004394
$ 0.004394$ 0.004394
Minimum 24h
$ 0.006464
$ 0.006464$ 0.006464
Maksimum 24h

$ 0.004394
$ 0.004394$ 0.004394

$ 0.006464
$ 0.006464$ 0.006464

--
----

--
----

+0.65%

+9.14%

-21.47%

-21.47%

Aktualna cena VIRUS (VIRUS) wynosi $ 0.005992. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIRUS wahał się między $ 0.004394 a $ 0.006464, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIRUS w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIRUS zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +9.14% w ciągu 24 godzin i o -21.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VIRUS (VIRUS)

--
----

$ 56.82K
$ 56.82K$ 56.82K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa VIRUS wynosi --, przy $ 56.82K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIRUS w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny VIRUS (VIRUS) – USD

Śledź zmiany ceny VIRUS dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0005018+9.14%
30 Dni$ -0.004628-43.58%
60 dni$ +0.000992+19.84%
90 dni$ +0.000992+19.84%
Dzisiejsza zmiana ceny VIRUS

DziśVIRUS odnotował zmianę $ +0.0005018 (+9.14%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny VIRUS

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.004628 (-43.58%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny VIRUS

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę VIRUS o $ +0.000992(+19.84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny VIRUS

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.000992 (+19.84%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe VIRUS (VIRUS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen VIRUS.

Co to jest VIRUS (VIRUS)

@addicteddotfun to studio gier SocialFi stworzone przez Pandemic Labs. Jego pierwsza gra, @infecteddotfun, przyciągnęła 130 000 użytkowników w ciągu 48 godzin, wykazując silny potencjał rynkowy.

VIRUS jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w VIRUS. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu VIRUS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące VIRUS na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno VIRUS będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny VIRUS (w USD)

Jaka będzie wartość VIRUS (VIRUS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w VIRUS (VIRUS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla VIRUS.

Sprawdź teraz prognozę ceny VIRUS!

Tokenomika VIRUS (VIRUS)

Zrozumienie tokenomiki VIRUS (VIRUS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VIRUSjuż teraz!

Jak kupić VIRUS (VIRUS)

Szukasz jak kupić VIRUS? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić VIRUS na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

VIRUS na lokalne waluty

1 VIRUS(VIRUS) do VND
157.67948
1 VIRUS(VIRUS) do AUD
A$0.00916776
1 VIRUS(VIRUS) do GBP
0.00455392
1 VIRUS(VIRUS) do EUR
0.00515312
1 VIRUS(VIRUS) do USD
$0.005992
1 VIRUS(VIRUS) do MYR
RM0.02504656
1 VIRUS(VIRUS) do TRY
0.2522632
1 VIRUS(VIRUS) do JPY
¥0.916776
1 VIRUS(VIRUS) do ARS
ARS$8.69660904
1 VIRUS(VIRUS) do RUB
0.48738928
1 VIRUS(VIRUS) do INR
0.53107096
1 VIRUS(VIRUS) do IDR
Rp99.86662672
1 VIRUS(VIRUS) do PHP
0.3526292
1 VIRUS(VIRUS) do EGP
￡E.0.28408072
1 VIRUS(VIRUS) do BRL
R$0.03211712
1 VIRUS(VIRUS) do CAD
C$0.00844872
1 VIRUS(VIRUS) do BDT
0.73018512
1 VIRUS(VIRUS) do NGN
8.646456
1 VIRUS(VIRUS) do COP
$23.0461308
1 VIRUS(VIRUS) do ZAR
R.0.10420088
1 VIRUS(VIRUS) do UAH
0.25202352
1 VIRUS(VIRUS) do TZS
T.Sh.14.722344
1 VIRUS(VIRUS) do VES
Bs1.336216
1 VIRUS(VIRUS) do CLP
$5.656448
1 VIRUS(VIRUS) do PKR
Rs1.69357888
1 VIRUS(VIRUS) do KZT
3.14705832
1 VIRUS(VIRUS) do THB
฿0.1944404
1 VIRUS(VIRUS) do TWD
NT$0.18539248
1 VIRUS(VIRUS) do AED
د.إ0.02199064
1 VIRUS(VIRUS) do CHF
Fr0.0047936
1 VIRUS(VIRUS) do HKD
HK$0.04655784
1 VIRUS(VIRUS) do AMD
֏2.2922396
1 VIRUS(VIRUS) do MAD
.د.م0.05578552
1 VIRUS(VIRUS) do MXN
$0.1114512
1 VIRUS(VIRUS) do SAR
ريال0.02247
1 VIRUS(VIRUS) do ETB
Br0.91869344
1 VIRUS(VIRUS) do KES
KSh0.77440608
1 VIRUS(VIRUS) do JOD
د.أ0.004248328
1 VIRUS(VIRUS) do PLN
0.02211048
1 VIRUS(VIRUS) do RON
лв0.02642472
1 VIRUS(VIRUS) do SEK
kr0.0572236
1 VIRUS(VIRUS) do BGN
лв0.0101864
1 VIRUS(VIRUS) do HUF
Ft2.01475008
1 VIRUS(VIRUS) do CZK
0.12691056
1 VIRUS(VIRUS) do KWD
د.ك0.001839544
1 VIRUS(VIRUS) do ILS
0.019474
1 VIRUS(VIRUS) do BOB
Bs0.0413448
1 VIRUS(VIRUS) do AZN
0.0101864
1 VIRUS(VIRUS) do TJS
SM0.055426
1 VIRUS(VIRUS) do GEL
0.01623832
1 VIRUS(VIRUS) do AOA
Kz5.487174
1 VIRUS(VIRUS) do BHD
.د.ب0.002252992
1 VIRUS(VIRUS) do BMD
$0.005992
1 VIRUS(VIRUS) do DKK
kr0.03882816
1 VIRUS(VIRUS) do HNL
L0.15794912
1 VIRUS(VIRUS) do MUR
0.27575184
1 VIRUS(VIRUS) do NAD
$0.1042608
1 VIRUS(VIRUS) do NOK
kr0.0611184
1 VIRUS(VIRUS) do NZD
$0.01054592
1 VIRUS(VIRUS) do PAB
B/.0.005992
1 VIRUS(VIRUS) do PGK
K0.025466
1 VIRUS(VIRUS) do QAR
ر.ق0.02181088
1 VIRUS(VIRUS) do RSD
дин.0.61046496
1 VIRUS(VIRUS) do UZS
soʻm71.33332192
1 VIRUS(VIRUS) do ALL
L0.50356768
1 VIRUS(VIRUS) do ANG
ƒ0.01072568
1 VIRUS(VIRUS) do AWG
ƒ0.0107856
1 VIRUS(VIRUS) do BBD
$0.011984
1 VIRUS(VIRUS) do BAM
KM0.0101864
1 VIRUS(VIRUS) do BIF
Fr17.670408
1 VIRUS(VIRUS) do BND
$0.0077896
1 VIRUS(VIRUS) do BSD
$0.005992
1 VIRUS(VIRUS) do JMD
$0.9644124
1 VIRUS(VIRUS) do KHR
24.06423152
1 VIRUS(VIRUS) do KMF
Fr2.552592
1 VIRUS(VIRUS) do LAK
130.26086696
1 VIRUS(VIRUS) do LKR
රු1.82510328
1 VIRUS(VIRUS) do MDL
L0.1021636
1 VIRUS(VIRUS) do MGA
Ar26.990964
1 VIRUS(VIRUS) do MOP
P0.047936
1 VIRUS(VIRUS) do MVR
0.0922768
1 VIRUS(VIRUS) do MWK
MK10.40277112
1 VIRUS(VIRUS) do MZN
MT0.3831884
1 VIRUS(VIRUS) do NPR
रु0.85050448
1 VIRUS(VIRUS) do PYG
42.495264
1 VIRUS(VIRUS) do RWF
Fr8.706376
1 VIRUS(VIRUS) do SBD
$0.04925424
1 VIRUS(VIRUS) do SCR
0.08215032
1 VIRUS(VIRUS) do SRD
$0.2309916
1 VIRUS(VIRUS) do SVC
$0.05237008
1 VIRUS(VIRUS) do SZL
L0.10462032
1 VIRUS(VIRUS) do TMT
m0.020972
1 VIRUS(VIRUS) do TND
د.ت0.017754296
1 VIRUS(VIRUS) do TTD
$0.04056584
1 VIRUS(VIRUS) do UGX
Sh20.948032
1 VIRUS(VIRUS) do XAF
Fr3.41544
1 VIRUS(VIRUS) do XCD
$0.0161784
1 VIRUS(VIRUS) do XOF
Fr3.41544
1 VIRUS(VIRUS) do XPF
Fr0.617176
1 VIRUS(VIRUS) do BWP
P0.08083208
1 VIRUS(VIRUS) do BZD
$0.01204392
1 VIRUS(VIRUS) do CVE
$0.57589112
1 VIRUS(VIRUS) do DJF
Fr1.060584
1 VIRUS(VIRUS) do DOP
$0.38456656
1 VIRUS(VIRUS) do DZD
د.ج0.78357384
1 VIRUS(VIRUS) do FJD
$0.01366176
1 VIRUS(VIRUS) do GNF
Fr52.10044
1 VIRUS(VIRUS) do GTQ
Q0.04589872
1 VIRUS(VIRUS) do GYD
$1.25328672
1 VIRUS(VIRUS) do ISK
kr0.760984

Zasoby VIRUS

Aby lepiej zrozumieć VIRUS, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące VIRUS

Jaka jest dziś wartość VIRUS (VIRUS)?
Aktualna cena VIRUS w USD wynosi 0.005992USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VIRUS do USD?
Aktualna cena VIRUS w USD wynosi $ 0.005992. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa VIRUS?
Kapitalizacja rynkowa dla VIRUS wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VIRUS w obiegu?
W obiegu VIRUS znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VIRUS?
VIRUS osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VIRUS?
VIRUS zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu VIRUS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VIRUS wynosi $ 56.82K USD.
Czy w tym roku VIRUS pójdzie wyżej?
VIRUS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VIRUS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:49:51 (UTC+8)

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator VIRUS do USD

Kwota

VIRUS
VIRUS
USD
USD

1 VIRUS = 0.005992 USD

Handluj VIRUS

VIRUS/USDT
$0.005992
$0.005992$0.005992
+8.47%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

