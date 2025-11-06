GiełdaDEX+
Aktualna cena Uranus to 0.35983 USD. Śledź aktualizacje cen URANUS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe URANUS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o URANUS

Informacje o cenie URANUS

Czym jest URANUS

Tokenomika URANUS

Prognoza cen URANUS

Historia URANUS

Przewodnik zakupowy URANUS

Przelicznik URANUS-fiat

URANUS na spot

USDT-M Futures URANUS

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Uranus

Cena Uranus(URANUS)

Aktualna cena 1 URANUS do USD:

$0.35983
-6.67%1D
USD
Uranus (URANUS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:47:59 (UTC+8)

Informacje o cenie Uranus (URANUS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.34034
Minimum 24h
$ 0.42575
Maksimum 24h

$ 0.34034
$ 0.42575
--
--
-1.10%

-6.67%

-22.19%

-22.19%

Aktualna cena Uranus (URANUS) wynosi $ 0.35983. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs URANUS wahał się między $ 0.34034 a $ 0.42575, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs URANUS w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki URANUS zmieniły się o -1.10% w ciągu ostatniej godziny, o -6.67% w ciągu 24 godzin i o -22.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Uranus (URANUS)

--
----

$ 111.48K
$ 111.48K$ 111.48K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Uranus wynosi --, przy $ 111.48K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż URANUS w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Uranus (URANUS) – USD

Śledź zmiany ceny Uranus dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0257159-6.67%
30 Dni$ +0.15246+73.52%
60 dni$ +0.09836+37.61%
90 dni$ -0.1288-26.36%
Dzisiejsza zmiana ceny Uranus

DziśURANUS odnotował zmianę $ -0.0257159 (-6.67%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Uranus

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.15246 (+73.52%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Uranus

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę URANUS o $ +0.09836(+37.61%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Uranus

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1288 (-26.36%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Uranus (URANUS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Uranus.

Co to jest Uranus (URANUS)

Uranus to memecoin z motywem planety, uruchomiony przez @jup_studio, koncepcyjnie zbliżony do Jupiter i Meteora.

Uranus jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Uranus. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu URANUS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Uranus na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Uranus będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Uranus (w USD)

Jaka będzie wartość Uranus (URANUS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Uranus (URANUS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Uranus.

Sprawdź teraz prognozę ceny Uranus!

Tokenomika Uranus (URANUS)

Zrozumienie tokenomiki Uranus (URANUS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena URANUSjuż teraz!

Jak kupić Uranus (URANUS)

Szukasz jak kupić Uranus? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Uranus na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

URANUS na lokalne waluty

1 Uranus(URANUS) do VND
9,468.92645
1 Uranus(URANUS) do AUD
A$0.5505399
1 Uranus(URANUS) do GBP
0.2734708
1 Uranus(URANUS) do EUR
0.3094538
1 Uranus(URANUS) do USD
$0.35983
1 Uranus(URANUS) do MYR
RM1.5040894
1 Uranus(URANUS) do TRY
15.148843
1 Uranus(URANUS) do JPY
¥55.05399
1 Uranus(URANUS) do ARS
ARS$522.2464671
1 Uranus(URANUS) do RUB
29.2685722
1 Uranus(URANUS) do INR
31.8917329
1 Uranus(URANUS) do IDR
Rp5,997.1642678
1 Uranus(URANUS) do PHP
21.1759955
1 Uranus(URANUS) do EGP
￡E.17.0595403
1 Uranus(URANUS) do BRL
R$1.9286888
1 Uranus(URANUS) do CAD
C$0.5073603
1 Uranus(URANUS) do BDT
43.8488838
1 Uranus(URANUS) do NGN
519.23469
1 Uranus(URANUS) do COP
$1,383.9601545
1 Uranus(URANUS) do ZAR
R.6.2574437
1 Uranus(URANUS) do UAH
15.1344498
1 Uranus(URANUS) do TZS
T.Sh.884.10231
1 Uranus(URANUS) do VES
Bs80.24209
1 Uranus(URANUS) do CLP
$339.67952
1 Uranus(URANUS) do PKR
Rs101.7023512
1 Uranus(URANUS) do KZT
188.9863143
1 Uranus(URANUS) do THB
฿11.6764835
1 Uranus(URANUS) do TWD
NT$11.1331402
1 Uranus(URANUS) do AED
د.إ1.3205761
1 Uranus(URANUS) do CHF
Fr0.287864
1 Uranus(URANUS) do HKD
HK$2.7958791
1 Uranus(URANUS) do AMD
֏137.6529665
1 Uranus(URANUS) do MAD
.د.م3.3500173
1 Uranus(URANUS) do MXN
$6.692838
1 Uranus(URANUS) do SAR
ريال1.3493625
1 Uranus(URANUS) do ETB
Br55.1691356
1 Uranus(URANUS) do KES
KSh46.5044292
1 Uranus(URANUS) do JOD
د.أ0.25511947
1 Uranus(URANUS) do PLN
1.3277727
1 Uranus(URANUS) do RON
лв1.5868503
1 Uranus(URANUS) do SEK
kr3.4363765
1 Uranus(URANUS) do BGN
лв0.611711
1 Uranus(URANUS) do HUF
Ft120.9892392
1 Uranus(URANUS) do CZK
7.6211994
1 Uranus(URANUS) do KWD
د.ك0.11046781
1 Uranus(URANUS) do ILS
1.1694475
1 Uranus(URANUS) do BOB
Bs2.482827
1 Uranus(URANUS) do AZN
0.611711
1 Uranus(URANUS) do TJS
SM3.3284275
1 Uranus(URANUS) do GEL
0.9751393
1 Uranus(URANUS) do AOA
Kz329.5143225
1 Uranus(URANUS) do BHD
.د.ب0.13529608
1 Uranus(URANUS) do BMD
$0.35983
1 Uranus(URANUS) do DKK
kr2.3316984
1 Uranus(URANUS) do HNL
L9.4851188
1 Uranus(URANUS) do MUR
16.5593766
1 Uranus(URANUS) do NAD
$6.261042
1 Uranus(URANUS) do NOK
kr3.670266
1 Uranus(URANUS) do NZD
$0.6333008
1 Uranus(URANUS) do PAB
B/.0.35983
1 Uranus(URANUS) do PGK
K1.5292775
1 Uranus(URANUS) do QAR
ر.ق1.3097812
1 Uranus(URANUS) do RSD
дин.36.6594804
1 Uranus(URANUS) do UZS
soʻm4,283.6897908
1 Uranus(URANUS) do ALL
L30.2401132
1 Uranus(URANUS) do ANG
ƒ0.6440957
1 Uranus(URANUS) do AWG
ƒ0.647694
1 Uranus(URANUS) do BBD
$0.71966
1 Uranus(URANUS) do BAM
KM0.611711
1 Uranus(URANUS) do BIF
Fr1,061.13867
1 Uranus(URANUS) do BND
$0.467779
1 Uranus(URANUS) do BSD
$0.35983
1 Uranus(URANUS) do JMD
$57.9146385
1 Uranus(URANUS) do KHR
1,445.0988698
1 Uranus(URANUS) do KMF
Fr153.28758
1 Uranus(URANUS) do LAK
7,822.3911479
1 Uranus(URANUS) do LKR
රු109.6006197
1 Uranus(URANUS) do MDL
L6.1351015
1 Uranus(URANUS) do MGA
Ar1,620.854235
1 Uranus(URANUS) do MOP
P2.87864
1 Uranus(URANUS) do MVR
5.541382
1 Uranus(URANUS) do MWK
MK624.7044613
1 Uranus(URANUS) do MZN
MT23.0111285
1 Uranus(URANUS) do NPR
रु51.0742702
1 Uranus(URANUS) do PYG
2,551.91436
1 Uranus(URANUS) do RWF
Fr522.83299
1 Uranus(URANUS) do SBD
$2.9578026
1 Uranus(URANUS) do SCR
4.9332693
1 Uranus(URANUS) do SRD
$13.8714465
1 Uranus(URANUS) do SVC
$3.1449142
1 Uranus(URANUS) do SZL
L6.2826318
1 Uranus(URANUS) do TMT
m1.259405
1 Uranus(URANUS) do TND
د.ت1.06617629
1 Uranus(URANUS) do TTD
$2.4360491
1 Uranus(URANUS) do UGX
Sh1,257.96568
1 Uranus(URANUS) do XAF
Fr205.1031
1 Uranus(URANUS) do XCD
$0.971541
1 Uranus(URANUS) do XOF
Fr205.1031
1 Uranus(URANUS) do XPF
Fr37.06249
1 Uranus(URANUS) do BWP
P4.8541067
1 Uranus(URANUS) do BZD
$0.7232583
1 Uranus(URANUS) do CVE
$34.5832613
1 Uranus(URANUS) do DJF
Fr63.68991
1 Uranus(URANUS) do DOP
$23.0938894
1 Uranus(URANUS) do DZD
د.ج47.0549691
1 Uranus(URANUS) do FJD
$0.8204124
1 Uranus(URANUS) do GNF
Fr3,128.72185
1 Uranus(URANUS) do GTQ
Q2.7562978
1 Uranus(URANUS) do GYD
$75.2620428
1 Uranus(URANUS) do ISK
kr45.69841

Zasoby Uranus

Aby lepiej zrozumieć Uranus, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Uranus

Jaka jest dziś wartość Uranus (URANUS)?
Aktualna cena URANUS w USD wynosi 0.35983USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena URANUS do USD?
Aktualna cena URANUS w USD wynosi $ 0.35983. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Uranus?
Kapitalizacja rynkowa dla URANUS wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż URANUS w obiegu?
W obiegu URANUS znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) URANUS?
URANUS osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla URANUS?
URANUS zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu URANUS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla URANUS wynosi $ 111.48K USD.
Czy w tym roku URANUS pójdzie wyżej?
URANUS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny URANUS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:47:59 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator URANUS do USD

Kwota

URANUS
URANUS
USD
USD

1 URANUS = 0.35983 USD

Handluj URANUS

URANUS/USDT
$0.35983
$0.35983$0.35983
-6.09%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

