GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena UOMI to 0.001919 USD. Śledź aktualizacje cen UOMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UOMI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena UOMI to 0.001919 USD. Śledź aktualizacje cen UOMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UOMI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UOMI

Informacje o cenie UOMI

Czym jest UOMI

Biała księga UOMI

Oficjalna strona internetowa UOMI

Tokenomika UOMI

Prognoza cen UOMI

Historia UOMI

Przewodnik zakupowy UOMI

Przelicznik UOMI-fiat

UOMI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo UOMI

Cena UOMI(UOMI)

Aktualna cena 1 UOMI do USD:

$0.001919
$0.001919$0.001919
+0.57%1D
USD
UOMI (UOMI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:47:46 (UTC+8)

Informacje o cenie UOMI (UOMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00189
$ 0.00189$ 0.00189
Minimum 24h
$ 0.001925
$ 0.001925$ 0.001925
Maksimum 24h

$ 0.00189
$ 0.00189$ 0.00189

$ 0.001925
$ 0.001925$ 0.001925

--
----

--
----

0.00%

+0.57%

-20.87%

-20.87%

Aktualna cena UOMI (UOMI) wynosi $ 0.001919. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UOMI wahał się między $ 0.00189 a $ 0.001925, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UOMI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UOMI zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.57% w ciągu 24 godzin i o -20.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UOMI (UOMI)

--
----

$ 1.43K
$ 1.43K$ 1.43K

$ 9.44M
$ 9.44M$ 9.44M

--
----

4,919,219,238
4,919,219,238 4,919,219,238

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa UOMI wynosi --, przy $ 1.43K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UOMI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 4919219238. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.44M.

Historia ceny UOMI (UOMI) – USD

Śledź zmiany ceny UOMI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00001088+0.57%
30 Dni$ -0.001696-46.92%
60 dni$ +0.000419+27.93%
90 dni$ +0.000419+27.93%
Dzisiejsza zmiana ceny UOMI

DziśUOMI odnotował zmianę $ +0.00001088 (+0.57%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny UOMI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.001696 (-46.92%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny UOMI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę UOMI o $ +0.000419(+27.93%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny UOMI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.000419 (+27.93%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe UOMI (UOMI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen UOMI.

Co to jest UOMI (UOMI)

UOMI is the first Layer 1 built for secure AI computation and unstoppable agents that think, act, trade, and evolve, without human input.

UOMI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w UOMI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu UOMI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące UOMI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno UOMI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny UOMI (w USD)

Jaka będzie wartość UOMI (UOMI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w UOMI (UOMI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla UOMI.

Sprawdź teraz prognozę ceny UOMI!

Tokenomika UOMI (UOMI)

Zrozumienie tokenomiki UOMI (UOMI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UOMIjuż teraz!

Jak kupić UOMI (UOMI)

Szukasz jak kupić UOMI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić UOMI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

UOMI na lokalne waluty

1 UOMI(UOMI) do VND
50.498485
1 UOMI(UOMI) do AUD
A$0.00293607
1 UOMI(UOMI) do GBP
0.00145844
1 UOMI(UOMI) do EUR
0.00165034
1 UOMI(UOMI) do USD
$0.001919
1 UOMI(UOMI) do MYR
RM0.00802142
1 UOMI(UOMI) do TRY
0.0807899
1 UOMI(UOMI) do JPY
¥0.293607
1 UOMI(UOMI) do ARS
ARS$2.78517903
1 UOMI(UOMI) do RUB
0.15609146
1 UOMI(UOMI) do INR
0.17008097
1 UOMI(UOMI) do IDR
Rp31.98332054
1 UOMI(UOMI) do PHP
0.11293315
1 UOMI(UOMI) do EGP
￡E.0.09097979
1 UOMI(UOMI) do BRL
R$0.01028584
1 UOMI(UOMI) do CAD
C$0.00270579
1 UOMI(UOMI) do BDT
0.23384934
1 UOMI(UOMI) do NGN
2.769117
1 UOMI(UOMI) do COP
$7.38076185
1 UOMI(UOMI) do ZAR
R.0.03337141
1 UOMI(UOMI) do UAH
0.08071314
1 UOMI(UOMI) do TZS
T.Sh.4.714983
1 UOMI(UOMI) do VES
Bs0.427937
1 UOMI(UOMI) do CLP
$1.811536
1 UOMI(UOMI) do PKR
Rs0.54238616
1 UOMI(UOMI) do KZT
1.00787799
1 UOMI(UOMI) do THB
฿0.06227155
1 UOMI(UOMI) do TWD
NT$0.05937386
1 UOMI(UOMI) do AED
د.إ0.00704273
1 UOMI(UOMI) do CHF
Fr0.0015352
1 UOMI(UOMI) do HKD
HK$0.01491063
1 UOMI(UOMI) do AMD
֏0.73411345
1 UOMI(UOMI) do MAD
.د.م0.01786589
1 UOMI(UOMI) do MXN
$0.0356934
1 UOMI(UOMI) do SAR
ريال0.00719625
1 UOMI(UOMI) do ETB
Br0.29422108
1 UOMI(UOMI) do KES
KSh0.24801156
1 UOMI(UOMI) do JOD
د.أ0.001360571
1 UOMI(UOMI) do PLN
0.00708111
1 UOMI(UOMI) do RON
лв0.00846279
1 UOMI(UOMI) do SEK
kr0.01832645
1 UOMI(UOMI) do BGN
лв0.0032623
1 UOMI(UOMI) do HUF
Ft0.64524456
1 UOMI(UOMI) do CZK
0.04064442
1 UOMI(UOMI) do KWD
د.ك0.000589133
1 UOMI(UOMI) do ILS
0.00623675
1 UOMI(UOMI) do BOB
Bs0.0132411
1 UOMI(UOMI) do AZN
0.0032623
1 UOMI(UOMI) do TJS
SM0.01775075
1 UOMI(UOMI) do GEL
0.00520049
1 UOMI(UOMI) do AOA
Kz1.75732425
1 UOMI(UOMI) do BHD
.د.ب0.000721544
1 UOMI(UOMI) do BMD
$0.001919
1 UOMI(UOMI) do DKK
kr0.01243512
1 UOMI(UOMI) do HNL
L0.05058484
1 UOMI(UOMI) do MUR
0.08831238
1 UOMI(UOMI) do NAD
$0.0333906
1 UOMI(UOMI) do NOK
kr0.0195738
1 UOMI(UOMI) do NZD
$0.00337744
1 UOMI(UOMI) do PAB
B/.0.001919
1 UOMI(UOMI) do PGK
K0.00815575
1 UOMI(UOMI) do QAR
ر.ق0.00698516
1 UOMI(UOMI) do RSD
дин.0.19550772
1 UOMI(UOMI) do UZS
soʻm22.84523444
1 UOMI(UOMI) do ALL
L0.16127276
1 UOMI(UOMI) do ANG
ƒ0.00343501
1 UOMI(UOMI) do AWG
ƒ0.0034542
1 UOMI(UOMI) do BBD
$0.003838
1 UOMI(UOMI) do BAM
KM0.0032623
1 UOMI(UOMI) do BIF
Fr5.659131
1 UOMI(UOMI) do BND
$0.0024947
1 UOMI(UOMI) do BSD
$0.001919
1 UOMI(UOMI) do JMD
$0.30886305
1 UOMI(UOMI) do KHR
7.70681914
1 UOMI(UOMI) do KMF
Fr0.817494
1 UOMI(UOMI) do LAK
41.71739047
1 UOMI(UOMI) do LKR
රු0.58450821
1 UOMI(UOMI) do MDL
L0.03271895
1 UOMI(UOMI) do MGA
Ar8.6441355
1 UOMI(UOMI) do MOP
P0.015352
1 UOMI(UOMI) do MVR
0.0295526
1 UOMI(UOMI) do MWK
MK3.33159509
1 UOMI(UOMI) do MZN
MT0.12272005
1 UOMI(UOMI) do NPR
रु0.27238286
1 UOMI(UOMI) do PYG
13.609548
1 UOMI(UOMI) do RWF
Fr2.788307
1 UOMI(UOMI) do SBD
$0.01577418
1 UOMI(UOMI) do SCR
0.02630949
1 UOMI(UOMI) do SRD
$0.07397745
1 UOMI(UOMI) do SVC
$0.01677206
1 UOMI(UOMI) do SZL
L0.03350574
1 UOMI(UOMI) do TMT
m0.0067165
1 UOMI(UOMI) do TND
د.ت0.005685997
1 UOMI(UOMI) do TTD
$0.01299163
1 UOMI(UOMI) do UGX
Sh6.708824
1 UOMI(UOMI) do XAF
Fr1.09383
1 UOMI(UOMI) do XCD
$0.0051813
1 UOMI(UOMI) do XOF
Fr1.09383
1 UOMI(UOMI) do XPF
Fr0.197657
1 UOMI(UOMI) do BWP
P0.02588731
1 UOMI(UOMI) do BZD
$0.00385719
1 UOMI(UOMI) do CVE
$0.18443509
1 UOMI(UOMI) do DJF
Fr0.339663
1 UOMI(UOMI) do DOP
$0.12316142
1 UOMI(UOMI) do DZD
د.ج0.25094763
1 UOMI(UOMI) do FJD
$0.00437532
1 UOMI(UOMI) do GNF
Fr16.685705
1 UOMI(UOMI) do GTQ
Q0.01469954
1 UOMI(UOMI) do GYD
$0.40137804
1 UOMI(UOMI) do ISK
kr0.243713

Zasoby UOMI

Aby lepiej zrozumieć UOMI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa UOMI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące UOMI

Jaka jest dziś wartość UOMI (UOMI)?
Aktualna cena UOMI w USD wynosi 0.001919USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UOMI do USD?
Aktualna cena UOMI w USD wynosi $ 0.001919. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa UOMI?
Kapitalizacja rynkowa dla UOMI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UOMI w obiegu?
W obiegu UOMI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UOMI?
UOMI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UOMI?
UOMI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu UOMI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UOMI wynosi $ 1.43K USD.
Czy w tym roku UOMI pójdzie wyżej?
UOMI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UOMI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:47:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe UOMI (UOMI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator UOMI do USD

Kwota

UOMI
UOMI
USD
USD

1 UOMI = 0.001919 USD

Handluj UOMI

UOMI/USDT
$0.001919
$0.001919$0.001919
+0.57%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,480.55
$103,480.55$103,480.55

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,423.28
$3,423.28$3,423.28

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.94
$161.94$161.94

+0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,480.55
$103,480.55$103,480.55

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,423.28
$3,423.28$3,423.28

+0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.94
$161.94$161.94

+0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3976
$2.3976$2.3976

+5.32%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0928
$1.0928$1.0928

+0.70%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03629
$0.03629$0.03629

+45.16%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010555
$0.000010555$0.000010555

+459.05%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000636
$0.0000000636$0.0000000636

+321.19%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1979
$0.1979$0.1979

+295.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4563
$1.4563$1.4563

+79.52%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01813
$0.01813$0.01813

+45.04%