Aktualna cena UnitedHealth to 328.81 USD. Śledź aktualizacje cen UNHON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UNHON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UNHON

Informacje o cenie UNHON

Czym jest UNHON

Oficjalna strona internetowa UNHON

Tokenomika UNHON

Prognoza cen UNHON

Historia UNHON

Przewodnik zakupowy UNHON

Przelicznik UNHON-fiat

UNHON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo UnitedHealth

Cena UnitedHealth(UNHON)

Aktualna cena 1 UNHON do USD:

$328.81
+0.61%1D
USD
UnitedHealth (UNHON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:47:12 (UTC+8)

Informacje o cenie UnitedHealth (UNHON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 325.3
Minimum 24h
$ 332.38
Maksimum 24h

$ 325.3
$ 332.38
$ 390.3287355029531
$ 304.5677510227731
+0.14%

+0.61%

-8.16%

-8.16%

Aktualna cena UnitedHealth (UNHON) wynosi $ 328.81. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UNHON wahał się między $ 325.3 a $ 332.38, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UNHON w historii to $ 390.3287355029531, a najniższy to $ 304.5677510227731.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UNHON zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o +0.61% w ciągu 24 godzin i o -8.16% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o UnitedHealth (UNHON)

No.2102

$ 1.03M
$ 56.45K
$ 1.03M
3.12K
3,120.52856397
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa UnitedHealth wynosi $ 1.03M, przy $ 56.45K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UNHON w obiegu wynosi 3.12K, przy całkowitej podaży 3120.52856397. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.03M.

Historia ceny UnitedHealth (UNHON) – USD

Śledź zmiany ceny UnitedHealth dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1.9936+0.61%
30 Dni$ -31.85-8.84%
60 dni$ +68.81+26.46%
90 dni$ +68.81+26.46%
Dzisiejsza zmiana ceny UnitedHealth

DziśUNHON odnotował zmianę $ +1.9936 (+0.61%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny UnitedHealth

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -31.85 (-8.84%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny UnitedHealth

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę UNHON o $ +68.81(+26.46%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny UnitedHealth

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +68.81 (+26.46%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe UnitedHealth (UNHON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen UnitedHealth.

Co to jest UnitedHealth (UNHON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

UnitedHealth jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w UnitedHealth. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu UNHON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące UnitedHealth na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno UnitedHealth będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny UnitedHealth (w USD)

Jaka będzie wartość UnitedHealth (UNHON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w UnitedHealth (UNHON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla UnitedHealth.

Sprawdź teraz prognozę ceny UnitedHealth!

Tokenomika UnitedHealth (UNHON)

Zrozumienie tokenomiki UnitedHealth (UNHON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UNHONjuż teraz!

Jak kupić UnitedHealth (UNHON)

Szukasz jak kupić UnitedHealth? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić UnitedHealth na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

UNHON na lokalne waluty

Zasoby UnitedHealth

Aby lepiej zrozumieć UnitedHealth, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa UnitedHealth
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące UnitedHealth

Jaka jest dziś wartość UnitedHealth (UNHON)?
Aktualna cena UNHON w USD wynosi 328.81USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UNHON do USD?
Aktualna cena UNHON w USD wynosi $ 328.81. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa UnitedHealth?
Kapitalizacja rynkowa dla UNHON wynosi $ 1.03M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UNHON w obiegu?
W obiegu UNHON znajduje się 3.12K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UNHON?
UNHON osiąga ATH w wysokości 390.3287355029531 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UNHON?
UNHON zaliczył cenę ATL w wysokości 304.5677510227731 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UNHON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UNHON wynosi $ 56.45K USD.
Czy w tym roku UNHON pójdzie wyżej?
UNHON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UNHON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe UnitedHealth (UNHON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

