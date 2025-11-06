GiełdaDEX+
Aktualna cena Uber to 92.4 USD. Śledź aktualizacje cen UBERON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UBERON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UBERON

Informacje o cenie UBERON

Czym jest UBERON

Oficjalna strona internetowa UBERON

Tokenomika UBERON

Prognoza cen UBERON

Historia UBERON

Przewodnik zakupowy UBERON

Przelicznik UBERON-fiat

UBERON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Uber

Cena Uber(UBERON)

Aktualna cena 1 UBERON do USD:

$92.4
$92.4$92.4
-1.48%1D
USD
Uber (UBERON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:16 (UTC+8)

Informacje o cenie Uber (UBERON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 91.46
$ 91.46$ 91.46
Minimum 24h
$ 95.33
$ 95.33$ 95.33
Maksimum 24h

$ 91.46
$ 91.46$ 91.46

$ 95.33
$ 95.33$ 95.33

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

-0.12%

-1.48%

-3.65%

-3.65%

Aktualna cena Uber (UBERON) wynosi $ 92.4. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UBERON wahał się między $ 91.46 a $ 95.33, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UBERON w historii to $ 104.598200752745, a najniższy to $ 89.84041087964881.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UBERON zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -1.48% w ciągu 24 godzin i o -3.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Uber (UBERON)

No.2149

$ 941.20K
$ 941.20K$ 941.20K

$ 61.33K
$ 61.33K$ 61.33K

$ 941.20K
$ 941.20K$ 941.20K

10.19K
10.19K 10.19K

10,186.09608879
10,186.09608879 10,186.09608879

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Uber wynosi $ 941.20K, przy $ 61.33K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UBERON w obiegu wynosi 10.19K, przy całkowitej podaży 10186.09608879. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 941.20K.

Historia ceny Uber (UBERON) – USD

Śledź zmiany ceny Uber dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.3881-1.48%
30 Dni$ -7.7-7.70%
60 dni$ +32.4+54.00%
90 dni$ +32.4+54.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Uber

DziśUBERON odnotował zmianę $ -1.3881 (-1.48%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Uber

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -7.7 (-7.70%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Uber

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę UBERON o $ +32.4(+54.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Uber

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +32.4 (+54.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Uber (UBERON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Uber.

Co to jest Uber (UBERON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Uber jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Uber. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu UBERON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Uber na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Uber będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Uber (w USD)

Jaka będzie wartość Uber (UBERON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Uber (UBERON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Uber.

Sprawdź teraz prognozę ceny Uber!

Tokenomika Uber (UBERON)

Zrozumienie tokenomiki Uber (UBERON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UBERONjuż teraz!

Jak kupić Uber (UBERON)

Szukasz jak kupić Uber? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Uber na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Uber

Aby lepiej zrozumieć Uber, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Uber
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Uber

Jaka jest dziś wartość Uber (UBERON)?
Aktualna cena UBERON w USD wynosi 92.4USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UBERON do USD?
Aktualna cena UBERON w USD wynosi $ 92.4. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Uber?
Kapitalizacja rynkowa dla UBERON wynosi $ 941.20K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UBERON w obiegu?
W obiegu UBERON znajduje się 10.19K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UBERON?
UBERON osiąga ATH w wysokości 104.598200752745 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UBERON?
UBERON zaliczył cenę ATL w wysokości 89.84041087964881 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UBERON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UBERON wynosi $ 61.33K USD.
Czy w tym roku UBERON pójdzie wyżej?
UBERON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UBERON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:46:16 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Uber (UBERON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

