Aktualna cena Tesla xStock to 460.47 USD. Śledź aktualizacje cen TSLAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TSLAX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TSLAX

Informacje o cenie TSLAX

Czym jest TSLAX

Oficjalna strona internetowa TSLAX

Tokenomika TSLAX

Prognoza cen TSLAX

Historia TSLAX

Przewodnik zakupowy TSLAX

Przelicznik TSLAX-fiat

TSLAX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Tesla xStock

Cena Tesla xStock(TSLAX)

Aktualna cena 1 TSLAX do USD:

$460.47
$460.47$460.47
+3.05%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:44:41 (UTC+8)

Informacje o cenie Tesla xStock (TSLAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 439.93
$ 439.93$ 439.93
Minimum 24h
$ 467.37
$ 467.37$ 467.37
Maksimum 24h

$ 439.93
$ 439.93$ 439.93

$ 467.37
$ 467.37$ 467.37

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

+0.08%

+3.05%

-0.12%

-0.12%

Aktualna cena Tesla xStock (TSLAX) wynosi $ 460.47. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TSLAX wahał się między $ 439.93 a $ 467.37, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TSLAX w historii to $ 474.6824248978316, a najniższy to $ 290.2836164741007.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TSLAX zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +3.05% w ciągu 24 godzin i o -0.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tesla xStock (TSLAX)

No.518

$ 42.82M
$ 42.82M$ 42.82M

$ 62.54K
$ 62.54K$ 62.54K

$ 42.82M
$ 42.82M$ 42.82M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.18817023
92,998.18817023 92,998.18817023

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Tesla xStock wynosi $ 42.82M, przy $ 62.54K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TSLAX w obiegu wynosi 93.00K, przy całkowitej podaży 92998.18817023. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42.82M.

Historia ceny Tesla xStock (TSLAX) – USD

Śledź zmiany ceny Tesla xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +13.6287+3.05%
30 Dni$ +5.54+1.21%
60 dni$ +110.26+31.48%
90 dni$ +138.91+43.19%
Dzisiejsza zmiana ceny Tesla xStock

DziśTSLAX odnotował zmianę $ +13.6287 (+3.05%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Tesla xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +5.54 (+1.21%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Tesla xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TSLAX o $ +110.26(+31.48%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Tesla xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +138.91 (+43.19%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Tesla xStock (TSLAX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Tesla xStock.

Co to jest Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Tesla xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TSLAX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Tesla xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Tesla xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Tesla xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Tesla xStock (TSLAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tesla xStock (TSLAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tesla xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tesla xStock!

Tokenomika Tesla xStock (TSLAX)

Zrozumienie tokenomiki Tesla xStock (TSLAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TSLAXjuż teraz!

Jak kupić Tesla xStock (TSLAX)

Szukasz jak kupić Tesla xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Tesla xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TSLAX na lokalne waluty

Zasoby Tesla xStock

Aby lepiej zrozumieć Tesla xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Tesla xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Tesla xStock

Jaka jest dziś wartość Tesla xStock (TSLAX)?
Aktualna cena TSLAX w USD wynosi 460.47USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TSLAX do USD?
Aktualna cena TSLAX w USD wynosi $ 460.47. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tesla xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla TSLAX wynosi $ 42.82M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TSLAX w obiegu?
W obiegu TSLAX znajduje się 93.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TSLAX?
TSLAX osiąga ATH w wysokości 474.6824248978316 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TSLAX?
TSLAX zaliczył cenę ATL w wysokości 290.2836164741007 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TSLAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TSLAX wynosi $ 62.54K USD.
Czy w tym roku TSLAX pójdzie wyżej?
TSLAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TSLAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:44:41 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

