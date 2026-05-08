Co to jest Trader?

Token Trader został opracowany, aby umożliwić półautomatyczną samowaloryzację. Proces wzrostu wartości tokena przebiega w następujący sposób: Opłaty transakcyjne są naliczane za wszystkie ruchy tokenów. Te opłaty w większości są wykorzystywane do zakupu aktywów, z myślą o krótko-, średnio- i długoterminowych zyskach, które zostaną ponownie zainwestowane w projekt.

Czym Trader się wyróżnia?

Część zysków uzyskanych z inwestycji w projekcie zostanie wykorzystana do zakupu samego tokena Trader, który zostanie przesłany do portfela spalania/zniszczenia, co sprawi, że token stanie się rzadszy.

Do czego można użyć Tradera?

W celu optymalizacji zysków, jakie projekt może zapewnić inwestorom, zaleca się długoterminowe podejście do inwestycji, najlepiej przez pełny cykl rynku kryptowalut, który trwa około czterech lat.

Jaka jest aktualna cena Trader?

Live cena Trader (TDE) wynosi zł2.07187850270721435000 PLN. Ta ocena w czasie rzeczywistym jest aktualizowana ciągle i łączy ceny z głównych globalnych giełd, aby zapewnić Ci dokładny kurs rynkowy.

Jak jest pozycja Trader na rynku?

Obecnie Trader zajmuje miejsce #3681 w rankingu rynkowym, wspierane kapitalizacją rynkową w wysokości zł1938815.51741083620000. Na ten ranking wpływają głębokość płynności, ogólny popyt inwestorów oraz liczba obiegowych tokenów.

Jaka jest obiegowa podaż TDE?

Obiegowa podaż TDE wynosi 937897.387011728 tokenów, co stanowi ilość dostępnych na otwartym rynku. Ta liczba odgrywa ważną rolę w określeniu wartości rynkowej, deficytu oraz długoterminowych dynamik inflacyjnych.

Jaki jest zakres cenowy Trader w ciągu ostatnich 24 godzin?

W ciągu ostatnich 24 godzin Trader handlował w przedziale od zł1.86535482846559230000 (niski poziom 24-godzinny) do zł2.25274986923811165000 (wysoki poziom 24-godzinny). Ten zakres wahań pomaga traderom zrozumieć krótkoterminowe nastroje rynkowe i nieprzewidywalność rynku.

Jak daleko Trader jest od swojego najwyższego i najniższego poziomu w historii?

Trader osiągnął najwyższy poziom w historii wynoszący zł18.6200683171575000, natomiast najniższa zanotowana cena (ATL) to zł0.74920285368474285000. Te historyczne benchmarki umożliwiają traderom ocenę długoterminowego potencjału cenowego i cykli rynkowych.

Jak aktywny jest dziś handel TDE?

Objętość handlu w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi zł--, co odzwierciedla obecną aktywność rynkową. Wyższa objętość często świadczy o silniejszym zainteresowaniu inwestorów i większej płynności rynkowej.

Co wpływa na kierunek ostatnich trendów dla Trader?

Obecne zmiany cenowe wynoszą 9.89% w ciągu ostatnich 24 godzin i są kształtowane przez nastroje rynkowe, aktywność handlową, czynniki makroekonomiczne oraz specyficzne aktualizacje ekosystemu związane z BNB Chain Ecosystem. Nagłe wzrosty wolumenu mogą również działać jako katalizatory gwałtownych ruchów cenowych.