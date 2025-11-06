GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Alttown to 0.0005247 USD. Śledź aktualizacje cen TOWN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOWN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Alttown to 0.0005247 USD. Śledź aktualizacje cen TOWN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOWN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TOWN

Informacje o cenie TOWN

Czym jest TOWN

Biała księga TOWN

Oficjalna strona internetowa TOWN

Tokenomika TOWN

Prognoza cen TOWN

Historia TOWN

Przewodnik zakupowy TOWN

Przelicznik TOWN-fiat

TOWN na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Alttown

Cena Alttown(TOWN)

Aktualna cena 1 TOWN do USD:

$0.0005247
$0.0005247$0.0005247
-5.30%1D
USD
Alttown (TOWN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:41:50 (UTC+8)

Informacje o cenie Alttown (TOWN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0004861
$ 0.0004861$ 0.0004861
Minimum 24h
$ 0.0006523
$ 0.0006523$ 0.0006523
Maksimum 24h

$ 0.0004861
$ 0.0004861$ 0.0004861

$ 0.0006523
$ 0.0006523$ 0.0006523

--
----

--
----

-1.04%

-5.30%

-45.85%

-45.85%

Aktualna cena Alttown (TOWN) wynosi $ 0.0005247. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOWN wahał się między $ 0.0004861 a $ 0.0006523, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOWN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOWN zmieniły się o -1.04% w ciągu ostatniej godziny, o -5.30% w ciągu 24 godzin i o -45.85% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alttown (TOWN)

--
----

$ 52.41K
$ 52.41K$ 52.41K

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Alttown wynosi --, przy $ 52.41K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOWN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 2000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.05M.

Historia ceny Alttown (TOWN) – USD

Śledź zmiany ceny Alttown dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000029365-5.30%
30 Dni$ -0.0011203-68.11%
60 dni$ -0.0038293-87.95%
90 dni$ -0.0044753-89.51%
Dzisiejsza zmiana ceny Alttown

DziśTOWN odnotował zmianę $ -0.000029365 (-5.30%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Alttown

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0011203 (-68.11%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Alttown

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TOWN o $ -0.0038293(-87.95%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Alttown

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0044753 (-89.51%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Alttown (TOWN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Alttown.

Co to jest Alttown (TOWN)

Alt.town is a Vitual Celebrity Value Growth Platform. Alt.town is a service that allows users to trade the value of virtual creators expressed in digital assets. The value of creators is based on their content and fandom. Virtual celebrities such as VTubers, virtual influencers, and virtual idols who join Alt.town will issue a digital asset called DNA, symbolizing their value. Users, including fans and Web3 supporters, can buy the DNA of their favorite virtual celebrities, anticipating an increase in value and enjoying the content provided by the celebrities. The price of these digital assets is determined by user-to-user transactions, supported by on-chain based order-book trading.

Alttown jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Alttown. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TOWN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Alttown na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Alttown będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Alttown (w USD)

Jaka będzie wartość Alttown (TOWN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Alttown (TOWN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Alttown.

Sprawdź teraz prognozę ceny Alttown!

Tokenomika Alttown (TOWN)

Zrozumienie tokenomiki Alttown (TOWN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TOWNjuż teraz!

Jak kupić Alttown (TOWN)

Szukasz jak kupić Alttown? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Alttown na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TOWN na lokalne waluty

1 Alttown(TOWN) do VND
13.8074805
1 Alttown(TOWN) do AUD
A$0.000802791
1 Alttown(TOWN) do GBP
0.000398772
1 Alttown(TOWN) do EUR
0.000451242
1 Alttown(TOWN) do USD
$0.0005247
1 Alttown(TOWN) do MYR
RM0.002193246
1 Alttown(TOWN) do TRY
0.02208987
1 Alttown(TOWN) do JPY
¥0.0802791
1 Alttown(TOWN) do ARS
ARS$0.761533839
1 Alttown(TOWN) do RUB
0.042679098
1 Alttown(TOWN) do INR
0.046504161
1 Alttown(TOWN) do IDR
Rp8.744996502
1 Alttown(TOWN) do PHP
0.030878595
1 Alttown(TOWN) do EGP
￡E.0.024876027
1 Alttown(TOWN) do BRL
R$0.002812392
1 Alttown(TOWN) do CAD
C$0.000739827
1 Alttown(TOWN) do BDT
0.063939942
1 Alttown(TOWN) do NGN
0.7571421
1 Alttown(TOWN) do COP
$2.018074905
1 Alttown(TOWN) do ZAR
R.0.009124533
1 Alttown(TOWN) do UAH
0.022068882
1 Alttown(TOWN) do TZS
T.Sh.1.2891879
1 Alttown(TOWN) do VES
Bs0.1170081
1 Alttown(TOWN) do CLP
$0.4953168
1 Alttown(TOWN) do PKR
Rs0.148301208
1 Alttown(TOWN) do KZT
0.275577687
1 Alttown(TOWN) do THB
฿0.017026515
1 Alttown(TOWN) do TWD
NT$0.016234218
1 Alttown(TOWN) do AED
د.إ0.001925649
1 Alttown(TOWN) do CHF
Fr0.00041976
1 Alttown(TOWN) do HKD
HK$0.004076919
1 Alttown(TOWN) do AMD
֏0.200723985
1 Alttown(TOWN) do MAD
.د.م0.004884957
1 Alttown(TOWN) do MXN
$0.00975942
1 Alttown(TOWN) do SAR
ريال0.001967625
1 Alttown(TOWN) do ETB
Br0.080447004
1 Alttown(TOWN) do KES
KSh0.067812228
1 Alttown(TOWN) do JOD
د.أ0.0003720123
1 Alttown(TOWN) do PLN
0.001936143
1 Alttown(TOWN) do RON
лв0.002313927
1 Alttown(TOWN) do SEK
kr0.005010885
1 Alttown(TOWN) do BGN
лв0.00089199
1 Alttown(TOWN) do HUF
Ft0.176425128
1 Alttown(TOWN) do CZK
0.011113146
1 Alttown(TOWN) do KWD
د.ك0.0001610829
1 Alttown(TOWN) do ILS
0.001705275
1 Alttown(TOWN) do BOB
Bs0.00362043
1 Alttown(TOWN) do AZN
0.00089199
1 Alttown(TOWN) do TJS
SM0.004853475
1 Alttown(TOWN) do GEL
0.001421937
1 Alttown(TOWN) do AOA
Kz0.480494025
1 Alttown(TOWN) do BHD
.د.ب0.0001972872
1 Alttown(TOWN) do BMD
$0.0005247
1 Alttown(TOWN) do DKK
kr0.003400056
1 Alttown(TOWN) do HNL
L0.013831092
1 Alttown(TOWN) do MUR
0.024146694
1 Alttown(TOWN) do NAD
$0.00912978
1 Alttown(TOWN) do NOK
kr0.00535194
1 Alttown(TOWN) do NZD
$0.000923472
1 Alttown(TOWN) do PAB
B/.0.0005247
1 Alttown(TOWN) do PGK
K0.002229975
1 Alttown(TOWN) do QAR
ر.ق0.001909908
1 Alttown(TOWN) do RSD
дин.0.053456436
1 Alttown(TOWN) do UZS
soʻm6.246427572
1 Alttown(TOWN) do ALL
L0.044095788
1 Alttown(TOWN) do ANG
ƒ0.000939213
1 Alttown(TOWN) do AWG
ƒ0.00094446
1 Alttown(TOWN) do BBD
$0.0010494
1 Alttown(TOWN) do BAM
KM0.00089199
1 Alttown(TOWN) do BIF
Fr1.5473403
1 Alttown(TOWN) do BND
$0.00068211
1 Alttown(TOWN) do BSD
$0.0005247
1 Alttown(TOWN) do JMD
$0.084450465
1 Alttown(TOWN) do KHR
2.107226682
1 Alttown(TOWN) do KMF
Fr0.2235222
1 Alttown(TOWN) do LAK
11.406521511
1 Alttown(TOWN) do LKR
රු0.159818373
1 Alttown(TOWN) do MDL
L0.008946135
1 Alttown(TOWN) do MGA
Ar2.36351115
1 Alttown(TOWN) do MOP
P0.0041976
1 Alttown(TOWN) do MVR
0.00808038
1 Alttown(TOWN) do MWK
MK0.910936917
1 Alttown(TOWN) do MZN
MT0.033554565
1 Alttown(TOWN) do NPR
रु0.074475918
1 Alttown(TOWN) do PYG
3.7211724
1 Alttown(TOWN) do RWF
Fr0.7623891
1 Alttown(TOWN) do SBD
$0.004313034
1 Alttown(TOWN) do SCR
0.007193637
1 Alttown(TOWN) do SRD
$0.020227185
1 Alttown(TOWN) do SVC
$0.004585878
1 Alttown(TOWN) do SZL
L0.009161262
1 Alttown(TOWN) do TMT
m0.00183645
1 Alttown(TOWN) do TND
د.ت0.0015546861
1 Alttown(TOWN) do TTD
$0.003552219
1 Alttown(TOWN) do UGX
Sh1.8343512
1 Alttown(TOWN) do XAF
Fr0.299079
1 Alttown(TOWN) do XCD
$0.00141669
1 Alttown(TOWN) do XOF
Fr0.299079
1 Alttown(TOWN) do XPF
Fr0.0540441
1 Alttown(TOWN) do BWP
P0.007078203
1 Alttown(TOWN) do BZD
$0.001054647
1 Alttown(TOWN) do CVE
$0.050428917
1 Alttown(TOWN) do DJF
Fr0.0928719
1 Alttown(TOWN) do DOP
$0.033675246
1 Alttown(TOWN) do DZD
د.ج0.068615019
1 Alttown(TOWN) do FJD
$0.001196316
1 Alttown(TOWN) do GNF
Fr4.5622665
1 Alttown(TOWN) do GTQ
Q0.004019202
1 Alttown(TOWN) do GYD
$0.109746252
1 Alttown(TOWN) do ISK
kr0.0666369

Zasoby Alttown

Aby lepiej zrozumieć Alttown, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Alttown
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Alttown

Jaka jest dziś wartość Alttown (TOWN)?
Aktualna cena TOWN w USD wynosi 0.0005247USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TOWN do USD?
Aktualna cena TOWN w USD wynosi $ 0.0005247. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Alttown?
Kapitalizacja rynkowa dla TOWN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TOWN w obiegu?
W obiegu TOWN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TOWN?
TOWN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TOWN?
TOWN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TOWN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TOWN wynosi $ 52.41K USD.
Czy w tym roku TOWN pójdzie wyżej?
TOWN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TOWN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:41:50 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Alttown (TOWN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TOWN do USD

Kwota

TOWN
TOWN
USD
USD

1 TOWN = 0.0005247 USD

Handluj TOWN

TOWN/USDT
$0.0005247
$0.0005247$0.0005247
-5.13%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,336.46
$103,336.46$103,336.46

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,412.87
$3,412.87$3,412.87

+0.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.76
$161.76$161.76

+0.77%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.87
$1,477.87$1,477.87

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,336.46
$103,336.46$103,336.46

-0.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,412.87
$3,412.87$3,412.87

+0.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.76
$161.76$161.76

+0.77%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3567
$2.3567$2.3567

+3.52%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0908
$1.0908$1.0908

+0.51%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03610
$0.03610$0.03610

+44.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00431
$0.00431$0.00431

-42.53%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011822
$0.000011822$0.000011822

+526.16%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000639
$0.0000000639$0.0000000639

+323.17%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1981
$0.1981$0.1981

+296.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4618
$1.4618$1.4618

+80.20%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01890
$0.01890$0.01890

+51.20%