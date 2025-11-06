GiełdaDEX+
Aktualna cena THINK Token to 0.00537 USD. Śledź aktualizacje cen THINK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe THINK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o THINK

Informacje o cenie THINK

Czym jest THINK

Biała księga THINK

Oficjalna strona internetowa THINK

Tokenomika THINK

Prognoza cen THINK

Historia THINK

Przewodnik zakupowy THINK

Przelicznik THINK-fiat

THINK na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo THINK Token

Cena THINK Token(THINK)

Aktualna cena 1 THINK do USD:

$0.00537
-1.28%1D
USD
THINK Token (THINK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:39:38 (UTC+8)

Informacje o cenie THINK Token (THINK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00529
Minimum 24h
$ 0.00573
Maksimum 24h

$ 0.00529
$ 0.00573
$ 0.09159672574773454
$ 0.004525510452854356
+0.37%

-1.28%

-22.74%

-22.74%

Aktualna cena THINK Token (THINK) wynosi $ 0.00537. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs THINK wahał się między $ 0.00529 a $ 0.00573, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs THINK w historii to $ 0.09159672574773454, a najniższy to $ 0.004525510452854356.

Pod względem krótkoterminowych wyniki THINK zmieniły się o +0.37% w ciągu ostatniej godziny, o -1.28% w ciągu 24 godzin i o -22.74% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o THINK Token (THINK)

No.3906

$ 0.00
$ 58.57K
$ 5.37M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa THINK Token wynosi $ 0.00, przy $ 58.57K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż THINK w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.37M.

Historia ceny THINK Token (THINK) – USD

Śledź zmiany ceny THINK Token dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000696-1.28%
30 Dni$ -0.00183-25.42%
60 dni$ -0.00753-58.38%
90 dni$ -0.01934-78.27%
Dzisiejsza zmiana ceny THINK Token

DziśTHINK odnotował zmianę $ -0.0000696 (-1.28%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny THINK Token

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00183 (-25.42%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny THINK Token

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę THINK o $ -0.00753(-58.38%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny THINK Token

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01934 (-78.27%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe THINK Token (THINK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen THINK Token.

Co to jest THINK Token (THINK)

THINK Token jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w THINK Token. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu THINK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące THINK Token na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno THINK Token będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny THINK Token (w USD)

Jaka będzie wartość THINK Token (THINK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w THINK Token (THINK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla THINK Token.

Sprawdź teraz prognozę ceny THINK Token!

Tokenomika THINK Token (THINK)

Zrozumienie tokenomiki THINK Token (THINK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena THINKjuż teraz!

Jak kupić THINK Token (THINK)

Szukasz jak kupić THINK Token? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić THINK Token na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

THINK na lokalne waluty

1 THINK Token(THINK) do VND
Zasoby THINK Token

Aby lepiej zrozumieć THINK Token, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa THINK Token
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące THINK Token

Jaka jest dziś wartość THINK Token (THINK)?
Aktualna cena THINK w USD wynosi 0.00537USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena THINK do USD?
Aktualna cena THINK w USD wynosi $ 0.00537. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa THINK Token?
Kapitalizacja rynkowa dla THINK wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż THINK w obiegu?
W obiegu THINK znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) THINK?
THINK osiąga ATH w wysokości 0.09159672574773454 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla THINK?
THINK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.004525510452854356 USD.
Jaki jest wolumen obrotu THINK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla THINK wynosi $ 58.57K USD.
Czy w tym roku THINK pójdzie wyżej?
THINK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny THINK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:39:38 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe THINK Token (THINK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

