Aktualna cena Switchboard to 0.07202 USD. Śledź aktualizacje cen SWTCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SWTCH łatwo w MEXC już teraz.

Cena Switchboard(SWTCH)

Aktualna cena 1 SWTCH do USD:

$0.07202
-1.36%1D
USD
Switchboard (SWTCH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:37:07 (UTC+8)

Informacje o cenie Switchboard (SWTCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.068
Minimum 24h
$ 0.07627
Maksimum 24h

$ 0.068
$ 0.07627
$ 0.20357481128794683
$ 0.051817999385382896
-0.23%

-1.35%

-27.76%

-27.76%

Aktualna cena Switchboard (SWTCH) wynosi $ 0.07202. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SWTCH wahał się między $ 0.068 a $ 0.07627, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SWTCH w historii to $ 0.20357481128794683, a najniższy to $ 0.051817999385382896.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SWTCH zmieniły się o -0.23% w ciągu ostatniej godziny, o -1.35% w ciągu 24 godzin i o -27.76% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Switchboard (SWTCH)

No.1013

$ 12.36M
$ 61.63K
$ 72.02M
171.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.16%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Switchboard wynosi $ 12.36M, przy $ 61.63K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SWTCH w obiegu wynosi 171.61M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 72.02M.

Historia ceny Switchboard (SWTCH) – USD

Śledź zmiany ceny Switchboard dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000993-1.35%
30 Dni$ -0.06305-46.68%
60 dni$ +0.03202+80.05%
90 dni$ +0.03202+80.05%
Dzisiejsza zmiana ceny Switchboard

DziśSWTCH odnotował zmianę $ -0.000993 (-1.35%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Switchboard

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.06305 (-46.68%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Switchboard

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SWTCH o $ +0.03202(+80.05%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Switchboard

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.03202 (+80.05%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Switchboard (SWTCH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Switchboard.

Co to jest Switchboard (SWTCH)

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Switchboard jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Switchboard. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SWTCH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Switchboard na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Switchboard będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Switchboard (w USD)

Jaka będzie wartość Switchboard (SWTCH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Switchboard (SWTCH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Switchboard.

Sprawdź teraz prognozę ceny Switchboard!

Tokenomika Switchboard (SWTCH)

Zrozumienie tokenomiki Switchboard (SWTCH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SWTCHjuż teraz!

Jak kupić Switchboard (SWTCH)

Szukasz jak kupić Switchboard? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Switchboard na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SWTCH na lokalne waluty

1 Switchboard(SWTCH) do VND
1,895.2063
1 Switchboard(SWTCH) do AUD
A$0.1101906
1 Switchboard(SWTCH) do GBP
0.0547352
1 Switchboard(SWTCH) do EUR
0.0619372
1 Switchboard(SWTCH) do USD
$0.07202
1 Switchboard(SWTCH) do MYR
RM0.3010436
1 Switchboard(SWTCH) do TRY
3.032042
1 Switchboard(SWTCH) do JPY
¥11.01906
1 Switchboard(SWTCH) do ARS
ARS$104.5276674
1 Switchboard(SWTCH) do RUB
5.8581068
1 Switchboard(SWTCH) do INR
6.3824124
1 Switchboard(SWTCH) do IDR
Rp1,200.3328532
1 Switchboard(SWTCH) do PHP
4.2369366
1 Switchboard(SWTCH) do EGP
￡E.3.4144682
1 Switchboard(SWTCH) do BRL
R$0.3860272
1 Switchboard(SWTCH) do CAD
C$0.1015482
1 Switchboard(SWTCH) do BDT
8.7763572
1 Switchboard(SWTCH) do NGN
103.92486
1 Switchboard(SWTCH) do COP
$276.999723
1 Switchboard(SWTCH) do ZAR
R.1.2524278
1 Switchboard(SWTCH) do UAH
3.0291612
1 Switchboard(SWTCH) do TZS
T.Sh.176.95314
1 Switchboard(SWTCH) do VES
Bs16.06046
1 Switchboard(SWTCH) do CLP
$67.98688
1 Switchboard(SWTCH) do PKR
Rs20.3557328
1 Switchboard(SWTCH) do KZT
37.8256242
1 Switchboard(SWTCH) do THB
฿2.3377692
1 Switchboard(SWTCH) do TWD
NT$2.2275786
1 Switchboard(SWTCH) do AED
د.إ0.2643134
1 Switchboard(SWTCH) do CHF
Fr0.057616
1 Switchboard(SWTCH) do HKD
HK$0.5595954
1 Switchboard(SWTCH) do AMD
֏27.551251
1 Switchboard(SWTCH) do MAD
.د.م0.6705062
1 Switchboard(SWTCH) do MXN
$1.339572
1 Switchboard(SWTCH) do SAR
ريال0.270075
1 Switchboard(SWTCH) do ETB
Br11.0421064
1 Switchboard(SWTCH) do KES
KSh9.3078648
1 Switchboard(SWTCH) do JOD
د.أ0.05106218
1 Switchboard(SWTCH) do PLN
0.2657538
1 Switchboard(SWTCH) do RON
лв0.3183284
1 Switchboard(SWTCH) do SEK
kr0.687791
1 Switchboard(SWTCH) do BGN
лв0.122434
1 Switchboard(SWTCH) do HUF
Ft24.2080826
1 Switchboard(SWTCH) do CZK
1.5253836
1 Switchboard(SWTCH) do KWD
د.ك0.02211014
1 Switchboard(SWTCH) do ILS
0.234065
1 Switchboard(SWTCH) do BOB
Bs0.496938
1 Switchboard(SWTCH) do AZN
0.122434
1 Switchboard(SWTCH) do TJS
SM0.666185
1 Switchboard(SWTCH) do GEL
0.1951742
1 Switchboard(SWTCH) do AOA
Kz65.952315
1 Switchboard(SWTCH) do BHD
.د.ب0.02707952
1 Switchboard(SWTCH) do BMD
$0.07202
1 Switchboard(SWTCH) do DKK
kr0.4666896
1 Switchboard(SWTCH) do HNL
L1.8984472
1 Switchboard(SWTCH) do MUR
3.3143604
1 Switchboard(SWTCH) do NAD
$1.253148
1 Switchboard(SWTCH) do NOK
kr0.734604
1 Switchboard(SWTCH) do NZD
$0.1267552
1 Switchboard(SWTCH) do PAB
B/.0.07202
1 Switchboard(SWTCH) do PGK
K0.306085
1 Switchboard(SWTCH) do QAR
ر.ق0.2621528
1 Switchboard(SWTCH) do RSD
дин.7.3359572
1 Switchboard(SWTCH) do UZS
soʻm857.3808152
1 Switchboard(SWTCH) do ALL
L6.0525608
1 Switchboard(SWTCH) do ANG
ƒ0.1289158
1 Switchboard(SWTCH) do AWG
ƒ0.129636
1 Switchboard(SWTCH) do BBD
$0.14404
1 Switchboard(SWTCH) do BAM
KM0.122434
1 Switchboard(SWTCH) do BIF
Fr212.38698
1 Switchboard(SWTCH) do BND
$0.093626
1 Switchboard(SWTCH) do BSD
$0.07202
1 Switchboard(SWTCH) do JMD
$11.591619
1 Switchboard(SWTCH) do KHR
289.2366412
1 Switchboard(SWTCH) do KMF
Fr30.68052
1 Switchboard(SWTCH) do LAK
1,565.6521426
1 Switchboard(SWTCH) do LKR
රු21.9365718
1 Switchboard(SWTCH) do MDL
L1.227941
1 Switchboard(SWTCH) do MGA
Ar324.41409
1 Switchboard(SWTCH) do MOP
P0.57616
1 Switchboard(SWTCH) do MVR
1.109108
1 Switchboard(SWTCH) do MWK
MK125.0346422
1 Switchboard(SWTCH) do MZN
MT4.605679
1 Switchboard(SWTCH) do NPR
रु10.2225188
1 Switchboard(SWTCH) do PYG
510.76584
1 Switchboard(SWTCH) do RWF
Fr104.64506
1 Switchboard(SWTCH) do SBD
$0.5920044
1 Switchboard(SWTCH) do SCR
0.9873942
1 Switchboard(SWTCH) do SRD
$2.776371
1 Switchboard(SWTCH) do SVC
$0.6294548
1 Switchboard(SWTCH) do SZL
L1.2574692
1 Switchboard(SWTCH) do TMT
m0.25207
1 Switchboard(SWTCH) do TND
د.ت0.21339526
1 Switchboard(SWTCH) do TTD
$0.4875754
1 Switchboard(SWTCH) do UGX
Sh251.78192
1 Switchboard(SWTCH) do XAF
Fr41.0514
1 Switchboard(SWTCH) do XCD
$0.194454
1 Switchboard(SWTCH) do XOF
Fr41.0514
1 Switchboard(SWTCH) do XPF
Fr7.41806
1 Switchboard(SWTCH) do BWP
P0.9715498
1 Switchboard(SWTCH) do BZD
$0.1447602
1 Switchboard(SWTCH) do CVE
$6.9218422
1 Switchboard(SWTCH) do DJF
Fr12.74754
1 Switchboard(SWTCH) do DOP
$4.6222436
1 Switchboard(SWTCH) do DZD
د.ج9.4151746
1 Switchboard(SWTCH) do FJD
$0.1642056
1 Switchboard(SWTCH) do GNF
Fr626.2139
1 Switchboard(SWTCH) do GTQ
Q0.5516732
1 Switchboard(SWTCH) do GYD
$15.0637032
1 Switchboard(SWTCH) do ISK
kr9.14654

Zasoby Switchboard

Aby lepiej zrozumieć Switchboard, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Switchboard
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Switchboard

Jaka jest dziś wartość Switchboard (SWTCH)?
Aktualna cena SWTCH w USD wynosi 0.07202USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SWTCH do USD?
Aktualna cena SWTCH w USD wynosi $ 0.07202. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Switchboard?
Kapitalizacja rynkowa dla SWTCH wynosi $ 12.36M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SWTCH w obiegu?
W obiegu SWTCH znajduje się 171.61M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SWTCH?
SWTCH osiąga ATH w wysokości 0.20357481128794683 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SWTCH?
SWTCH zaliczył cenę ATL w wysokości 0.051817999385382896 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SWTCH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SWTCH wynosi $ 61.63K USD.
Czy w tym roku SWTCH pójdzie wyżej?
SWTCH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SWTCH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:37:07 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

