Aktualna cena SUMMIT to 0.0000088 USD. Śledź aktualizacje cen SUMMIT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SUMMIT łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 SUMMIT do USD:

$0.0000088
-1.12%1D
USD
SUMMIT (SUMMIT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:36:23 (UTC+8)

Informacje o cenie SUMMIT (SUMMIT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000008
Minimum 24h
$ 0.000009
Maksimum 24h

$ 0.000008
$ 0.000009
$ 0.002838504788824605
$ 0.000010580377364973
0.00%

-1.11%

-14.57%

-14.57%

Aktualna cena SUMMIT (SUMMIT) wynosi $ 0.0000088. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SUMMIT wahał się między $ 0.000008 a $ 0.000009, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SUMMIT w historii to $ 0.002838504788824605, a najniższy to $ 0.000010580377364973.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SUMMIT zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -1.11% w ciągu 24 godzin i o -14.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SUMMIT (SUMMIT)

No.3522

$ 2.35K
$ 18.48M
2,100,000,000,000
2,030,499,956,251
SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa SUMMIT wynosi --, przy $ 2.35K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SUMMIT w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 2030499956251. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.48M.

Historia ceny SUMMIT (SUMMIT) – USD

Śledź zmiany ceny SUMMIT dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000001-1.11%
30 Dni$ -0.0000103-53.93%
60 dni$ -0.0000129-59.45%
90 dni$ -0.0000656-88.18%
Dzisiejsza zmiana ceny SUMMIT

DziśSUMMIT odnotował zmianę $ -0.0000001 (-1.11%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SUMMIT

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0000103 (-53.93%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SUMMIT

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SUMMIT o $ -0.0000129(-59.45%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SUMMIT

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0000656 (-88.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SUMMIT (SUMMIT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SUMMIT.

Co to jest SUMMIT (SUMMIT)

Summit is revolutionizing the meme token space with its groundbreaking Unite-to-Earn mechanism, fueled by an ultra-active and passionate community. With 99% of the total supply staked, Summit sets a new standard for community-driven staking and sustainable meme tokenomics, redefining what’s possible in the world of meme tokens.

SUMMIT jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SUMMIT. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SUMMIT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SUMMIT na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SUMMIT będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SUMMIT (w USD)

Jaka będzie wartość SUMMIT (SUMMIT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SUMMIT (SUMMIT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SUMMIT.

Sprawdź teraz prognozę ceny SUMMIT!

Tokenomika SUMMIT (SUMMIT)

Zrozumienie tokenomiki SUMMIT (SUMMIT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SUMMITjuż teraz!

Jak kupić SUMMIT (SUMMIT)

Szukasz jak kupić SUMMIT? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SUMMIT na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SUMMIT na lokalne waluty

Zasoby SUMMIT

Aby lepiej zrozumieć SUMMIT, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa SUMMIT
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SUMMIT

Jaka jest dziś wartość SUMMIT (SUMMIT)?
Aktualna cena SUMMIT w USD wynosi 0.0000088USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SUMMIT do USD?
Aktualna cena SUMMIT w USD wynosi $ 0.0000088. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SUMMIT?
Kapitalizacja rynkowa dla SUMMIT wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SUMMIT w obiegu?
W obiegu SUMMIT znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SUMMIT?
SUMMIT osiąga ATH w wysokości 0.002838504788824605 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SUMMIT?
SUMMIT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000010580377364973 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SUMMIT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SUMMIT wynosi $ 2.35K USD.
Czy w tym roku SUMMIT pójdzie wyżej?
SUMMIT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SUMMIT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

