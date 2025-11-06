GiełdaDEX+
Aktualna cena Spheron Network to 0.01371 USD. Śledź aktualizacje cen SPON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPON łatwo w MEXC już teraz.

Spheron Network (SPON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:33:53 (UTC+8)

Informacje o cenie Spheron Network (SPON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01353
$ 0.01353$ 0.01353
Minimum 24h
$ 0.0148
$ 0.0148$ 0.0148
Maksimum 24h

$ 0.01353
$ 0.01353$ 0.01353

$ 0.0148
$ 0.0148$ 0.0148

-0.66%

-4.97%

-12.79%

-12.79%

Aktualna cena Spheron Network (SPON) wynosi $ 0.01371. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPON wahał się między $ 0.01353 a $ 0.0148, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPON w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPON zmieniły się o -0.66% w ciągu ostatniej godziny, o -4.97% w ciągu 24 godzin i o -12.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Spheron Network (SPON)

$ 98.65K
$ 98.65K$ 98.65K

$ 13.71M
$ 13.71M$ 13.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Spheron Network wynosi --, przy $ 98.65K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPON w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.71M.

Historia ceny Spheron Network (SPON) – USD

Śledź zmiany ceny Spheron Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0007191-4.97%
30 Dni$ -0.02055-59.99%
60 dni$ -0.05328-79.54%
90 dni$ -0.0176-56.22%
Dzisiejsza zmiana ceny Spheron Network

DziśSPON odnotował zmianę $ -0.0007191 (-4.97%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Spheron Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02055 (-59.99%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Spheron Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SPON o $ -0.05328(-79.54%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Spheron Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0176 (-56.22%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Spheron Network (SPON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Spheron Network.

Co to jest Spheron Network (SPON)

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

Spheron Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Spheron Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SPON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Spheron Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Spheron Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Spheron Network (w USD)

Jaka będzie wartość Spheron Network (SPON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Spheron Network (SPON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Spheron Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Spheron Network!

Tokenomika Spheron Network (SPON)

Zrozumienie tokenomiki Spheron Network (SPON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPONjuż teraz!

Jak kupić Spheron Network (SPON)

Szukasz jak kupić Spheron Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Spheron Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SPON na lokalne waluty

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Spheron Network

Jaka jest dziś wartość Spheron Network (SPON)?
Aktualna cena SPON w USD wynosi 0.01371USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPON do USD?
Aktualna cena SPON w USD wynosi $ 0.01371. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Spheron Network?
Kapitalizacja rynkowa dla SPON wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPON w obiegu?
W obiegu SPON znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPON?
SPON osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPON?
SPON zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPON wynosi $ 98.65K USD.
Czy w tym roku SPON pójdzie wyżej?
SPON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:33:53 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

