Aktualna cena SatLayer to 0.007581 USD. Śledź aktualizacje cen SLAY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SLAY łatwo w MEXC już teraz.

Logo SatLayer

Cena SatLayer(SLAY)

Aktualna cena 1 SLAY do USD:

$0.007583
-0.01%1D
USD
SatLayer (SLAY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:31:05 (UTC+8)

Informacje o cenie SatLayer (SLAY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00724
Minimum 24h
$ 0.00765
Maksimum 24h

$ 0.00724
$ 0.00765
--
--
+2.26%

-0.01%

-43.47%

-43.47%

Aktualna cena SatLayer (SLAY) wynosi $ 0.007581. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLAY wahał się między $ 0.00724 a $ 0.00765, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLAY w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLAY zmieniły się o +2.26% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o -43.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SatLayer (SLAY)

--
$ 61.43K
$ 61.43K$ 61.43K

$ 15.92M
$ 15.92M$ 15.92M

--
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa SatLayer wynosi --, przy $ 61.43K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLAY w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 2100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 15.92M.

Historia ceny SatLayer (SLAY) – USD

Śledź zmiany ceny SatLayer dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00000076-0.01%
30 Dni$ -0.020569-73.07%
60 dni$ -0.019339-71.84%
90 dni$ -0.027419-78.34%
Dzisiejsza zmiana ceny SatLayer

DziśSLAY odnotował zmianę $ -0.00000076 (-0.01%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SatLayer

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.020569 (-73.07%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SatLayer

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SLAY o $ -0.019339(-71.84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SatLayer

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.027419 (-78.34%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SatLayer (SLAY)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SatLayer.

Co to jest SatLayer (SLAY)

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

SatLayer jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SatLayer. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SLAY, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SatLayer na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SatLayer będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SatLayer (w USD)

Jaka będzie wartość SatLayer (SLAY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SatLayer (SLAY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SatLayer.

Sprawdź teraz prognozę ceny SatLayer!

Tokenomika SatLayer (SLAY)

Zrozumienie tokenomiki SatLayer (SLAY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SLAYjuż teraz!

Jak kupić SatLayer (SLAY)

Szukasz jak kupić SatLayer? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SatLayer na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SLAY na lokalne waluty

1 SatLayer(SLAY) do VND
199.494015
1 SatLayer(SLAY) do AUD
A$0.01159893
1 SatLayer(SLAY) do GBP
0.00576156
1 SatLayer(SLAY) do EUR
0.00651966
1 SatLayer(SLAY) do USD
$0.007581
1 SatLayer(SLAY) do MYR
RM0.03168858
1 SatLayer(SLAY) do TRY
0.3191601
1 SatLayer(SLAY) do JPY
¥1.159893
1 SatLayer(SLAY) do ARS
ARS$11.00283597
1 SatLayer(SLAY) do RUB
0.61663854
1 SatLayer(SLAY) do INR
0.67182822
1 SatLayer(SLAY) do IDR
Rp126.34994946
1 SatLayer(SLAY) do PHP
0.44599023
1 SatLayer(SLAY) do EGP
￡E.0.35941521
1 SatLayer(SLAY) do BRL
R$0.04063416
1 SatLayer(SLAY) do CAD
C$0.01068921
1 SatLayer(SLAY) do BDT
0.92382066
1 SatLayer(SLAY) do NGN
10.939383
1 SatLayer(SLAY) do COP
$29.15766315
1 SatLayer(SLAY) do ZAR
R.0.13183359
1 SatLayer(SLAY) do UAH
0.31885686
1 SatLayer(SLAY) do TZS
T.Sh.18.626517
1 SatLayer(SLAY) do VES
Bs1.690563
1 SatLayer(SLAY) do CLP
$7.156464
1 SatLayer(SLAY) do PKR
Rs2.14269384
1 SatLayer(SLAY) do KZT
3.98161701
1 SatLayer(SLAY) do THB
฿0.24607926
1 SatLayer(SLAY) do TWD
NT$0.23448033
1 SatLayer(SLAY) do AED
د.إ0.02782227
1 SatLayer(SLAY) do CHF
Fr0.0060648
1 SatLayer(SLAY) do HKD
HK$0.05890437
1 SatLayer(SLAY) do AMD
֏2.90011155
1 SatLayer(SLAY) do MAD
.د.م0.07057911
1 SatLayer(SLAY) do MXN
$0.1410066
1 SatLayer(SLAY) do SAR
ريال0.02842875
1 SatLayer(SLAY) do ETB
Br1.16231892
1 SatLayer(SLAY) do KES
KSh0.97976844
1 SatLayer(SLAY) do JOD
د.أ0.005374929
1 SatLayer(SLAY) do PLN
0.02797389
1 SatLayer(SLAY) do RON
лв0.03350802
1 SatLayer(SLAY) do SEK
kr0.07239855
1 SatLayer(SLAY) do BGN
лв0.0128877
1 SatLayer(SLAY) do HUF
Ft2.54820153
1 SatLayer(SLAY) do CZK
0.16056558
1 SatLayer(SLAY) do KWD
د.ك0.002327367
1 SatLayer(SLAY) do ILS
0.02463825
1 SatLayer(SLAY) do BOB
Bs0.0523089
1 SatLayer(SLAY) do AZN
0.0128877
1 SatLayer(SLAY) do TJS
SM0.07012425
1 SatLayer(SLAY) do GEL
0.02054451
1 SatLayer(SLAY) do AOA
Kz6.94230075
1 SatLayer(SLAY) do BHD
.د.ب0.002850456
1 SatLayer(SLAY) do BMD
$0.007581
1 SatLayer(SLAY) do DKK
kr0.04912488
1 SatLayer(SLAY) do HNL
L0.19983516
1 SatLayer(SLAY) do MUR
0.34887762
1 SatLayer(SLAY) do NAD
$0.1319094
1 SatLayer(SLAY) do NOK
kr0.0773262
1 SatLayer(SLAY) do NZD
$0.01334256
1 SatLayer(SLAY) do PAB
B/.0.007581
1 SatLayer(SLAY) do PGK
K0.03221925
1 SatLayer(SLAY) do QAR
ر.ق0.02759484
1 SatLayer(SLAY) do RSD
дин.0.77220066
1 SatLayer(SLAY) do UZS
soʻm90.24998556
1 SatLayer(SLAY) do ALL
L0.63710724
1 SatLayer(SLAY) do ANG
ƒ0.01356999
1 SatLayer(SLAY) do AWG
ƒ0.0136458
1 SatLayer(SLAY) do BBD
$0.015162
1 SatLayer(SLAY) do BAM
KM0.0128877
1 SatLayer(SLAY) do BIF
Fr22.356369
1 SatLayer(SLAY) do BND
$0.0098553
1 SatLayer(SLAY) do BSD
$0.007581
1 SatLayer(SLAY) do JMD
$1.22016195
1 SatLayer(SLAY) do KHR
30.44575086
1 SatLayer(SLAY) do KMF
Fr3.229506
1 SatLayer(SLAY) do LAK
164.80434453
1 SatLayer(SLAY) do LKR
රු2.30909679
1 SatLayer(SLAY) do MDL
L0.12925605
1 SatLayer(SLAY) do MGA
Ar34.1486145
1 SatLayer(SLAY) do MOP
P0.060648
1 SatLayer(SLAY) do MVR
0.1167474
1 SatLayer(SLAY) do MWK
MK13.16144991
1 SatLayer(SLAY) do MZN
MT0.48480495
1 SatLayer(SLAY) do NPR
रु1.07604714
1 SatLayer(SLAY) do PYG
53.764452
1 SatLayer(SLAY) do RWF
Fr11.015193
1 SatLayer(SLAY) do SBD
$0.06231582
1 SatLayer(SLAY) do SCR
0.10393551
1 SatLayer(SLAY) do SRD
$0.29224755
1 SatLayer(SLAY) do SVC
$0.06625794
1 SatLayer(SLAY) do SZL
L0.13236426
1 SatLayer(SLAY) do TMT
m0.0265335
1 SatLayer(SLAY) do TND
د.ت0.022462503
1 SatLayer(SLAY) do TTD
$0.05132337
1 SatLayer(SLAY) do UGX
Sh26.503176
1 SatLayer(SLAY) do XAF
Fr4.32117
1 SatLayer(SLAY) do XCD
$0.0204687
1 SatLayer(SLAY) do XOF
Fr4.32117
1 SatLayer(SLAY) do XPF
Fr0.780843
1 SatLayer(SLAY) do BWP
P0.10226769
1 SatLayer(SLAY) do BZD
$0.01523781
1 SatLayer(SLAY) do CVE
$0.72860991
1 SatLayer(SLAY) do DJF
Fr1.341837
1 SatLayer(SLAY) do DOP
$0.48654858
1 SatLayer(SLAY) do DZD
د.ج0.99106413
1 SatLayer(SLAY) do FJD
$0.01728468
1 SatLayer(SLAY) do GNF
Fr65.916795
1 SatLayer(SLAY) do GTQ
Q0.05807046
1 SatLayer(SLAY) do GYD
$1.58564196
1 SatLayer(SLAY) do ISK
kr0.962787

Zasoby SatLayer

Aby lepiej zrozumieć SatLayer, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa SatLayer
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SatLayer

Jaka jest dziś wartość SatLayer (SLAY)?
Aktualna cena SLAY w USD wynosi 0.007581USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SLAY do USD?
Aktualna cena SLAY w USD wynosi $ 0.007581. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SatLayer?
Kapitalizacja rynkowa dla SLAY wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SLAY w obiegu?
W obiegu SLAY znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SLAY?
SLAY osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SLAY?
SLAY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SLAY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SLAY wynosi $ 61.43K USD.
Czy w tym roku SLAY pójdzie wyżej?
SLAY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SLAY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:31:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SatLayer (SLAY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator SLAY do USD

Kwota

SLAY
SLAY
USD
USD

1 SLAY = 0.007581 USD

Handluj SLAY

SLAY/USDT
$0.007583
-0.06%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

