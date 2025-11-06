Co to jest SatLayer (SLAY)

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn't idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

Prognoza ceny SatLayer (w USD)

Jaka będzie wartość SatLayer (SLAY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SatLayer (SLAY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SatLayer.

Sprawdź teraz prognozę ceny SatLayer!

Tokenomika SatLayer (SLAY)

Zrozumienie tokenomiki SatLayer (SLAY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SLAYjuż teraz!

Zasoby SatLayer

Aby lepiej zrozumieć SatLayer, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SatLayer Jaka jest dziś wartość SatLayer (SLAY)? Aktualna cena SLAY w USD wynosi 0.007581USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena SLAY do USD? $ 0.007581 . Sprawdź Aktualna cena SLAY w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa SatLayer? Kapitalizacja rynkowa dla SLAY wynosi -- USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż SLAY w obiegu? W obiegu SLAY znajduje się -- USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SLAY? SLAY osiąga ATH w wysokości -- USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SLAY? SLAY zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD . Jaki jest wolumen obrotu SLAY? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SLAY wynosi $ 61.43K USD . Czy w tym roku SLAY pójdzie wyżej? SLAY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SLAY , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe SatLayer (SLAY)

