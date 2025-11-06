GiełdaDEX+
Aktualna cena Runwago to 0.03826 USD. Śledź aktualizacje cen RUNWAGO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RUNWAGO łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 RUNWAGO do USD:

$0.03826
-0.46%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:28:11 (UTC+8)

Informacje o cenie Runwago (RUNWAGO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0357
Minimum 24h
$ 0.0427
Maksimum 24h

$ 0.0357
$ 0.0427
$ 1.0835555409997446
$ 0.032910218308191366
-1.62%

-0.45%

-27.68%

-27.68%

Aktualna cena Runwago (RUNWAGO) wynosi $ 0.03826. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RUNWAGO wahał się między $ 0.0357 a $ 0.0427, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RUNWAGO w historii to $ 1.0835555409997446, a najniższy to $ 0.032910218308191366.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RUNWAGO zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o -0.45% w ciągu 24 godzin i o -27.68% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Runwago (RUNWAGO)

No.3868

$ 0.00
$ 4.18K
$ 3.83M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Runwago wynosi $ 0.00, przy $ 4.18K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RUNWAGO w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 3.83M.

Historia ceny Runwago (RUNWAGO) – USD

Śledź zmiany ceny Runwago dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0001768-0.45%
30 Dni$ -0.08492-68.94%
60 dni$ -0.05174-57.49%
90 dni$ -0.05174-57.49%
Dzisiejsza zmiana ceny Runwago

DziśRUNWAGO odnotował zmianę $ -0.0001768 (-0.45%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Runwago

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.08492 (-68.94%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Runwago

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RUNWAGO o $ -0.05174(-57.49%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Runwago

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.05174 (-57.49%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Runwago (RUNWAGO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Runwago.

Co to jest Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Runwago jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Runwago. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RUNWAGO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Runwago na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Runwago będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Runwago (w USD)

Jaka będzie wartość Runwago (RUNWAGO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Runwago (RUNWAGO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Runwago.

Sprawdź teraz prognozę ceny Runwago!

Tokenomika Runwago (RUNWAGO)

Zrozumienie tokenomiki Runwago (RUNWAGO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RUNWAGOjuż teraz!

Jak kupić Runwago (RUNWAGO)

Szukasz jak kupić Runwago? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Runwago na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RUNWAGO na lokalne waluty

1 Runwago(RUNWAGO) do VND
1,006.8119
1 Runwago(RUNWAGO) do AUD
A$0.0585378
1 Runwago(RUNWAGO) do GBP
0.0290776
1 Runwago(RUNWAGO) do EUR
0.0329036
1 Runwago(RUNWAGO) do USD
$0.03826
1 Runwago(RUNWAGO) do MYR
RM0.1599268
1 Runwago(RUNWAGO) do TRY
1.610746
1 Runwago(RUNWAGO) do JPY
¥5.85378
1 Runwago(RUNWAGO) do ARS
ARS$55.5294162
1 Runwago(RUNWAGO) do RUB
3.1120684
1 Runwago(RUNWAGO) do INR
3.3906012
1 Runwago(RUNWAGO) do IDR
Rp637.6664116
1 Runwago(RUNWAGO) do PHP
2.2508358
1 Runwago(RUNWAGO) do EGP
￡E.1.8139066
1 Runwago(RUNWAGO) do BRL
R$0.2050736
1 Runwago(RUNWAGO) do CAD
C$0.0539466
1 Runwago(RUNWAGO) do BDT
4.6623636
1 Runwago(RUNWAGO) do NGN
55.20918
1 Runwago(RUNWAGO) do COP
$147.153699
1 Runwago(RUNWAGO) do ZAR
R.0.6653414
1 Runwago(RUNWAGO) do UAH
1.6092156
1 Runwago(RUNWAGO) do TZS
T.Sh.94.00482
1 Runwago(RUNWAGO) do VES
Bs8.53198
1 Runwago(RUNWAGO) do CLP
$36.11744
1 Runwago(RUNWAGO) do PKR
Rs10.8138064
1 Runwago(RUNWAGO) do KZT
20.0945346
1 Runwago(RUNWAGO) do THB
฿1.2419196
1 Runwago(RUNWAGO) do TWD
NT$1.1833818
1 Runwago(RUNWAGO) do AED
د.إ0.1404142
1 Runwago(RUNWAGO) do CHF
Fr0.030608
1 Runwago(RUNWAGO) do HKD
HK$0.2972802
1 Runwago(RUNWAGO) do AMD
֏14.636363
1 Runwago(RUNWAGO) do MAD
.د.م0.3562006
1 Runwago(RUNWAGO) do MXN
$0.711636
1 Runwago(RUNWAGO) do SAR
ريال0.143475
1 Runwago(RUNWAGO) do ETB
Br5.8660232
1 Runwago(RUNWAGO) do KES
KSh4.9447224
1 Runwago(RUNWAGO) do JOD
د.أ0.02712634
1 Runwago(RUNWAGO) do PLN
0.1411794
1 Runwago(RUNWAGO) do RON
лв0.1691092
1 Runwago(RUNWAGO) do SEK
kr0.365383
1 Runwago(RUNWAGO) do BGN
лв0.065042
1 Runwago(RUNWAGO) do HUF
Ft12.8603338
1 Runwago(RUNWAGO) do CZK
0.8103468
1 Runwago(RUNWAGO) do KWD
د.ك0.01174582
1 Runwago(RUNWAGO) do ILS
0.124345
1 Runwago(RUNWAGO) do BOB
Bs0.263994
1 Runwago(RUNWAGO) do AZN
0.065042
1 Runwago(RUNWAGO) do TJS
SM0.353905
1 Runwago(RUNWAGO) do GEL
0.1036846
1 Runwago(RUNWAGO) do AOA
Kz35.036595
1 Runwago(RUNWAGO) do BHD
.د.ب0.01438576
1 Runwago(RUNWAGO) do BMD
$0.03826
1 Runwago(RUNWAGO) do DKK
kr0.2479248
1 Runwago(RUNWAGO) do HNL
L1.0085336
1 Runwago(RUNWAGO) do MUR
1.7607252
1 Runwago(RUNWAGO) do NAD
$0.665724
1 Runwago(RUNWAGO) do NOK
kr0.390252
1 Runwago(RUNWAGO) do NZD
$0.0673376
1 Runwago(RUNWAGO) do PAB
B/.0.03826
1 Runwago(RUNWAGO) do PGK
K0.162605
1 Runwago(RUNWAGO) do QAR
ر.ق0.1392664
1 Runwago(RUNWAGO) do RSD
дин.3.8971636
1 Runwago(RUNWAGO) do UZS
soʻm455.4761176
1 Runwago(RUNWAGO) do ALL
L3.2153704
1 Runwago(RUNWAGO) do ANG
ƒ0.0684854
1 Runwago(RUNWAGO) do AWG
ƒ0.068868
1 Runwago(RUNWAGO) do BBD
$0.07652
1 Runwago(RUNWAGO) do BAM
KM0.065042
1 Runwago(RUNWAGO) do BIF
Fr112.82874
1 Runwago(RUNWAGO) do BND
$0.049738
1 Runwago(RUNWAGO) do BSD
$0.03826
1 Runwago(RUNWAGO) do JMD
$6.157947
1 Runwago(RUNWAGO) do KHR
153.6544556
1 Runwago(RUNWAGO) do KMF
Fr16.29876
1 Runwago(RUNWAGO) do LAK
831.7391138
1 Runwago(RUNWAGO) do LKR
රු11.6536134
1 Runwago(RUNWAGO) do MDL
L0.652333
1 Runwago(RUNWAGO) do MGA
Ar172.34217
1 Runwago(RUNWAGO) do MOP
P0.30608
1 Runwago(RUNWAGO) do MVR
0.589204
1 Runwago(RUNWAGO) do MWK
MK66.4235686
1 Runwago(RUNWAGO) do MZN
MT2.446727
1 Runwago(RUNWAGO) do NPR
रु5.4306244
1 Runwago(RUNWAGO) do PYG
271.33992
1 Runwago(RUNWAGO) do RWF
Fr55.59178
1 Runwago(RUNWAGO) do SBD
$0.3144972
1 Runwago(RUNWAGO) do SCR
0.5245446
1 Runwago(RUNWAGO) do SRD
$1.474923
1 Runwago(RUNWAGO) do SVC
$0.3343924
1 Runwago(RUNWAGO) do SZL
L0.6680196
1 Runwago(RUNWAGO) do TMT
m0.13391
1 Runwago(RUNWAGO) do TND
د.ت0.11336438
1 Runwago(RUNWAGO) do TTD
$0.2590202
1 Runwago(RUNWAGO) do UGX
Sh133.75696
1 Runwago(RUNWAGO) do XAF
Fr21.8082
1 Runwago(RUNWAGO) do XCD
$0.103302
1 Runwago(RUNWAGO) do XOF
Fr21.8082
1 Runwago(RUNWAGO) do XPF
Fr3.94078
1 Runwago(RUNWAGO) do BWP
P0.5161274
1 Runwago(RUNWAGO) do BZD
$0.0769026
1 Runwago(RUNWAGO) do CVE
$3.6771686
1 Runwago(RUNWAGO) do DJF
Fr6.77202
1 Runwago(RUNWAGO) do DOP
$2.4555268
1 Runwago(RUNWAGO) do DZD
د.ج5.0017298
1 Runwago(RUNWAGO) do FJD
$0.0872328
1 Runwago(RUNWAGO) do GNF
Fr332.6707
1 Runwago(RUNWAGO) do GTQ
Q0.2930716
1 Runwago(RUNWAGO) do GYD
$8.0024616
1 Runwago(RUNWAGO) do ISK
kr4.85902

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Runwago

Jaka jest dziś wartość Runwago (RUNWAGO)?
Aktualna cena RUNWAGO w USD wynosi 0.03826USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RUNWAGO do USD?
Aktualna cena RUNWAGO w USD wynosi $ 0.03826. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Runwago?
Kapitalizacja rynkowa dla RUNWAGO wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RUNWAGO w obiegu?
W obiegu RUNWAGO znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RUNWAGO?
RUNWAGO osiąga ATH w wysokości 1.0835555409997446 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RUNWAGO?
RUNWAGO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.032910218308191366 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RUNWAGO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RUNWAGO wynosi $ 4.18K USD.
Czy w tym roku RUNWAGO pójdzie wyżej?
RUNWAGO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RUNWAGO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:28:11 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

