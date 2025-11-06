Co to jest Runwago (RUNWAGO)

The only Web3 app supported by Garmin, backed by industry leaders Alfa Catalyst Ventures, Kairon Labs, and many more. Developed by the professional studio CleevioX, Runwago aims to deliver a SportFi revolution for over 300M active runners worldwide.

Prognoza ceny Runwago (w USD)

Jaka będzie wartość Runwago (RUNWAGO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Runwago (RUNWAGO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Runwago.

Sprawdź teraz prognozę ceny Runwago!

Tokenomika Runwago (RUNWAGO)

Zrozumienie tokenomiki Runwago (RUNWAGO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RUNWAGOjuż teraz!

Jak kupić Runwago (RUNWAGO)

Szukasz jak kupić Runwago? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Runwago na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Runwago Jaka jest dziś wartość Runwago (RUNWAGO)? Aktualna cena RUNWAGO w USD wynosi 0.03826USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena RUNWAGO do USD? $ 0.03826 . Sprawdź Aktualna cena RUNWAGO w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Runwago? Kapitalizacja rynkowa dla RUNWAGO wynosi $ 0.00 USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż RUNWAGO w obiegu? W obiegu RUNWAGO znajduje się 0.00 USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RUNWAGO? RUNWAGO osiąga ATH w wysokości 1.0835555409997446 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RUNWAGO? RUNWAGO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.032910218308191366 USD . Jaki jest wolumen obrotu RUNWAGO? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RUNWAGO wynosi $ 4.18K USD . Czy w tym roku RUNWAGO pójdzie wyżej? RUNWAGO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RUNWAGO , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

