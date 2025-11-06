Prognoza ceny Runwago (RUNWAGO) (USD)
Sprawdź prognozy cen Runwago na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość RUNWAGO w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.
*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.
Prognoza ceny Runwago na lata 2025-2050 (USD)
Na podstawie Twojej prognozy Runwago może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.0384.Prognoza ceny Runwago (RUNWAGO) na 2026 r. (następny rok)
Na podstawie Twojej prognozy Runwago może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.040319.Prognoza ceny Runwago (RUNWAGO) na 2027 r. (za 2 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RUNWAGO na 2027 rok wyniesie $ 0.042336 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.Prognoza ceny Runwago (RUNWAGO) na 2028 r. (za 3 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena RUNWAGO na 2028 rok wyniesie $ 0.044452 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.Prognoza ceny Runwago (RUNWAGO) na 2029 r. (za 4 lata)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RUNWAGO w 2029 roku wyniesie $ 0.046675 przy stopie wzrostu 21.55%.Prognoza ceny Runwago (RUNWAGO) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena RUNWAGO w 2030 roku wyniesie $ 0.049009 przy stopie wzrostu 27.63%.Prognoza ceny Runwago (RUNWAGO) na 2040 r. (za 15 lat)
W 2040 cena Runwago może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.079830.Prognoza ceny Runwago (RUNWAGO) na 2050 r. (za 25 lat)
W 2050 cena Runwago może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.130036.
- 2025$ 0.03840.00%
- 2026$ 0.0403195.00%
- 2027$ 0.04233610.25%
- 2028$ 0.04445215.76%
- 2029$ 0.04667521.55%
- 2030$ 0.04900927.63%
- 2031$ 0.05145934.01%
- 2032$ 0.05403240.71%
- 2033$ 0.05673447.75%
- 2034$ 0.05957155.13%
- 2035$ 0.06254962.89%
- 2036$ 0.06567771.03%
- 2037$ 0.06896079.59%
- 2038$ 0.07240888.56%
- 2039$ 0.07602997.99%
- 2040$ 0.079830107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny Runwago na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni
- November 6, 2025(Dzisiaj)$ 0.03840.00%
- November 7, 2025(Jutro)$ 0.0384050.01%
- November 13, 2025(Ten tydzień)$ 0.0384360.10%
- December 6, 2025(30 Dni)$ 0.0385570.41%
Przewidywana cena dla RUNWAGO w dniu
Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny RUNWAGO z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu
Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla RUNWAGO, przy użyciu
Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena RUNWAGO wynosi
Bieżące statystyki cen Runwago
-0.10%
--
Jak kupić Runwago (RUNWAGO)
Próbujesz kupić RUNWAGO? Teraz możesz kupować RUNWAGO za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Runwago i rozpocznij już teraz na MEXC!Dowiedz się, jak kupić RUNWAGO teraz
Historyczna cena Runwago
Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Runwago, cena Runwago wynosi 0.03788USD. Podaż w obiegu Runwago (RUNWAGO) wynosi
- 24 h0.02%$ 0.000840$ 0.0427$ 0.0376
- 7 D-0.26%$ -0.013579$ 0.06052$ 0.03315
- 30 Dni-0.66%$ -0.07599$ 0.17999$ 0.03315
W ciągu ostatnich 24 godzin Runwago zanotował zmianę ceny o
W ciągu ostatnich 7 dni kurs Runwago osiągnął maksimum na poziomie
W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Runwago o
Sprawdź pełną historię cen Runwago, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXCZobacz pełną historię cen RUNWAGO
Jak działa moduł przewidywania ceny Runwago (RUNWAGO)?
Moduł predykcji ceny Runwago to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu RUNWAGO. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.
Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Runwago na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.
Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów RUNWAGO, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.
Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Runwago. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość RUNWAGO.
wskaźniki techniczne do przewidywania cen
Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:
Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.
Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.
Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę RUNWAGO, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.
Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Runwago.
Dlaczego prognoaza ceny RUNWAGO jest ważna?
Prognozy cen RUNWAGO są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:
Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.
Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.
Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.
Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.
Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.
Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.
Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.
Często zadawane pytania (FAQ):
Zastrzeżenie
Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.
Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Jakie masz stosunek do Runwago?
- Bardzo wzrostowy
- Wzrostowy
- Neutralny
- Spadkowy
- Bardzo niedźwiedzi
Handluj RUNWAGO
Najbardziej popularne tokeny
Poznaj prognozy cenowe dla najbardziej popularnych tokenów dnia.
Tokeny o najwyższym wolumenie obrotu
Sprawdź prognozy rynkowe dla tokenów o najwyższym wolumenie obrotu.
Nowo dodane tokeny
Wyprzedź innych i odkryj prognozy cenowe dla nowo notowanych tokenów.
Największe wzrosty
Sprawdź prognozy cenowe najwięcej zyskujących z ostatnich 24 godzin.