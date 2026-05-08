Jaka jest aktualna cena RUNNER?

Live cena RUNNER (RUNNER) wynosi zł0.44837486062439865000 PLN. Ta ocena w czasie rzeczywistym jest aktualizowana ciągle i łączy ceny z głównych globalnych giełd, aby zapewnić Ci dokładny kurs rynkowy.

Jak jest pozycja RUNNER na rynku?

Obecnie RUNNER zajmuje miejsce #5622 w rankingu rynkowym, wspierane kapitalizacją rynkową w wysokości zł448389.32281338285000. Na ten ranking wpływają głębokość płynności, ogólny popyt inwestorów oraz liczba obiegowych tokenów.

Jaka jest obiegowa podaż RUNNER?

Obiegowa podaż RUNNER wynosi 1000000.0 tokenów, co stanowi ilość dostępnych na otwartym rynku. Ta liczba odgrywa ważną rolę w określeniu wartości rynkowej, deficytu oraz długoterminowych dynamik inflacyjnych.

Jaki jest zakres cenowy RUNNER w ciągu ostatnich 24 godzin?

W ciągu ostatnich 24 godzin RUNNER handlował w przedziale od zł0.44565958464261510000 (niski poziom 24-godzinny) do zł0.46114497349744725000 (wysoki poziom 24-godzinny). Ten zakres wahań pomaga traderom zrozumieć krótkoterminowe nastroje rynkowe i nieprzewidywalność rynku.

Jak daleko RUNNER jest od swojego najwyższego i najniższego poziomu w historii?

RUNNER osiągnął najwyższy poziom w historii wynoszący zł5.061766144470000, natomiast najniższa zanotowana cena (ATL) to zł0.22709975361889260000. Te historyczne benchmarki umożliwiają traderom ocenę długoterminowego potencjału cenowego i cykli rynkowych.

Jak aktywny jest dziś handel RUNNER?

Objętość handlu w ciągu ostatnich 24 godzin wynosi zł--, co odzwierciedla obecną aktywność rynkową. Wyższa objętość często świadczy o silniejszym zainteresowaniu inwestorów i większej płynności rynkowej.

Co wpływa na kierunek ostatnich trendów dla RUNNER?

Obecne zmiany cenowe wynoszą -2.60% w ciągu ostatnich 24 godzin i są kształtowane przez nastroje rynkowe, aktywność handlową, czynniki makroekonomiczne oraz specyficzne aktualizacje ekosystemu związane z Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Clanker Ecosystem,Base Native. Nagłe wzrosty wolumenu mogą również działać jako katalizatory gwałtownych ruchów cenowych.