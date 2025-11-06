GiełdaDEX+
Aktualna cena Sunrise Layer to 0.008082 USD. Śledź aktualizacje cen RISE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RISE łatwo w MEXC już teraz.

Cena Sunrise Layer(RISE)

$0.008082
-0.71%1D
USD
Sunrise Layer (RISE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:26:39 (UTC+8)

Informacje o cenie Sunrise Layer (RISE) (USD)

Minimum 24h
Maksimum 24h

-0.12%

-0.71%

-8.13%

-8.13%

Aktualna cena Sunrise Layer (RISE) wynosi $ 0.008082. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RISE wahał się między $ 0.007929 a $ 0.008202, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RISE w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RISE zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -0.71% w ciągu 24 godzin i o -8.13% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sunrise Layer (RISE)

$ 87.80K
$ 87.80K$ 87.80K

$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SUNRISE

Obecna kapitalizacja rynkowa Sunrise Layer wynosi --, przy $ 87.80K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RISE w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 500000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.04M.

Historia ceny Sunrise Layer (RISE) – USD

Śledź zmiany ceny Sunrise Layer dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00005779-0.71%
30 Dni$ -0.002334-22.41%
60 dni$ -0.002707-25.10%
90 dni$ -0.031918-79.80%
Dzisiejsza zmiana ceny Sunrise Layer

DziśRISE odnotował zmianę $ -0.00005779 (-0.71%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Sunrise Layer

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002334 (-22.41%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Sunrise Layer

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RISE o $ -0.002707(-25.10%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Sunrise Layer

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.031918 (-79.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Sunrise Layer (RISE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Sunrise Layer.

Co to jest Sunrise Layer (RISE)

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Sunrise Layer. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RISE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Sunrise Layer na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Sunrise Layer będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Sunrise Layer (w USD)

Jaka będzie wartość Sunrise Layer (RISE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sunrise Layer (RISE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sunrise Layer.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sunrise Layer!

Tokenomika Sunrise Layer (RISE)

Zrozumienie tokenomiki Sunrise Layer (RISE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RISEjuż teraz!

Jak kupić Sunrise Layer (RISE)

Szukasz jak kupić Sunrise Layer? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Sunrise Layer na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RISE na lokalne waluty

Zasoby Sunrise Layer

Aby lepiej zrozumieć Sunrise Layer, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Sunrise Layer
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Sunrise Layer

Jaka jest dziś wartość Sunrise Layer (RISE)?
Aktualna cena RISE w USD wynosi 0.008082USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RISE do USD?
Aktualna cena RISE w USD wynosi $ 0.008082. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sunrise Layer?
Kapitalizacja rynkowa dla RISE wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RISE w obiegu?
W obiegu RISE znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RISE?
RISE osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RISE?
RISE zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu RISE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RISE wynosi $ 87.80K USD.
Czy w tym roku RISE pójdzie wyżej?
RISE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RISE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Sunrise Layer (RISE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

