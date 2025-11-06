GiełdaDEX+
Aktualna cena PROJECT RESCUE to 0.1865 USD. Śledź aktualizacje cen RESCUE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe RESCUE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o RESCUE

Informacje o cenie RESCUE

Czym jest RESCUE

Biała księga RESCUE

Oficjalna strona internetowa RESCUE

Tokenomika RESCUE

Prognoza cen RESCUE

Historia RESCUE

Przewodnik zakupowy RESCUE

Przelicznik RESCUE-fiat

RESCUE na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo PROJECT RESCUE

Cena PROJECT RESCUE(RESCUE)

Aktualna cena 1 RESCUE do USD:

$0.1866
+0.81%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:25:27 (UTC+8)

Informacje o cenie PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.1811
Minimum 24h
$ 0.1885
Maksimum 24h

$ 0.1811
$ 0.1885
$ 0.8680709587324534
$ 0.009358123976666423
+0.91%

+0.81%

-13.50%

-13.50%

Aktualna cena PROJECT RESCUE (RESCUE) wynosi $ 0.1865. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs RESCUE wahał się między $ 0.1811 a $ 0.1885, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs RESCUE w historii to $ 0.8680709587324534, a najniższy to $ 0.009358123976666423.

Pod względem krótkoterminowych wyniki RESCUE zmieniły się o +0.91% w ciągu ostatniej godziny, o +0.81% w ciągu 24 godzin i o -13.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5351

$ 0.00
$ 85.77K
$ 18.65M
0.00
100,000,000
35,458,333
0.00%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa PROJECT RESCUE wynosi $ 0.00, przy $ 85.77K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż RESCUE w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 35458333. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 18.65M.

Historia ceny PROJECT RESCUE (RESCUE) – USD

Śledź zmiany ceny PROJECT RESCUE dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.001499+0.81%
30 Dni$ +0.0377+25.33%
60 dni$ -0.1705-47.76%
90 dni$ -0.0521-21.84%
Dzisiejsza zmiana ceny PROJECT RESCUE

DziśRESCUE odnotował zmianę $ +0.001499 (+0.81%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny PROJECT RESCUE

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0377 (+25.33%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny PROJECT RESCUE

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę RESCUE o $ -0.1705(-47.76%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny PROJECT RESCUE

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0521 (-21.84%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen PROJECT RESCUE.

Co to jest PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

PROJECT RESCUE jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w PROJECT RESCUE. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu RESCUE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące PROJECT RESCUE na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno PROJECT RESCUE będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny PROJECT RESCUE (w USD)

Jaka będzie wartość PROJECT RESCUE (RESCUE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w PROJECT RESCUE (RESCUE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla PROJECT RESCUE.

Sprawdź teraz prognozę ceny PROJECT RESCUE!

Tokenomika PROJECT RESCUE (RESCUE)

Zrozumienie tokenomiki PROJECT RESCUE (RESCUE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena RESCUEjuż teraz!

Jak kupić PROJECT RESCUE (RESCUE)

Szukasz jak kupić PROJECT RESCUE? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić PROJECT RESCUE na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

RESCUE na lokalne waluty

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do VND
4,907.7475
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do AUD
A$0.285345
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do GBP
0.14174
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do EUR
0.16039
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do USD
$0.1865
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MYR
RM0.77957
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do TRY
7.85165
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do JPY
¥28.5345
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do ARS
ARS$270.680505
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do RUB
15.16991
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do INR
16.52763
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do IDR
Rp3,108.33209
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do PHP
10.971795
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do EGP
￡E.8.841965
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BRL
R$0.99964
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do CAD
C$0.262965
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BDT
22.72689
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do NGN
269.1195
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do COP
$717.306975
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do ZAR
R.3.243235
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do UAH
7.84419
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do TZS
T.Sh.458.2305
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do VES
Bs41.5895
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do CLP
$176.056
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do PKR
Rs52.71236
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do KZT
97.951665
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do THB
฿6.05379
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do TWD
NT$5.768445
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do AED
د.إ0.684455
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do CHF
Fr0.1492
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do HKD
HK$1.449105
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do AMD
֏71.345575
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MAD
.د.م1.736315
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MXN
$3.4689
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do SAR
ريال0.699375
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do ETB
Br28.59418
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do KES
KSh24.10326
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do JOD
د.أ0.1322285
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do PLN
0.688185
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do RON
лв0.82433
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do SEK
kr1.781075
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BGN
лв0.31705
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do HUF
Ft62.688245
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do CZK
3.95007
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do KWD
د.ك0.0572555
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do ILS
0.606125
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BOB
Bs1.28685
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do AZN
0.31705
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do TJS
SM1.725125
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do GEL
0.505415
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do AOA
Kz170.787375
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BHD
.د.ب0.070124
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BMD
$0.1865
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do DKK
kr1.20852
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do HNL
L4.91614
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MUR
8.58273
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do NAD
$3.2451
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do NOK
kr1.9023
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do NZD
$0.32824
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do PAB
B/.0.1865
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do PGK
K0.792625
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do QAR
ر.ق0.67886
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do RSD
дин.18.99689
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do UZS
soʻm2,220.23774
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do ALL
L15.67346
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do ANG
ƒ0.333835
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do AWG
ƒ0.3357
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BBD
$0.373
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BAM
KM0.31705
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BIF
Fr549.9885
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BND
$0.24245
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BSD
$0.1865
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do JMD
$30.017175
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do KHR
748.99519
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do KMF
Fr79.449
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do LAK
4,054.347745
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do LKR
රු56.806035
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MDL
L3.179825
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MGA
Ar840.08925
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MOP
P1.492
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MVR
2.8721
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MWK
MK323.784515
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do MZN
MT11.926675
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do NPR
रु26.47181
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do PYG
1,322.658
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do RWF
Fr270.9845
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do SBD
$1.53303
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do SCR
2.556915
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do SRD
$7.189575
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do SVC
$1.63001
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do SZL
L3.25629
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do TMT
m0.65275
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do TND
د.ت0.5525995
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do TTD
$1.262605
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do UGX
Sh652.004
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do XAF
Fr106.305
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do XCD
$0.50355
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do XOF
Fr106.305
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do XPF
Fr19.2095
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BWP
P2.515885
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do BZD
$0.374865
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do CVE
$17.924515
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do DJF
Fr33.0105
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do DOP
$11.96957
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do DZD
د.ج24.381145
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do FJD
$0.42522
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do GNF
Fr1,621.6175
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do GTQ
Q1.42859
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do GYD
$39.00834
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) do ISK
kr23.6855

Zasoby PROJECT RESCUE

Aby lepiej zrozumieć PROJECT RESCUE, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa PROJECT RESCUE
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące PROJECT RESCUE

Jaka jest dziś wartość PROJECT RESCUE (RESCUE)?
Aktualna cena RESCUE w USD wynosi 0.1865USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena RESCUE do USD?
Aktualna cena RESCUE w USD wynosi $ 0.1865. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa PROJECT RESCUE?
Kapitalizacja rynkowa dla RESCUE wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż RESCUE w obiegu?
W obiegu RESCUE znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) RESCUE?
RESCUE osiąga ATH w wysokości 0.8680709587324534 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla RESCUE?
RESCUE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.009358123976666423 USD.
Jaki jest wolumen obrotu RESCUE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla RESCUE wynosi $ 85.77K USD.
Czy w tym roku RESCUE pójdzie wyżej?
RESCUE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny RESCUE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:25:27 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

