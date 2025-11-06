Cena ONI(ONI)
Aktualna cena ONI (ONI) wynosi $ 0.02129. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONI wahał się między $ 0.02071 a $ 0.02169, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONI w historii to --, a najniższy to --.
Pod względem krótkoterminowych wyniki ONI zmieniły się o -0.52% w ciągu ostatniej godziny, o -0.97% w ciągu 24 godzin i o -18.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa ONI wynosi --, przy $ 5.65K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.13M.
Śledź zmiany ceny ONI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.0002085
|-0.97%
|30 Dni
|$ -0.01133
|-34.74%
|60 dni
|$ -0.02871
|-57.42%
|90 dni
|$ -0.02871
|-57.42%
DziśONI odnotował zmianę $ -0.0002085 (-0.97%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01133 (-34.74%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ONI o $ -0.02871(-57.42%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02871 (-57.42%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ONI (ONI)?
Sprawdź teraz stronę historii cen ONI.
ONINO is a tokenization ecosystem consisting of the ONINO Tokenization Platform and the ONINO Blockchain, a purpose-built Layer‑1 designed for real‑world asset (RWA) tokenization, compliant operations, and enterprise-grade use cases. Unlike general‑purpose chains, ONINO focuses on bringing real‑world assets, data, and ownership securely on‑chain.
ONI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ONI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ONI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ONI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Jaka będzie wartość ONI (ONI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ONI (ONI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ONI.
Sprawdź teraz prognozę ceny ONI!
Zrozumienie tokenomiki ONI (ONI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ONIjuż teraz!
Szukasz jak kupić ONI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ONI na MEXC
Aby lepiej zrozumieć ONI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
Kwota
1 ONI = 0.02129 USD
-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures
