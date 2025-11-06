GiełdaDEX+
Aktualna cena ONI to 0.02129 USD. Śledź aktualizacje cen ONI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ONI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ONI

Informacje o cenie ONI

Czym jest ONI

Biała księga ONI

Oficjalna strona internetowa ONI

Tokenomika ONI

Prognoza cen ONI

Historia ONI

Przewodnik zakupowy ONI

Przelicznik ONI-fiat

ONI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ONI

Cena ONI(ONI)

Aktualna cena 1 ONI do USD:

$0.02129
$0.02129$0.02129
-0.97%1D
USD
ONI (ONI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:14:21 (UTC+8)

Informacje o cenie ONI (ONI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02071
$ 0.02071$ 0.02071
Minimum 24h
$ 0.02169
$ 0.02169$ 0.02169
Maksimum 24h

$ 0.02071
$ 0.02071$ 0.02071

$ 0.02169
$ 0.02169$ 0.02169

--
----

--
----

-0.52%

-0.97%

-18.62%

-18.62%

Aktualna cena ONI (ONI) wynosi $ 0.02129. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ONI wahał się między $ 0.02071 a $ 0.02169, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ONI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ONI zmieniły się o -0.52% w ciągu ostatniej godziny, o -0.97% w ciągu 24 godzin i o -18.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ONI (ONI)

--
----

$ 5.65K
$ 5.65K$ 5.65K

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ONINO

Obecna kapitalizacja rynkowa ONI wynosi --, przy $ 5.65K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ONI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.13M.

Historia ceny ONI (ONI) – USD

Śledź zmiany ceny ONI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0002085-0.97%
30 Dni$ -0.01133-34.74%
60 dni$ -0.02871-57.42%
90 dni$ -0.02871-57.42%
Dzisiejsza zmiana ceny ONI

DziśONI odnotował zmianę $ -0.0002085 (-0.97%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ONI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01133 (-34.74%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ONI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ONI o $ -0.02871(-57.42%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ONI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02871 (-57.42%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ONI (ONI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ONI.

Co to jest ONI (ONI)

ONINO is a tokenization ecosystem consisting of the ONINO Tokenization Platform and the ONINO Blockchain, a purpose-built Layer‑1 designed for real‑world asset (RWA) tokenization, compliant operations, and enterprise-grade use cases. Unlike general‑purpose chains, ONINO focuses on bringing real‑world assets, data, and ownership securely on‑chain.

ONI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w ONI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ONI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące ONI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno ONI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny ONI (w USD)

Jaka będzie wartość ONI (ONI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ONI (ONI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ONI.

Sprawdź teraz prognozę ceny ONI!

Tokenomika ONI (ONI)

Zrozumienie tokenomiki ONI (ONI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ONIjuż teraz!

Jak kupić ONI (ONI)

Szukasz jak kupić ONI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić ONI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ONI na lokalne waluty

1 ONI(ONI) do VND
560.24635
1 ONI(ONI) do AUD
A$0.0325737
1 ONI(ONI) do GBP
0.0161804
1 ONI(ONI) do EUR
0.0183094
1 ONI(ONI) do USD
$0.02129
1 ONI(ONI) do MYR
RM0.0889922
1 ONI(ONI) do TRY
0.8965219
1 ONI(ONI) do JPY
¥3.25737
1 ONI(ONI) do ARS
ARS$30.8996673
1 ONI(ONI) do RUB
1.7317286
1 ONI(ONI) do INR
1.8865069
1 ONI(ONI) do IDR
Rp354.8331914
1 ONI(ONI) do PHP
1.2507875
1 ONI(ONI) do EGP
￡E.1.009146
1 ONI(ONI) do BRL
R$0.1141144
1 ONI(ONI) do CAD
C$0.0300189
1 ONI(ONI) do BDT
2.5943994
1 ONI(ONI) do NGN
30.72147
1 ONI(ONI) do COP
$81.8845335
1 ONI(ONI) do ZAR
R.0.3706589
1 ONI(ONI) do UAH
0.8954574
1 ONI(ONI) do TZS
T.Sh.52.30953
1 ONI(ONI) do VES
Bs4.74767
1 ONI(ONI) do CLP
$20.09776
1 ONI(ONI) do PKR
Rs6.0174056
1 ONI(ONI) do KZT
11.1817209
1 ONI(ONI) do THB
฿0.6906476
1 ONI(ONI) do TWD
NT$0.6580739
1 ONI(ONI) do AED
د.إ0.0781343
1 ONI(ONI) do CHF
Fr0.017032
1 ONI(ONI) do HKD
HK$0.1654233
1 ONI(ONI) do AMD
֏8.1444895
1 ONI(ONI) do MAD
.د.م0.1982099
1 ONI(ONI) do MXN
$0.395994
1 ONI(ONI) do SAR
ريال0.0798375
1 ONI(ONI) do ETB
Br3.2641828
1 ONI(ONI) do KES
KSh2.7515196
1 ONI(ONI) do JOD
د.أ0.01509461
1 ONI(ONI) do PLN
0.0785601
1 ONI(ONI) do RON
лв0.0938889
1 ONI(ONI) do SEK
kr0.2033195
1 ONI(ONI) do BGN
лв0.036193
1 ONI(ONI) do HUF
Ft7.1585496
1 ONI(ONI) do CZK
0.4509222
1 ONI(ONI) do KWD
د.ك0.00653603
1 ONI(ONI) do ILS
0.0691925
1 ONI(ONI) do BOB
Bs0.146901
1 ONI(ONI) do AZN
0.036193
1 ONI(ONI) do TJS
SM0.1969325
1 ONI(ONI) do GEL
0.0576959
1 ONI(ONI) do AOA
Kz19.4963175
1 ONI(ONI) do BHD
.د.ب0.00800504
1 ONI(ONI) do BMD
$0.02129
1 ONI(ONI) do DKK
kr0.1379592
1 ONI(ONI) do HNL
L0.5612044
1 ONI(ONI) do MUR
0.9797658
1 ONI(ONI) do NAD
$0.370446
1 ONI(ONI) do NOK
kr0.217158
1 ONI(ONI) do NZD
$0.0374704
1 ONI(ONI) do PAB
B/.0.02129
1 ONI(ONI) do PGK
K0.0904825
1 ONI(ONI) do QAR
ر.ق0.0774956
1 ONI(ONI) do RSD
дин.2.1688123
1 ONI(ONI) do UZS
soʻm253.4523404
1 ONI(ONI) do ALL
L1.7892116
1 ONI(ONI) do ANG
ƒ0.0381091
1 ONI(ONI) do AWG
ƒ0.038322
1 ONI(ONI) do BBD
$0.04258
1 ONI(ONI) do BAM
KM0.036193
1 ONI(ONI) do BIF
Fr62.78421
1 ONI(ONI) do BND
$0.027677
1 ONI(ONI) do BSD
$0.02129
1 ONI(ONI) do JMD
$3.4266255
1 ONI(ONI) do KHR
85.5019174
1 ONI(ONI) do KMF
Fr9.06954
1 ONI(ONI) do LAK
462.8260777
1 ONI(ONI) do LKR
රු6.4847211
1 ONI(ONI) do MDL
L0.3629945
1 ONI(ONI) do MGA
Ar95.900805
1 ONI(ONI) do MOP
P0.17032
1 ONI(ONI) do MVR
0.327866
1 ONI(ONI) do MWK
MK36.9617819
1 ONI(ONI) do MZN
MT1.3614955
1 ONI(ONI) do NPR
रु3.0219026
1 ONI(ONI) do PYG
150.98868
1 ONI(ONI) do RWF
Fr30.93437
1 ONI(ONI) do SBD
$0.1750038
1 ONI(ONI) do SCR
0.2918859
1 ONI(ONI) do SRD
$0.8207295
1 ONI(ONI) do SVC
$0.1860746
1 ONI(ONI) do SZL
L0.3717234
1 ONI(ONI) do TMT
m0.074515
1 ONI(ONI) do TND
د.ت0.06308227
1 ONI(ONI) do TTD
$0.1441333
1 ONI(ONI) do UGX
Sh74.42984
1 ONI(ONI) do XAF
Fr12.1353
1 ONI(ONI) do XCD
$0.057483
1 ONI(ONI) do XOF
Fr12.1353
1 ONI(ONI) do XPF
Fr2.19287
1 ONI(ONI) do BWP
P0.2872021
1 ONI(ONI) do BZD
$0.0427929
1 ONI(ONI) do CVE
$2.0461819
1 ONI(ONI) do DJF
Fr3.76833
1 ONI(ONI) do DOP
$1.3663922
1 ONI(ONI) do DZD
د.ج2.7879255
1 ONI(ONI) do FJD
$0.0485412
1 ONI(ONI) do GNF
Fr185.11655
1 ONI(ONI) do GTQ
Q0.1630814
1 ONI(ONI) do GYD
$4.4530164
1 ONI(ONI) do ISK
kr2.70383

Zasoby ONI

Aby lepiej zrozumieć ONI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa ONI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ONI

Jaka jest dziś wartość ONI (ONI)?
Aktualna cena ONI w USD wynosi 0.02129USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ONI do USD?
Aktualna cena ONI w USD wynosi $ 0.02129. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ONI?
Kapitalizacja rynkowa dla ONI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ONI w obiegu?
W obiegu ONI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ONI?
ONI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ONI?
ONI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu ONI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ONI wynosi $ 5.65K USD.
Czy w tym roku ONI pójdzie wyżej?
ONI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ONI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:14:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ONI (ONI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ONI do USD

Kwota

ONI
ONI
USD
USD

1 ONI = 0.02129 USD

Handluj ONI

ONI/USDT
$0.02129
$0.02129$0.02129
-0.97%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

