Aktualna cena OHO PLUS to 0.947192 USD. Śledź aktualizacje cen OHO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OHO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o OHO

Informacje o cenie OHO

Czym jest OHO

Biała księga OHO

Oficjalna strona internetowa OHO

Tokenomika OHO

Prognoza cen OHO

Historia OHO

Przewodnik zakupowy OHO

Przelicznik OHO-fiat

OHO na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo OHO PLUS

Cena OHO PLUS(OHO)

Aktualna cena 1 OHO do USD:

$0.947192
$0.947192
+13.57%1D
USD
OHO PLUS (OHO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:13:41 (UTC+8)

Informacje o cenie OHO PLUS (OHO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.437614
$ 0.437614
Minimum 24h
$ 0.99
$ 0.99
Maksimum 24h

$ 0.437614
$ 0.437614

$ 0.99
$ 0.99

--
--

--
--

+0.53%

+13.57%

+96.84%

+96.84%

Aktualna cena OHO PLUS (OHO) wynosi $ 0.947192. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OHO wahał się między $ 0.437614 a $ 0.99, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OHO w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OHO zmieniły się o +0.53% w ciągu ostatniej godziny, o +13.57% w ciągu 24 godzin i o +96.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OHO PLUS (OHO)

--
--

$ 253.63K
$ 253.63K

$ 159.13M
$ 159.13M

--
--

168,000,000
168,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa OHO PLUS wynosi --, przy $ 253.63K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OHO w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 168000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 159.13M.

Historia ceny OHO PLUS (OHO) – USD

Śledź zmiany ceny OHO PLUS dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.11317597+13.57%
30 Dni$ +0.449047+90.14%
60 dni$ +0.097191+11.43%
90 dni$ +0.946192+94,619.20%
Dzisiejsza zmiana ceny OHO PLUS

DziśOHO odnotował zmianę $ +0.11317597 (+13.57%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny OHO PLUS

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.449047 (+90.14%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny OHO PLUS

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę OHO o $ +0.097191(+11.43%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny OHO PLUS

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.946192 (+94,619.20%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe OHO PLUS (OHO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen OHO PLUS.

Co to jest OHO PLUS (OHO)

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

OHO PLUS jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w OHO PLUS. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu OHO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące OHO PLUS na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno OHO PLUS będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny OHO PLUS (w USD)

Jaka będzie wartość OHO PLUS (OHO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OHO PLUS (OHO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OHO PLUS.

Sprawdź teraz prognozę ceny OHO PLUS!

Tokenomika OHO PLUS (OHO)

Zrozumienie tokenomiki OHO PLUS (OHO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OHOjuż teraz!

Jak kupić OHO PLUS (OHO)

Szukasz jak kupić OHO PLUS? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić OHO PLUS na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

OHO na lokalne waluty

1 OHO PLUS(OHO) do VND
24,925.35748
1 OHO PLUS(OHO) do AUD
A$1.44920376
1 OHO PLUS(OHO) do GBP
0.71986592
1 OHO PLUS(OHO) do EUR
0.81458512
1 OHO PLUS(OHO) do USD
$0.947192
1 OHO PLUS(OHO) do MYR
RM3.95926256
1 OHO PLUS(OHO) do TRY
39.88625512
1 OHO PLUS(OHO) do JPY
¥144.920376
1 OHO PLUS(OHO) do ARS
ARS$1,374.72605304
1 OHO PLUS(OHO) do RUB
77.04459728
1 OHO PLUS(OHO) do INR
83.93068312
1 OHO PLUS(OHO) do IDR
Rp15,786.52701872
1 OHO PLUS(OHO) do PHP
55.64753
1 OHO PLUS(OHO) do EGP
￡E.44.8969008
1 OHO PLUS(OHO) do BRL
R$5.07694912
1 OHO PLUS(OHO) do CAD
C$1.33554072
1 OHO PLUS(OHO) do BDT
115.42481712
1 OHO PLUS(OHO) do NGN
1,366.798056
1 OHO PLUS(OHO) do COP
$3,643.0425108
1 OHO PLUS(OHO) do ZAR
R.16.49061272
1 OHO PLUS(OHO) do UAH
39.83889552
1 OHO PLUS(OHO) do TZS
T.Sh.2,327.250744
1 OHO PLUS(OHO) do VES
Bs211.223816
1 OHO PLUS(OHO) do CLP
$894.149248
1 OHO PLUS(OHO) do PKR
Rs267.71434688
1 OHO PLUS(OHO) do KZT
497.47471032
1 OHO PLUS(OHO) do THB
฿30.72690848
1 OHO PLUS(OHO) do TWD
NT$29.27770472
1 OHO PLUS(OHO) do AED
د.إ3.47619464
1 OHO PLUS(OHO) do CHF
Fr0.7577536
1 OHO PLUS(OHO) do HKD
HK$7.35968184
1 OHO PLUS(OHO) do AMD
֏362.3482996
1 OHO PLUS(OHO) do MAD
.د.م8.81835752
1 OHO PLUS(OHO) do MXN
$17.6177712
1 OHO PLUS(OHO) do SAR
ريال3.55197
1 OHO PLUS(OHO) do ETB
Br145.22347744
1 OHO PLUS(OHO) do KES
KSh122.41509408
1 OHO PLUS(OHO) do JOD
د.أ0.671559128
1 OHO PLUS(OHO) do PLN
3.49513848
1 OHO PLUS(OHO) do RON
лв4.17711672
1 OHO PLUS(OHO) do SEK
kr9.0456836
1 OHO PLUS(OHO) do BGN
лв1.6102264
1 OHO PLUS(OHO) do HUF
Ft318.48383808
1 OHO PLUS(OHO) do CZK
20.06152656
1 OHO PLUS(OHO) do KWD
د.ك0.290787944
1 OHO PLUS(OHO) do ILS
3.078374
1 OHO PLUS(OHO) do BOB
Bs6.5356248
1 OHO PLUS(OHO) do AZN
1.6102264
1 OHO PLUS(OHO) do TJS
SM8.761526
1 OHO PLUS(OHO) do GEL
2.56689032
1 OHO PLUS(OHO) do AOA
Kz867.391074
1 OHO PLUS(OHO) do BHD
.د.ب0.356144192
1 OHO PLUS(OHO) do BMD
$0.947192
1 OHO PLUS(OHO) do DKK
kr6.13780416
1 OHO PLUS(OHO) do HNL
L24.96798112
1 OHO PLUS(OHO) do MUR
43.58977584
1 OHO PLUS(OHO) do NAD
$16.4811408
1 OHO PLUS(OHO) do NOK
kr9.6613584
1 OHO PLUS(OHO) do NZD
$1.66705792
1 OHO PLUS(OHO) do PAB
B/.0.947192
1 OHO PLUS(OHO) do PGK
K4.025566
1 OHO PLUS(OHO) do QAR
ر.ق3.44777888
1 OHO PLUS(OHO) do RSD
дин.96.49044904
1 OHO PLUS(OHO) do UZS
soʻm11,276.09343392
1 OHO PLUS(OHO) do ALL
L79.60201568
1 OHO PLUS(OHO) do ANG
ƒ1.69547368
1 OHO PLUS(OHO) do AWG
ƒ1.7049456
1 OHO PLUS(OHO) do BBD
$1.894384
1 OHO PLUS(OHO) do BAM
KM1.6102264
1 OHO PLUS(OHO) do BIF
Fr2,793.269208
1 OHO PLUS(OHO) do BND
$1.2313496
1 OHO PLUS(OHO) do BSD
$0.947192
1 OHO PLUS(OHO) do JMD
$152.4505524
1 OHO PLUS(OHO) do KHR
3,803.97990352
1 OHO PLUS(OHO) do KMF
Fr403.503792
1 OHO PLUS(OHO) do LAK
20,591.13002296
1 OHO PLUS(OHO) do LKR
රු288.50521128
1 OHO PLUS(OHO) do MDL
L16.1496236
1 OHO PLUS(OHO) do MGA
Ar4,266.626364
1 OHO PLUS(OHO) do MOP
P7.577536
1 OHO PLUS(OHO) do MVR
14.5867568
1 OHO PLUS(OHO) do MWK
MK1,644.42950312
1 OHO PLUS(OHO) do MZN
MT60.5729284
1 OHO PLUS(OHO) do NPR
रु134.44443248
1 OHO PLUS(OHO) do PYG
6,717.485664
1 OHO PLUS(OHO) do RWF
Fr1,376.269976
1 OHO PLUS(OHO) do SBD
$7.78591824
1 OHO PLUS(OHO) do SCR
12.98600232
1 OHO PLUS(OHO) do SRD
$36.5142516
1 OHO PLUS(OHO) do SVC
$8.27845808
1 OHO PLUS(OHO) do SZL
L16.53797232
1 OHO PLUS(OHO) do TMT
m3.315172
1 OHO PLUS(OHO) do TND
د.ت2.806529896
1 OHO PLUS(OHO) do TTD
$6.41248984
1 OHO PLUS(OHO) do UGX
Sh3,311.383232
1 OHO PLUS(OHO) do XAF
Fr539.89944
1 OHO PLUS(OHO) do XCD
$2.5574184
1 OHO PLUS(OHO) do XOF
Fr539.89944
1 OHO PLUS(OHO) do XPF
Fr97.560776
1 OHO PLUS(OHO) do BWP
P12.77762008
1 OHO PLUS(OHO) do BZD
$1.90385592
1 OHO PLUS(OHO) do CVE
$91.03462312
1 OHO PLUS(OHO) do DJF
Fr167.652984
1 OHO PLUS(OHO) do DOP
$60.79078256
1 OHO PLUS(OHO) do DZD
د.ج124.0347924
1 OHO PLUS(OHO) do FJD
$2.15959776
1 OHO PLUS(OHO) do GNF
Fr8,235.83444
1 OHO PLUS(OHO) do GTQ
Q7.25549072
1 OHO PLUS(OHO) do GYD
$198.11467872
1 OHO PLUS(OHO) do ISK
kr120.293384

Zasoby OHO PLUS

Aby lepiej zrozumieć OHO PLUS, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa OHO PLUS
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące OHO PLUS

Jaka jest dziś wartość OHO PLUS (OHO)?
Aktualna cena OHO w USD wynosi 0.947192USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OHO do USD?
Aktualna cena OHO w USD wynosi $ 0.947192. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OHO PLUS?
Kapitalizacja rynkowa dla OHO wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OHO w obiegu?
W obiegu OHO znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OHO?
OHO osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OHO?
OHO zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu OHO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OHO wynosi $ 253.63K USD.
Czy w tym roku OHO pójdzie wyżej?
OHO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OHO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe OHO PLUS (OHO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$0.947192
$103,005.81

$3,399.97

$160.28

$0.9999

$1,477.82

$103,005.81

$3,399.97

$160.28

$2.3256

$1.0857

$0.00000

$0.00000

$0.03585

$0.00418

$0.00664

$0.000010593

$0.0000000601

$0.1958

$1.5105

$0.01988

