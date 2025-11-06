GiełdaDEX+
Aktualna cena Mindfak to 0.001311 USD. Śledź aktualizacje cen MINDFAK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MINDFAK łatwo w MEXC już teraz.

Cena Mindfak(MINDFAK)

Aktualna cena 1 MINDFAK do USD:

$0.001311
$0.001311
-11.29%1D
USD
Mindfak (MINDFAK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:03:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Mindfak (MINDFAK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.001285
$ 0.001285
Minimum 24h
$ 0.001535
$ 0.001535
Maksimum 24h

$ 0.001285
$ 0.001285

$ 0.001535
$ 0.001535

$ 0.017928448987980853
$ 0.017928448987980853

$ 0.000043784948955273
$ 0.000043784948955273

-0.69%

-11.29%

+53.15%

+53.15%

Aktualna cena Mindfak (MINDFAK) wynosi $ 0.001311. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MINDFAK wahał się między $ 0.001285 a $ 0.001535, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MINDFAK w historii to $ 0.017928448987980853, a najniższy to $ 0.000043784948955273.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MINDFAK zmieniły się o -0.69% w ciągu ostatniej godziny, o -11.29% w ciągu 24 godzin i o +53.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mindfak (MINDFAK)

No.2131

$ 904.59K
$ 904.59K

$ 242.17K
$ 242.17K

$ 904.59K
$ 904.59K

690.00M
690.00M

690,000,000
690,000,000

690,000,000
690,000,000

100.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Mindfak wynosi $ 904.59K, przy $ 242.17K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MINDFAK w obiegu wynosi 690.00M, przy całkowitej podaży 690000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 904.59K.

Historia ceny Mindfak (MINDFAK) – USD

Śledź zmiany ceny Mindfak dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00016685-11.29%
30 Dni$ -0.003209-71.00%
60 dni$ -0.005863-81.73%
90 dni$ -0.002689-67.23%
Dzisiejsza zmiana ceny Mindfak

DziśMINDFAK odnotował zmianę $ -0.00016685 (-11.29%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Mindfak

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.003209 (-71.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Mindfak

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MINDFAK o $ -0.005863(-81.73%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Mindfak

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.002689 (-67.23%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Mindfak (MINDFAK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Mindfak.

Co to jest Mindfak (MINDFAK)

Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk.

Mindfak jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Mindfak. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MINDFAK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Mindfak na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Mindfak będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Mindfak (w USD)

Jaka będzie wartość Mindfak (MINDFAK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mindfak (MINDFAK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mindfak.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mindfak!

Tokenomika Mindfak (MINDFAK)

Zrozumienie tokenomiki Mindfak (MINDFAK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MINDFAKjuż teraz!

Jak kupić Mindfak (MINDFAK)

Szukasz jak kupić Mindfak? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Mindfak na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Mindfak

Aby lepiej zrozumieć Mindfak, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Mindfak
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Mindfak

Jaka jest dziś wartość Mindfak (MINDFAK)?
Aktualna cena MINDFAK w USD wynosi 0.001311USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MINDFAK do USD?
Aktualna cena MINDFAK w USD wynosi $ 0.001311. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mindfak?
Kapitalizacja rynkowa dla MINDFAK wynosi $ 904.59K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MINDFAK w obiegu?
W obiegu MINDFAK znajduje się 690.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MINDFAK?
MINDFAK osiąga ATH w wysokości 0.017928448987980853 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MINDFAK?
MINDFAK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000043784948955273 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MINDFAK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MINDFAK wynosi $ 242.17K USD.
Czy w tym roku MINDFAK pójdzie wyżej?
MINDFAK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MINDFAK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:03:01 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$0.001311
$103,300.70

$3,403.05

$160.84

$0.9999

$1,477.64

$103,300.70

$3,403.05

$160.84

$2.3381

$1.0895

$0.00000

$0.00000

$0.03585

$0.00433

$0.00664

$0.000011909

$0.0000000605

$0.1943

$1.4755

$0.02039

