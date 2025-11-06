GiełdaDEX+
Aktualna cena Mastercard to 553.84 USD. Śledź aktualizacje cen MAON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAON

Informacje o cenie MAON

Czym jest MAON

Oficjalna strona internetowa MAON

Tokenomika MAON

Prognoza cen MAON

Historia MAON

Przewodnik zakupowy MAON

Przelicznik MAON-fiat

MAON na spot

Earn

Logo Mastercard

Cena Mastercard(MAON)

Aktualna cena 1 MAON do USD:

$553.84
$553.84
+0.41%1D
USD
Mastercard (MAON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:59:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Mastercard (MAON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 548.83
$ 548.83
Minimum 24h
$ 556.75
$ 556.75
Maksimum 24h

$ 548.83
$ 548.83

$ 556.75
$ 556.75

$ 604.8777949802613
$ 604.8777949802613

$ 541.1678571329096
$ 541.1678571329096

+0.13%

+0.41%

-0.69%

-0.69%

Aktualna cena Mastercard (MAON) wynosi $ 553.84. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAON wahał się między $ 548.83 a $ 556.75, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAON w historii to $ 604.8777949802613, a najniższy to $ 541.1678571329096.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAON zmieniły się o +0.13% w ciągu ostatniej godziny, o +0.41% w ciągu 24 godzin i o -0.69% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mastercard (MAON)

No.2046

$ 1.12M
$ 1.12M

$ 57.16K
$ 57.16K

$ 1.12M
$ 1.12M

2.02K
2.02K

2,020.8669544
2,020.8669544

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Mastercard wynosi $ 1.12M, przy $ 57.16K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAON w obiegu wynosi 2.02K, przy całkowitej podaży 2020.8669544. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.12M.

Historia ceny Mastercard (MAON) – USD

Śledź zmiany ceny Mastercard dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +2.2615+0.41%
30 Dni$ -23.82-4.13%
60 dni$ +3.84+0.69%
90 dni$ +3.84+0.69%
Dzisiejsza zmiana ceny Mastercard

DziśMAON odnotował zmianę $ +2.2615 (+0.41%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Mastercard

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -23.82 (-4.13%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Mastercard

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MAON o $ +3.84(+0.69%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Mastercard

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +3.84 (+0.69%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Mastercard (MAON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Mastercard.

Co to jest Mastercard (MAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Mastercard. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MAON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Mastercard na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Mastercard będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Mastercard (w USD)

Jaka będzie wartość Mastercard (MAON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mastercard (MAON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mastercard.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mastercard!

Tokenomika Mastercard (MAON)

Zrozumienie tokenomiki Mastercard (MAON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAONjuż teraz!

Jak kupić Mastercard (MAON)

Szukasz jak kupić Mastercard? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Mastercard na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MAON na lokalne waluty

1 Mastercard(MAON) do VND
14,574,299.6
1 Mastercard(MAON) do AUD
A$847.3752
1 Mastercard(MAON) do GBP
420.9184
1 Mastercard(MAON) do EUR
476.3024
1 Mastercard(MAON) do USD
$553.84
1 Mastercard(MAON) do MYR
RM2,315.0512
1 Mastercard(MAON) do TRY
23,322.2024
1 Mastercard(MAON) do JPY
¥84,737.52
1 Mastercard(MAON) do ARS
ARS$803,826.7608
1 Mastercard(MAON) do RUB
45,049.3456
1 Mastercard(MAON) do INR
49,075.7624
1 Mastercard(MAON) do IDR
Rp9,230,662.9744
1 Mastercard(MAON) do PHP
32,538.1
1 Mastercard(MAON) do EGP
￡E.26,252.016
1 Mastercard(MAON) do BRL
R$2,968.5824
1 Mastercard(MAON) do CAD
C$780.9144
1 Mastercard(MAON) do BDT
67,490.9424
1 Mastercard(MAON) do NGN
799,191.12
1 Mastercard(MAON) do COP
$2,130,151.716
1 Mastercard(MAON) do ZAR
R.9,642.3544
1 Mastercard(MAON) do UAH
23,294.5104
1 Mastercard(MAON) do TZS
T.Sh.1,360,784.88
1 Mastercard(MAON) do VES
Bs123,506.32
1 Mastercard(MAON) do CLP
$522,824.96
1 Mastercard(MAON) do PKR
Rs156,537.3376
1 Mastercard(MAON) do KZT
290,882.3064
1 Mastercard(MAON) do THB
฿17,966.5696
1 Mastercard(MAON) do TWD
NT$17,119.1944
1 Mastercard(MAON) do AED
د.إ2,032.5928
1 Mastercard(MAON) do CHF
Fr443.072
1 Mastercard(MAON) do HKD
HK$4,303.3368
1 Mastercard(MAON) do AMD
֏211,871.492
1 Mastercard(MAON) do MAD
.د.م5,156.2504
1 Mastercard(MAON) do MXN
$10,301.424
1 Mastercard(MAON) do SAR
ريال2,076.9
1 Mastercard(MAON) do ETB
Br84,914.7488
1 Mastercard(MAON) do KES
KSh71,578.2816
1 Mastercard(MAON) do JOD
د.أ392.67256
1 Mastercard(MAON) do PLN
2,043.6696
1 Mastercard(MAON) do RON
лв2,442.4344
1 Mastercard(MAON) do SEK
kr5,289.172
1 Mastercard(MAON) do BGN
лв941.528
1 Mastercard(MAON) do HUF
Ft186,223.1616
1 Mastercard(MAON) do CZK
11,730.3312
1 Mastercard(MAON) do KWD
د.ك170.02888
1 Mastercard(MAON) do ILS
1,799.98
1 Mastercard(MAON) do BOB
Bs3,821.496
1 Mastercard(MAON) do AZN
941.528
1 Mastercard(MAON) do TJS
SM5,123.02
1 Mastercard(MAON) do GEL
1,500.9064
1 Mastercard(MAON) do AOA
Kz507,178.98
1 Mastercard(MAON) do BHD
.د.ب208.24384
1 Mastercard(MAON) do BMD
$553.84
1 Mastercard(MAON) do DKK
kr3,588.8832
1 Mastercard(MAON) do HNL
L14,599.2224
1 Mastercard(MAON) do MUR
25,487.7168
1 Mastercard(MAON) do NAD
$9,636.816
1 Mastercard(MAON) do NOK
kr5,649.168
1 Mastercard(MAON) do NZD
$974.7584
1 Mastercard(MAON) do PAB
B/.553.84
1 Mastercard(MAON) do PGK
K2,353.82
1 Mastercard(MAON) do QAR
ر.ق2,015.9776
1 Mastercard(MAON) do RSD
дин.56,419.6808
1 Mastercard(MAON) do UZS
soʻm6,593,332.2784
1 Mastercard(MAON) do ALL
L46,544.7136
1 Mastercard(MAON) do ANG
ƒ991.3736
1 Mastercard(MAON) do AWG
ƒ996.912
1 Mastercard(MAON) do BBD
$1,107.68
1 Mastercard(MAON) do BAM
KM941.528
1 Mastercard(MAON) do BIF
Fr1,633,274.16
1 Mastercard(MAON) do BND
$719.992
1 Mastercard(MAON) do BSD
$553.84
1 Mastercard(MAON) do JMD
$89,140.548
1 Mastercard(MAON) do KHR
2,224,254.6704
1 Mastercard(MAON) do KMF
Fr235,935.84
1 Mastercard(MAON) do LAK
12,039,999.7592
1 Mastercard(MAON) do LKR
රු168,694.1256
1 Mastercard(MAON) do MDL
L9,442.972
1 Mastercard(MAON) do MGA
Ar2,494,772.28
1 Mastercard(MAON) do MOP
P4,430.72
1 Mastercard(MAON) do MVR
8,529.136
1 Mastercard(MAON) do MWK
MK961,527.1624
1 Mastercard(MAON) do MZN
MT35,418.068
1 Mastercard(MAON) do NPR
रु78,612.0496
1 Mastercard(MAON) do PYG
3,927,833.28
1 Mastercard(MAON) do RWF
Fr804,729.52
1 Mastercard(MAON) do SBD
$4,552.5648
1 Mastercard(MAON) do SCR
7,593.1464
1 Mastercard(MAON) do SRD
$21,350.532
1 Mastercard(MAON) do SVC
$4,840.5616
1 Mastercard(MAON) do SZL
L9,670.0464
1 Mastercard(MAON) do TMT
m1,938.44
1 Mastercard(MAON) do TND
د.ت1,641.02792
1 Mastercard(MAON) do TTD
$3,749.4968
1 Mastercard(MAON) do UGX
Sh1,936,224.64
1 Mastercard(MAON) do XAF
Fr315,688.8
1 Mastercard(MAON) do XCD
$1,495.368
1 Mastercard(MAON) do XOF
Fr315,688.8
1 Mastercard(MAON) do XPF
Fr57,045.52
1 Mastercard(MAON) do BWP
P7,471.3016
1 Mastercard(MAON) do BZD
$1,113.2184
1 Mastercard(MAON) do CVE
$53,229.5624
1 Mastercard(MAON) do DJF
Fr98,029.68
1 Mastercard(MAON) do DOP
$35,545.4512
1 Mastercard(MAON) do DZD
د.ج72,536.4248
1 Mastercard(MAON) do FJD
$1,262.7552
1 Mastercard(MAON) do GNF
Fr4,815,638.8
1 Mastercard(MAON) do GTQ
Q4,242.4144
1 Mastercard(MAON) do GYD
$115,841.1744
1 Mastercard(MAON) do ISK
kr70,337.68

Zasoby Mastercard

Aby lepiej zrozumieć Mastercard, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Mastercard
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Mastercard

Jaka jest dziś wartość Mastercard (MAON)?
Aktualna cena MAON w USD wynosi 553.84USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAON do USD?
Aktualna cena MAON w USD wynosi $ 553.84. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mastercard?
Kapitalizacja rynkowa dla MAON wynosi $ 1.12M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAON w obiegu?
W obiegu MAON znajduje się 2.02K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAON?
MAON osiąga ATH w wysokości 604.8777949802613 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAON?
MAON zaliczył cenę ATL w wysokości 541.1678571329096 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAON wynosi $ 57.16K USD.
Czy w tym roku MAON pójdzie wyżej?
MAON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:59:55 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MAON do USD

Kwota

MAON
MAON
USD
USD

1 MAON = 553.84 USD

Handluj MAON

MAON/USDT
$553.84
$553.84$553.84
+0.39%

