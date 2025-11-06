GiełdaDEX+
Aktualna cena Manyu to 0.000000020555 USD. Śledź aktualizacje cen MANYU do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MANYU łatwo w MEXC już teraz.

Cena Manyu(MANYU)

Aktualna cena 1 MANYU do USD:

$0.000000020555
+13.11%1D
USD
Manyu (MANYU) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:59:40 (UTC+8)

Informacje o cenie Manyu (MANYU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000000016411
Minimum 24h
$ 0.0000000259
Maksimum 24h

$ 0.000000016411
$ 0.0000000259
--
--
-0.26%

+13.11%

-23.40%

-23.40%

Aktualna cena Manyu (MANYU) wynosi $ 0.000000020555. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MANYU wahał się między $ 0.000000016411 a $ 0.0000000259, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MANYU w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MANYU zmieniły się o -0.26% w ciągu ostatniej godziny, o +13.11% w ciągu 24 godzin i o -23.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Manyu (MANYU)

--
$ 297.13K
$ 0.00
--
--
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Manyu wynosi --, przy $ 297.13K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MANYU w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Manyu (MANYU) – USD

Śledź zmiany ceny Manyu dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000000238242+13.11%
30 Dni$ -0.000000024301-54.18%
60 dni$ +0.000000004717+29.78%
90 dni$ -0.000000000244-1.18%
Dzisiejsza zmiana ceny Manyu

DziśMANYU odnotował zmianę $ +0.00000000238242 (+13.11%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Manyu

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000000024301 (-54.18%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Manyu

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MANYU o $ +0.000000004717(+29.78%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Manyu

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000000000244 (-1.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Manyu (MANYU)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Manyu.

Co to jest Manyu (MANYU)

Manyu to znany influencer związany z Shiba Inu, posiadający blisko 20 milionów obserwujących na social mediach.

Manyu jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Manyu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MANYU, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Manyu na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Manyu będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Manyu (w USD)

Jaka będzie wartość Manyu (MANYU) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Manyu (MANYU) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Manyu.

Sprawdź teraz prognozę ceny Manyu!

Tokenomika Manyu (MANYU)

Zrozumienie tokenomiki Manyu (MANYU) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MANYUjuż teraz!

Jak kupić Manyu (MANYU)

Szukasz jak kupić Manyu? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Manyu na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MANYU na lokalne waluty

1 Manyu(MANYU) do VND
0.000540904825
1 Manyu(MANYU) do AUD
A$0.00000003144915
1 Manyu(MANYU) do GBP
0.0000000156218
1 Manyu(MANYU) do EUR
0.0000000176773
1 Manyu(MANYU) do USD
$0.000000020555
1 Manyu(MANYU) do MYR
RM0.0000000859199
1 Manyu(MANYU) do TRY
0.00000086557105
1 Manyu(MANYU) do JPY
¥0.000003144915
1 Manyu(MANYU) do ARS
ARS$0.00002983291035
1 Manyu(MANYU) do RUB
0.0000016719437
1 Manyu(MANYU) do INR
0.00000182137855
1 Manyu(MANYU) do IDR
Rp0.0003425831963
1 Manyu(MANYU) do PHP
0.00000120760625
1 Manyu(MANYU) do EGP
￡E.0.000000974307
1 Manyu(MANYU) do BRL
R$0.0000001101748
1 Manyu(MANYU) do CAD
C$0.00000002898255
1 Manyu(MANYU) do BDT
0.0000025048323
1 Manyu(MANYU) do NGN
0.000029660865
1 Manyu(MANYU) do COP
$0.00007905761325
1 Manyu(MANYU) do ZAR
R.0.00000035786255
1 Manyu(MANYU) do UAH
0.0000008645433
1 Manyu(MANYU) do TZS
T.Sh.0.000050503635
1 Manyu(MANYU) do VES
Bs0.000004583765
1 Manyu(MANYU) do CLP
$0.00001940392
1 Manyu(MANYU) do PKR
Rs0.0000058096652
1 Manyu(MANYU) do KZT
0.00001079569155
1 Manyu(MANYU) do THB
฿0.0000006668042
1 Manyu(MANYU) do TWD
NT$0.00000063535505
1 Manyu(MANYU) do AED
د.إ0.00000007543685
1 Manyu(MANYU) do CHF
Fr0.000000016444
1 Manyu(MANYU) do HKD
HK$0.00000015971235
1 Manyu(MANYU) do AMD
֏0.00000786331525
1 Manyu(MANYU) do MAD
.د.م0.00000019136705
1 Manyu(MANYU) do MXN
$0.000000382323
1 Manyu(MANYU) do SAR
ريال0.00000007708125
1 Manyu(MANYU) do ETB
Br0.0000031514926
1 Manyu(MANYU) do KES
KSh0.0000026565282
1 Manyu(MANYU) do JOD
د.أ0.000000014573495
1 Manyu(MANYU) do PLN
0.00000007584795
1 Manyu(MANYU) do RON
лв0.00000009064755
1 Manyu(MANYU) do SEK
kr0.00000019630025
1 Manyu(MANYU) do BGN
лв0.0000000349435
1 Manyu(MANYU) do HUF
Ft0.0000069114132
1 Manyu(MANYU) do CZK
0.0000004353549
1 Manyu(MANYU) do KWD
د.ك0.000000006310385
1 Manyu(MANYU) do ILS
0.00000006680375
1 Manyu(MANYU) do BOB
Bs0.0000001418295
1 Manyu(MANYU) do AZN
0.0000000349435
1 Manyu(MANYU) do TJS
SM0.00000019013375
1 Manyu(MANYU) do GEL
0.00000005570405
1 Manyu(MANYU) do AOA
Kz0.00001882324125
1 Manyu(MANYU) do BHD
.د.ب0.00000000772868
1 Manyu(MANYU) do BMD
$0.000000020555
1 Manyu(MANYU) do DKK
kr0.0000001331964
1 Manyu(MANYU) do HNL
L0.0000005418298
1 Manyu(MANYU) do MUR
0.0000009459411
1 Manyu(MANYU) do NAD
$0.000000357657
1 Manyu(MANYU) do NOK
kr0.000000209661
1 Manyu(MANYU) do NZD
$0.0000000361768
1 Manyu(MANYU) do PAB
B/.0.000000020555
1 Manyu(MANYU) do PGK
K0.00000008735875
1 Manyu(MANYU) do QAR
ر.ق0.0000000748202
1 Manyu(MANYU) do RSD
дин.0.00000209393785
1 Manyu(MANYU) do UZS
soʻm0.0002447023418
1 Manyu(MANYU) do ALL
L0.0000017274422
1 Manyu(MANYU) do ANG
ƒ0.00000003679345
1 Manyu(MANYU) do AWG
ƒ0.000000036999
1 Manyu(MANYU) do BBD
$0.00000004111
1 Manyu(MANYU) do BAM
KM0.0000000349435
1 Manyu(MANYU) do BIF
Fr0.000060616695
1 Manyu(MANYU) do BND
$0.0000000267215
1 Manyu(MANYU) do BSD
$0.000000020555
1 Manyu(MANYU) do JMD
$0.00000330832725
1 Manyu(MANYU) do KHR
0.0000825501133
1 Manyu(MANYU) do KMF
Fr0.00000875643
1 Manyu(MANYU) do LAK
0.00044684781715
1 Manyu(MANYU) do LKR
රු0.00000626084745
1 Manyu(MANYU) do MDL
L0.00000035046275
1 Manyu(MANYU) do MGA
Ar0.0000925899975
1 Manyu(MANYU) do MOP
P0.00000016444
1 Manyu(MANYU) do MVR
0.000000316547
1 Manyu(MANYU) do MWK
MK0.00003568574105
1 Manyu(MANYU) do MZN
MT0.00000131449225
1 Manyu(MANYU) do NPR
रु0.0000029175767
1 Manyu(MANYU) do PYG
0.00014577606
1 Manyu(MANYU) do RWF
Fr0.000029866415
1 Manyu(MANYU) do SBD
$0.0000001689621
1 Manyu(MANYU) do SCR
0.00000028180905
1 Manyu(MANYU) do SRD
$0.00000079239525
1 Manyu(MANYU) do SVC
$0.0000001796507
1 Manyu(MANYU) do SZL
L0.0000003588903
1 Manyu(MANYU) do TMT
m0.0000000719425
1 Manyu(MANYU) do TND
د.ت0.000000060904465
1 Manyu(MANYU) do TTD
$0.00000013915735
1 Manyu(MANYU) do UGX
Sh0.00007186028
1 Manyu(MANYU) do XAF
Fr0.00001171635
1 Manyu(MANYU) do XCD
$0.0000000554985
1 Manyu(MANYU) do XOF
Fr0.00001171635
1 Manyu(MANYU) do XPF
Fr0.000002117165
1 Manyu(MANYU) do BWP
P0.00000027728695
1 Manyu(MANYU) do BZD
$0.00000004131555
1 Manyu(MANYU) do CVE
$0.00000197554105
1 Manyu(MANYU) do DJF
Fr0.000003638235
1 Manyu(MANYU) do DOP
$0.0000013192199
1 Manyu(MANYU) do DZD
د.ج0.00000269208835
1 Manyu(MANYU) do FJD
$0.0000000468654
1 Manyu(MANYU) do GNF
Fr0.000178725725
1 Manyu(MANYU) do GTQ
Q0.0000001574513
1 Manyu(MANYU) do GYD
$0.0000042992838
1 Manyu(MANYU) do ISK
kr0.000002610485

Zasoby Manyu

Aby lepiej zrozumieć Manyu, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Manyu

Jaka jest dziś wartość Manyu (MANYU)?
Aktualna cena MANYU w USD wynosi 0.000000020555USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MANYU do USD?
Aktualna cena MANYU w USD wynosi $ 0.000000020555. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Manyu?
Kapitalizacja rynkowa dla MANYU wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MANYU w obiegu?
W obiegu MANYU znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MANYU?
MANYU osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MANYU?
MANYU zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu MANYU?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MANYU wynosi $ 297.13K USD.
Czy w tym roku MANYU pójdzie wyżej?
MANYU może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MANYU, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:59:40 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

