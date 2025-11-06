GiełdaDEX+
Aktualna cena Lunch Protocol to 0.00086 USD. Śledź aktualizacje cen LUNCH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LUNCH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LUNCH

Informacje o cenie LUNCH

Czym jest LUNCH

Biała księga LUNCH

Oficjalna strona internetowa LUNCH

Tokenomika LUNCH

Prognoza cen LUNCH

Historia LUNCH

Przewodnik zakupowy LUNCH

Przelicznik LUNCH-fiat

LUNCH na spot

USDT-M Futures LUNCH

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Lunch Protocol

Cena Lunch Protocol(LUNCH)

Aktualna cena 1 LUNCH do USD:

$0.00086
$0.00086$0.00086
+3.24%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:58:56 (UTC+8)

Informacje o cenie Lunch Protocol (LUNCH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000774
$ 0.000774$ 0.000774
Minimum 24h
$ 0.000864
$ 0.000864$ 0.000864
Maksimum 24h

$ 0.000774
$ 0.000774$ 0.000774

$ 0.000864
$ 0.000864$ 0.000864

--
----

--
----

0.00%

+3.24%

+65.06%

+65.06%

Aktualna cena Lunch Protocol (LUNCH) wynosi $ 0.00086. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LUNCH wahał się między $ 0.000774 a $ 0.000864, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LUNCH w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LUNCH zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +3.24% w ciągu 24 godzin i o +65.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lunch Protocol (LUNCH)

--
----

$ 10.10K
$ 10.10K$ 10.10K

$ 860.00K
$ 860.00K$ 860.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Obecna kapitalizacja rynkowa Lunch Protocol wynosi --, przy $ 10.10K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LUNCH w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 860.00K.

Historia ceny Lunch Protocol (LUNCH) – USD

Śledź zmiany ceny Lunch Protocol dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00002699+3.24%
30 Dni$ +0.0002+30.30%
60 dni$ -0.000728-45.85%
90 dni$ -0.000659-43.39%
Dzisiejsza zmiana ceny Lunch Protocol

DziśLUNCH odnotował zmianę $ +0.00002699 (+3.24%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Lunch Protocol

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0002 (+30.30%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Lunch Protocol

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LUNCH o $ -0.000728(-45.85%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Lunch Protocol

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000659 (-43.39%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Lunch Protocol (LUNCH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Lunch Protocol.

Co to jest Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Lunch Protocol. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LUNCH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Lunch Protocol na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Lunch Protocol będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Lunch Protocol (w USD)

Jaka będzie wartość Lunch Protocol (LUNCH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lunch Protocol (LUNCH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lunch Protocol.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lunch Protocol!

Tokenomika Lunch Protocol (LUNCH)

Zrozumienie tokenomiki Lunch Protocol (LUNCH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LUNCHjuż teraz!

Jak kupić Lunch Protocol (LUNCH)

Szukasz jak kupić Lunch Protocol? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Lunch Protocol na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Lunch Protocol

Aby lepiej zrozumieć Lunch Protocol, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Lunch Protocol
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Lunch Protocol

Jaka jest dziś wartość Lunch Protocol (LUNCH)?
Aktualna cena LUNCH w USD wynosi 0.00086USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LUNCH do USD?
Aktualna cena LUNCH w USD wynosi $ 0.00086. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lunch Protocol?
Kapitalizacja rynkowa dla LUNCH wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LUNCH w obiegu?
W obiegu LUNCH znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LUNCH?
LUNCH osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LUNCH?
LUNCH zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu LUNCH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LUNCH wynosi $ 10.10K USD.
Czy w tym roku LUNCH pójdzie wyżej?
LUNCH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LUNCH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:58:56 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

