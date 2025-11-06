GiełdaDEX+
Aktualna cena LITAS to 0.3641 USD. Śledź aktualizacje cen LITAS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LITAS łatwo w MEXC już teraz.

Cena LITAS(LITAS)

Aktualna cena 1 LITAS do USD:

$0.3642
$0.3642$0.3642
-0.24%1D
USD
LITAS (LITAS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:56:46 (UTC+8)

Informacje o cenie LITAS (LITAS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.3208
$ 0.3208$ 0.3208
Minimum 24h
$ 0.3725
$ 0.3725$ 0.3725
Maksimum 24h

$ 0.3208
$ 0.3208$ 0.3208

$ 0.3725
$ 0.3725$ 0.3725

--
----

--
----

-0.47%

-0.24%

+19.41%

+19.41%

Aktualna cena LITAS (LITAS) wynosi $ 0.3641. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LITAS wahał się między $ 0.3208 a $ 0.3725, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LITAS w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LITAS zmieniły się o -0.47% w ciągu ostatniej godziny, o -0.24% w ciągu 24 godzin i o +19.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LITAS (LITAS)

--
----

$ 160.96K
$ 160.96K$ 160.96K

$ 36.41M
$ 36.41M$ 36.41M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa LITAS wynosi --, przy $ 160.96K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LITAS w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 36.41M.

Historia ceny LITAS (LITAS) – USD

Śledź zmiany ceny LITAS dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000876-0.24%
30 Dni$ +0.1191+48.61%
60 dni$ +0.1728+90.32%
90 dni$ +0.1324+57.14%
Dzisiejsza zmiana ceny LITAS

DziśLITAS odnotował zmianę $ -0.000876 (-0.24%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny LITAS

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.1191 (+48.61%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny LITAS

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LITAS o $ +0.1728(+90.32%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny LITAS

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.1324 (+57.14%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe LITAS (LITAS)?

Sprawdź teraz stronę historii cen LITAS.

Co to jest LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

LITAS jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w LITAS. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LITAS, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące LITAS na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno LITAS będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny LITAS (w USD)

Jaka będzie wartość LITAS (LITAS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LITAS (LITAS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LITAS.

Sprawdź teraz prognozę ceny LITAS!

Tokenomika LITAS (LITAS)

Zrozumienie tokenomiki LITAS (LITAS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LITASjuż teraz!

Jak kupić LITAS (LITAS)

Szukasz jak kupić LITAS? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić LITAS na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LITAS na lokalne waluty

Zasoby LITAS

Aby lepiej zrozumieć LITAS, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa LITAS
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące LITAS

Jaka jest dziś wartość LITAS (LITAS)?
Aktualna cena LITAS w USD wynosi 0.3641USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LITAS do USD?
Aktualna cena LITAS w USD wynosi $ 0.3641. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa LITAS?
Kapitalizacja rynkowa dla LITAS wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LITAS w obiegu?
W obiegu LITAS znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LITAS?
LITAS osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LITAS?
LITAS zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu LITAS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LITAS wynosi $ 160.96K USD.
Czy w tym roku LITAS pójdzie wyżej?
LITAS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LITAS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:56:46 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

