GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena LightningBitcoin to 0.0495 USD. Śledź aktualizacje cen LBTC1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LBTC1 łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena LightningBitcoin to 0.0495 USD. Śledź aktualizacje cen LBTC1 do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LBTC1 łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LBTC1

Informacje o cenie LBTC1

Czym jest LBTC1

Biała księga LBTC1

Oficjalna strona internetowa LBTC1

Tokenomika LBTC1

Prognoza cen LBTC1

Historia LBTC1

Przewodnik zakupowy LBTC1

Przelicznik LBTC1-fiat

LBTC1 na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo LightningBitcoin

Cena LightningBitcoin(LBTC1)

Aktualna cena 1 LBTC1 do USD:

$0.04948
$0.04948$0.04948
-0.04%1D
USD
LightningBitcoin (LBTC1) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:55:00 (UTC+8)

Informacje o cenie LightningBitcoin (LBTC1) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.04948
$ 0.04948$ 0.04948
Minimum 24h
$ 0.0495
$ 0.0495$ 0.0495
Maksimum 24h

$ 0.04948
$ 0.04948$ 0.04948

$ 0.0495
$ 0.0495$ 0.0495

$ 1,037.530029296875
$ 1,037.530029296875$ 1,037.530029296875

$ 0.05135513457072038
$ 0.05135513457072038$ 0.05135513457072038

+0.02%

-0.04%

-13.44%

-13.44%

Aktualna cena LightningBitcoin (LBTC1) wynosi $ 0.0495. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LBTC1 wahał się między $ 0.04948 a $ 0.0495, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LBTC1 w historii to $ 1,037.530029296875, a najniższy to $ 0.05135513457072038.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LBTC1 zmieniły się o +0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.04% w ciągu 24 godzin i o -13.44% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LightningBitcoin (LBTC1)

No.6902

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.24K
$ 56.24K$ 56.24K

$ 369.56K
$ 369.56K$ 369.56K

0.00
0.00 0.00

7,465,926
7,465,926 7,465,926

7,465,926
7,465,926 7,465,926

0.00%

2017-12-18 00:00:00

LBTC

Obecna kapitalizacja rynkowa LightningBitcoin wynosi $ 0.00, przy $ 56.24K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LBTC1 w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 7465926. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 369.56K.

Historia ceny LightningBitcoin (LBTC1) – USD

Śledź zmiany ceny LightningBitcoin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000198-0.04%
30 Dni$ -0.01103-18.23%
60 dni$ -0.00881-15.11%
90 dni$ -0.02642-34.80%
Dzisiejsza zmiana ceny LightningBitcoin

DziśLBTC1 odnotował zmianę $ -0.0000198 (-0.04%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny LightningBitcoin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01103 (-18.23%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny LightningBitcoin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LBTC1 o $ -0.00881(-15.11%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny LightningBitcoin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.02642 (-34.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe LightningBitcoin (LBTC1)?

Sprawdź teraz stronę historii cen LightningBitcoin.

Co to jest LightningBitcoin (LBTC1)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

LightningBitcoin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w LightningBitcoin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LBTC1, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące LightningBitcoin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno LightningBitcoin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny LightningBitcoin (w USD)

Jaka będzie wartość LightningBitcoin (LBTC1) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LightningBitcoin (LBTC1) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LightningBitcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny LightningBitcoin!

Tokenomika LightningBitcoin (LBTC1)

Zrozumienie tokenomiki LightningBitcoin (LBTC1) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LBTC1już teraz!

Jak kupić LightningBitcoin (LBTC1)

Szukasz jak kupić LightningBitcoin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić LightningBitcoin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LBTC1 na lokalne waluty

1 LightningBitcoin(LBTC1) do VND
1,302.5925
1 LightningBitcoin(LBTC1) do AUD
A$0.075735
1 LightningBitcoin(LBTC1) do GBP
0.03762
1 LightningBitcoin(LBTC1) do EUR
0.04257
1 LightningBitcoin(LBTC1) do USD
$0.0495
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MYR
RM0.20691
1 LightningBitcoin(LBTC1) do TRY
2.084445
1 LightningBitcoin(LBTC1) do JPY
¥7.5735
1 LightningBitcoin(LBTC1) do ARS
ARS$71.842815
1 LightningBitcoin(LBTC1) do RUB
4.026825
1 LightningBitcoin(LBTC1) do INR
4.38669
1 LightningBitcoin(LBTC1) do IDR
Rp824.99967
1 LightningBitcoin(LBTC1) do PHP
2.908125
1 LightningBitcoin(LBTC1) do EGP
￡E.2.346795
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BRL
R$0.26532
1 LightningBitcoin(LBTC1) do CAD
C$0.069795
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BDT
6.03207
1 LightningBitcoin(LBTC1) do NGN
71.4285
1 LightningBitcoin(LBTC1) do COP
$190.384425
1 LightningBitcoin(LBTC1) do ZAR
R.0.86229
1 LightningBitcoin(LBTC1) do UAH
2.08197
1 LightningBitcoin(LBTC1) do TZS
T.Sh.121.6215
1 LightningBitcoin(LBTC1) do VES
Bs11.0385
1 LightningBitcoin(LBTC1) do CLP
$46.728
1 LightningBitcoin(LBTC1) do PKR
Rs13.99068
1 LightningBitcoin(LBTC1) do KZT
25.997895
1 LightningBitcoin(LBTC1) do THB
฿1.60677
1 LightningBitcoin(LBTC1) do TWD
NT$1.530045
1 LightningBitcoin(LBTC1) do AED
د.إ0.181665
1 LightningBitcoin(LBTC1) do CHF
Fr0.0396
1 LightningBitcoin(LBTC1) do HKD
HK$0.384615
1 LightningBitcoin(LBTC1) do AMD
֏18.936225
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MAD
.د.م0.460845
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MXN
$0.9207
1 LightningBitcoin(LBTC1) do SAR
ريال0.185625
1 LightningBitcoin(LBTC1) do ETB
Br7.58934
1 LightningBitcoin(LBTC1) do KES
KSh6.39738
1 LightningBitcoin(LBTC1) do JOD
د.أ0.0350955
1 LightningBitcoin(LBTC1) do PLN
0.182655
1 LightningBitcoin(LBTC1) do RON
лв0.218295
1 LightningBitcoin(LBTC1) do SEK
kr0.472725
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BGN
лв0.08415
1 LightningBitcoin(LBTC1) do HUF
Ft16.638435
1 LightningBitcoin(LBTC1) do CZK
1.047915
1 LightningBitcoin(LBTC1) do KWD
د.ك0.0151965
1 LightningBitcoin(LBTC1) do ILS
0.160875
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BOB
Bs0.34155
1 LightningBitcoin(LBTC1) do AZN
0.08415
1 LightningBitcoin(LBTC1) do TJS
SM0.457875
1 LightningBitcoin(LBTC1) do GEL
0.134145
1 LightningBitcoin(LBTC1) do AOA
Kz45.329625
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BHD
.د.ب0.0186615
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BMD
$0.0495
1 LightningBitcoin(LBTC1) do DKK
kr0.32076
1 LightningBitcoin(LBTC1) do HNL
L1.30482
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MUR
2.27799
1 LightningBitcoin(LBTC1) do NAD
$0.8613
1 LightningBitcoin(LBTC1) do NOK
kr0.5049
1 LightningBitcoin(LBTC1) do NZD
$0.08712
1 LightningBitcoin(LBTC1) do PAB
B/.0.0495
1 LightningBitcoin(LBTC1) do PGK
K0.210375
1 LightningBitcoin(LBTC1) do QAR
ر.ق0.18018
1 LightningBitcoin(LBTC1) do RSD
дин.5.04108
1 LightningBitcoin(LBTC1) do UZS
soʻm589.28562
1 LightningBitcoin(LBTC1) do ALL
L4.15998
1 LightningBitcoin(LBTC1) do ANG
ƒ0.088605
1 LightningBitcoin(LBTC1) do AWG
ƒ0.0891
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BBD
$0.099
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BAM
KM0.08415
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BIF
Fr145.9755
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BND
$0.06435
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BSD
$0.0495
1 LightningBitcoin(LBTC1) do JMD
$7.967025
1 LightningBitcoin(LBTC1) do KHR
198.79497
1 LightningBitcoin(LBTC1) do KMF
Fr21.087
1 LightningBitcoin(LBTC1) do LAK
1,076.086935
1 LightningBitcoin(LBTC1) do LKR
රු15.077205
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MDL
L0.843975
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MGA
Ar222.97275
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MOP
P0.396
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MVR
0.7623
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MWK
MK85.937445
1 LightningBitcoin(LBTC1) do MZN
MT3.165525
1 LightningBitcoin(LBTC1) do NPR
रु7.02603
1 LightningBitcoin(LBTC1) do PYG
351.054
1 LightningBitcoin(LBTC1) do RWF
Fr71.9235
1 LightningBitcoin(LBTC1) do SBD
$0.40689
1 LightningBitcoin(LBTC1) do SCR
0.678645
1 LightningBitcoin(LBTC1) do SRD
$1.908225
1 LightningBitcoin(LBTC1) do SVC
$0.43263
1 LightningBitcoin(LBTC1) do SZL
L0.86427
1 LightningBitcoin(LBTC1) do TMT
m0.17325
1 LightningBitcoin(LBTC1) do TND
د.ت0.1466685
1 LightningBitcoin(LBTC1) do TTD
$0.335115
1 LightningBitcoin(LBTC1) do UGX
Sh173.052
1 LightningBitcoin(LBTC1) do XAF
Fr28.215
1 LightningBitcoin(LBTC1) do XCD
$0.13365
1 LightningBitcoin(LBTC1) do XOF
Fr28.215
1 LightningBitcoin(LBTC1) do XPF
Fr5.0985
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BWP
P0.667755
1 LightningBitcoin(LBTC1) do BZD
$0.099495
1 LightningBitcoin(LBTC1) do CVE
$4.757445
1 LightningBitcoin(LBTC1) do DJF
Fr8.7615
1 LightningBitcoin(LBTC1) do DOP
$3.17691
1 LightningBitcoin(LBTC1) do DZD
د.ج6.483015
1 LightningBitcoin(LBTC1) do FJD
$0.11286
1 LightningBitcoin(LBTC1) do GNF
Fr430.4025
1 LightningBitcoin(LBTC1) do GTQ
Q0.37917
1 LightningBitcoin(LBTC1) do GYD
$10.35342
1 LightningBitcoin(LBTC1) do ISK
kr6.2865

Zasoby LightningBitcoin

Aby lepiej zrozumieć LightningBitcoin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa LightningBitcoin
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące LightningBitcoin

Jaka jest dziś wartość LightningBitcoin (LBTC1)?
Aktualna cena LBTC1 w USD wynosi 0.0495USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LBTC1 do USD?
Aktualna cena LBTC1 w USD wynosi $ 0.0495. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa LightningBitcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla LBTC1 wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LBTC1 w obiegu?
W obiegu LBTC1 znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LBTC1?
LBTC1 osiąga ATH w wysokości 1,037.530029296875 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LBTC1?
LBTC1 zaliczył cenę ATL w wysokości 0.05135513457072038 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LBTC1?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LBTC1 wynosi $ 56.24K USD.
Czy w tym roku LBTC1 pójdzie wyżej?
LBTC1 może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LBTC1, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:55:00 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe LightningBitcoin (LBTC1)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator LBTC1 do USD

Kwota

LBTC1
LBTC1
USD
USD

1 LBTC1 = 0.0495 USD

Handluj LBTC1

LBTC1/USDT
$0.04948
$0.04948$0.04948
-0.02%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,405.14
$103,405.14$103,405.14

-0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.44
$3,405.44$3,405.44

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.79
$160.79$160.79

+0.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.64
$1,477.64$1,477.64

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,405.14
$103,405.14$103,405.14

-0.31%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.44
$3,405.44$3,405.44

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.79
$160.79$160.79

+0.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3398
$2.3398$2.3398

+2.78%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0783
$1.0783$1.0783

-0.63%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03592
$0.03592$0.03592

+43.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012601
$0.000012601$0.000012601

+567.42%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000648
$0.0000000648$0.0000000648

+329.13%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2005
$0.2005$0.2005

+301.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4666
$1.4666$1.4666

+80.79%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01896
$0.01896$0.01896

+51.68%