Aktualna cena Lemmy The Bat to 0.00000573 USD. Śledź aktualizacje cen LBAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LBAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LBAI

Informacje o cenie LBAI

Czym jest LBAI

Oficjalna strona internetowa LBAI

Tokenomika LBAI

Prognoza cen LBAI

Historia LBAI

Przewodnik zakupowy LBAI

Przelicznik LBAI-fiat

LBAI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Lemmy The Bat

Cena Lemmy The Bat(LBAI)

Aktualna cena 1 LBAI do USD:

$0.00000573
$0.00000573$0.00000573
-9.04%1D
Lemmy The Bat (LBAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:54:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Lemmy The Bat (LBAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000565
$ 0.00000565$ 0.00000565
Minimum 24h
$ 0.00000644
$ 0.00000644$ 0.00000644
Maksimum 24h

$ 0.00000565
$ 0.00000565$ 0.00000565

$ 0.00000644
$ 0.00000644$ 0.00000644

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

-10.89%

-9.04%

-16.60%

-16.60%

Aktualna cena Lemmy The Bat (LBAI) wynosi $ 0.00000573. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LBAI wahał się między $ 0.00000565 a $ 0.00000644, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LBAI w historii to $ 0.000142961223304784, a najniższy to $ 0.000000069696303443.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LBAI zmieniły się o -10.89% w ciągu ostatniej godziny, o -9.04% w ciągu 24 godzin i o -16.60% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lemmy The Bat (LBAI)

No.2538

$ 395.37K
$ 395.37K$ 395.37K

$ 12.72K
$ 12.72K$ 12.72K

$ 395.37K
$ 395.37K$ 395.37K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Lemmy The Bat wynosi $ 395.37K, przy $ 12.72K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LBAI w obiegu wynosi 69.00B, przy całkowitej podaży 69000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 395.37K.

Historia ceny Lemmy The Bat (LBAI) – USD

Śledź zmiany ceny Lemmy The Bat dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000005695-9.04%
30 Dni$ -0.00001591-73.53%
60 dni$ -0.00004617-88.96%
90 dni$ -0.00004427-88.54%
Dzisiejsza zmiana ceny Lemmy The Bat

DziśLBAI odnotował zmianę $ -0.0000005695 (-9.04%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Lemmy The Bat

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00001591 (-73.53%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Lemmy The Bat

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LBAI o $ -0.00004617(-88.96%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Lemmy The Bat

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00004427 (-88.54%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Lemmy The Bat (LBAI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Lemmy The Bat.

Co to jest Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Lemmy The Bat. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LBAI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Lemmy The Bat na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Lemmy The Bat będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Lemmy The Bat (w USD)

Jaka będzie wartość Lemmy The Bat (LBAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lemmy The Bat (LBAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lemmy The Bat.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lemmy The Bat!

Tokenomika Lemmy The Bat (LBAI)

Zrozumienie tokenomiki Lemmy The Bat (LBAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LBAIjuż teraz!

Jak kupić Lemmy The Bat (LBAI)

Szukasz jak kupić Lemmy The Bat? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Lemmy The Bat na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Lemmy The Bat

Aby lepiej zrozumieć Lemmy The Bat, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Lemmy The Bat
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Lemmy The Bat

Jaka jest dziś wartość Lemmy The Bat (LBAI)?
Aktualna cena LBAI w USD wynosi 0.00000573USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LBAI do USD?
Aktualna cena LBAI w USD wynosi $ 0.00000573. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lemmy The Bat?
Kapitalizacja rynkowa dla LBAI wynosi $ 395.37K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LBAI w obiegu?
W obiegu LBAI znajduje się 69.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LBAI?
LBAI osiąga ATH w wysokości 0.000142961223304784 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LBAI?
LBAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000000069696303443 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LBAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LBAI wynosi $ 12.72K USD.
Czy w tym roku LBAI pójdzie wyżej?
LBAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LBAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:54:45 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Lemmy The Bat (LBAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

